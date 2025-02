Si estabas buscando comprarte una Nintendo Switch OLED, este ofertón de AliExpress es la señal que esperabas

Aunque hace poco que se presentó la nueva Nintendo Switch 2, puede que no quieras esperar más (ya que aún no está a la venta) y estés pensando comprarte la Nintendo Switch OLED, una buena opción aún hoy en día. Ahora, en AliExpress, la tienes disponible a un precio que no podrás creer: 214,92 euros.

Su precio es de 242,74 euros pero, para llevártela al precio que te hemos dicho, solo tendrás que hacer una cosa. Añádela a tu cesta de la compra y pon el código SS3S30 y obtendrás los 30 euros de descuento, llevándotela así por 214,92 euros.

La pantalla OLED es su principal baza

La Nintendo Switch OLED suele costar en torno a los 350 euros, por eso esta oferta de AliExpress es difícil de rechazar. Sobre todo, esta videoconsola de Nintendo destaca por su panel OLED de 7 pulgadas, lo que favorece la experiencia de juego en modo portátil.

Esta consola monta el procesador NVIDIA Tegra y tiene una capacidad de almacenamiento de 64 GB, aunque se puede ampliar mediante tarjetas MicroSD. Sus dimensiones son de 102 x 242 x 13,9 mm y pesa 320 gramos sin los Joy-Con y 420 gramos con ellos.

En lo que a conectividad se refiere, viene con WiFi ac, Bluetooth 41 y conexión LAN por cable en la base (para cuando la utilices en modo tele). Sus altavoces son estéreo y compatibles con PCM lineal 5.1. Además, incorpora un puerto USB-C y su batería tiene una capacidad de 4.310 mAh.

Los mejores accesorios para tu nueva Nintendo Switch OLED

Imágenes | John Tones (Xataka) y Nintendo

