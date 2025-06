Este libro de Brandon Sanderson tiene uno de los mejores giros de guion del Cosmere y ya se puede reservar su nueva edición

Mientras van llegando más y más libros de Brandon Sanderson, también lo van haciendo nuevas ediciones de las novelas que ha ido lanzando el autor con el paso de los años. 'El Aliento de los Dioses' es la próxima obra que se saldrá a las tiendas en su nueva —y preciosa, todo hay que decirlo— edición de bolsillo. Se puede reservar en El Corte Inglés por 16,10 euros y si aún no la has leído mucho ojo porque tiene uno de los mejores giros de guion de la saga del Cosmere.

Una novela importantísima en el Cosmere

'El Aliento de los Dioses' es, de momento, un libro individual —no pertenece a ninguna saga en concreto y tampoco tiene asociado ningún relato— que cobra especial trascendencia en otras sagas. Su nueva edición es preciosa: tiene una nueva portada —la original no era muy llamativa que digamos— y contraportada y los laterales se han coloreado con un patrón que hace alusión a las habilidades que tienen ciertos personajes en su historia.

Quitando los relatos cortos pertenecientes al 'Arcanum Ilimitado', 'El Aliento de los Dioses' fue el noveno libro que leí del Cosmere. Me llamó la atención lo particular de las habilidades (investidura), pero hubo un momento en el que esa expectación de diluyó. Me esforcé para seguir leyendo y menos mal: tiene un giro de guion que pocas veces he visto en las novelas de Sanderson.

La historia nos lleva a conocer a ciertos personajes que habitan el planeta Nalthis. Algunos de ellos cuentan con la Investidura de su Esquirla (no diré su nombre para evita spoilers innecesarios) que permite absorber el aliento de las personas. La historia gira entorno a esta idea y se exprime lenta y constantemente. Es una investidura bastante particular.

'El Aliento de los Dioses' es uno de los mejores libros para comenzar la saga del Cosmere, junto a 'Elantris' o la Primera Era de 'Nacidos de la Bruma'. Es muy recomendable haberla leído para adentrarse en el 'Archivo de las Tormentas' para tener ciertas bases de lo que ocurre en el Cosmere, ya que en esta saga se da por hecho que se conoce qué son las Esquirlas, cómo funciona la Investidura o qué son otros conceptos.

Para finalizar, cabe mencionar que la nueva edición de 'El Aliento de los Dioses' se lanzará en las tiendas el próximo 26 de junio. Se trata de una edición de Bolsillo en tapa dura. Más allá de la propia historia en sí, uno de los grandes reclamos es que se ha renovado por completo el diseño exterior.

También te puede interesar

Estuche Trilogía Original Mistborn (Nacidos de la Bruma | El Pozo de la Ascensión | El Héroe de las Eras) (Trilogía Original Mistborn) (Nova) Hoy en Amazon — 56,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Estuche Wax & Wayne (Wax & Wayne): Contiene: Aleación de ley | Sombras de identidad | Brazales de Duelo | El metal perdido (Ficción) Hoy en Amazon — 56,81 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | B de Bolsillo

En Xataka | Los 25 mejores libros de ciencia ficción

En Xataka | Esto son los 20 mejores libros editados en 2024