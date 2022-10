Esta smart TV 4K de 65 pulgadas con Modo Deporte es lo que necesitas para disfrutar del Mundial por sólo 499 euros

Si aún no te has decidido por un nuevo televisor para disfrutar del Mundial y llevas un presupuesto ajustado pero no quieres renunciar a tener una buena diagonal y calidad de imagen, esta Hisense 65A6EG es justo lo que buscas. Tendrás una excelente smart TV por sólo 499 euros con envío gratuito.

Hisense 65A6EG (65 Pulgadas) 2022 Series - Smart TV 4K UHD con Dolby Vision HDR, DTS Virtual X, Freeview Play, Alexa Built-in, Bluetooth (Nuevo 2022), Black 4K UHD HDR Smart TV Hoy en Amazon por 499,00€

Comprar la Hisense 65A6EG al mejor precio

Aunque sólo la vas a encontrar en Amazon y no vas a poder compara con otras tiendas, comprándola por 499 euros te estarás ahorrando 150 euros frente a los 649 oficiales, con 30 euros de descuento extra sobre los 529 que venía costando últimamente. Además, tendrás envío gratuito incluido.

Esta Hisense 65A6EG es una smart TV con panel IPS Direct LED de 65 pulgadas y resolución 4K a 60 Hz, compatible con HDR10 y 10+, HLG o Dolby Vision.

Ofrece sonido Dolby Audio con 20 W de potencia y lleva VIDAA U, el sistema operativo de la marca en su versión 5.0. Con él tendremos compatibilidad con la mayoría de apps de servicios de streaming Youtube, Netflix, Amazon Prime Video, Movistar+, DAZN y más y además, dispondremos de Alexa integrado o compatibilidad con Google Assistant, por lo que podremos controlarla mediante nuestra voz.

Son 3 los puertos HDMI que lleva, de tipo 2.0, y además, cuenta con un par de puertos USB, pero si lo que estamos buscando es una buen tele con la que disfrutar del Mundial, con esta acertaremos por poco dinero, ya que cuenta con Modo deporte entres sus características.

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka.