Este smartwatch de TicWatch es uno de los más potentes con Wear OS y sorprende por su precio, ahora a mínimo histórico en Amazon

El mercado de relojes "inteligentes" con Wear OS parece que vuelve a la vida tras la alianza de Google con Samsung. Ambas compañías han trabajado juntas para desarrollar Wear OS 3, la nueva gran actualización que, de momento, solo está disponible para los Watch4 de la firma surcoreana. No obstante, uno de los modelos que podrá actualizar será el TicWatch E3, un smartwatch muy potente a la par que económico con esta oferta de Amazon que lo deja a 169,99 euros, su precio mínimo histórico.

El TicWatch E3 es uno de los smartwatches más recientes del catálogo de Mobvoi y también uno de los más económicos. No tiene mucho que envidiar a sus hermanos mayores TicWatch Pro 3 ni el nuevo Pro 3 Ultra, aunque su diseño es algo más simple y no tan llamativo. Una de sus peculiaridades respecto a muchos otros relojes es que cuenta con una pantalla LCD de 1,3" con resolución 360 x 360 píxeles y no AMOLED. No ofrecerá tanto contraste ni negros muy puros, pero se ve lo suficientemente bien como para que no sea un problema.

Uno de sus puntos fuertes es el procesador Snapdragon 4100, uno de los chips más potentes para este tipo de dispositivos. Junto a 1 GB de memoria RAM debería ofrecer un rendimiento más que satisfactorio de Wear OS. Integra 8 GB de almacenamiento, de los cuales hay una parte cogida para el sistema. El resto es para instalar apps y guardar música para escucharla sin conexión, por ejemplo.

Dispone de altavoz y micrófono para poder contestar llamadas, aunque no 4G/LTE para ser totalmente independiente del smartphone. Entre sus sensores encontramos de ritmo cardíaco, SpO2 24 horas, acelerómetro, giroscopio y GPS. Permite el pago mediante NFC a través de Google Pay y tiene Google Assistant.

