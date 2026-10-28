Doblete de descuentos en el robot aspirador de Xiaomi, un Robot Vacuum H50 con base de autovaciado y navegación láser

Los robots aspirador son dispositivos muy prácticos para mantener una buena limpieza diaria en casa, sobre todo si tenemos un modelo completo con varias funciones de limpieza. Estos últimos suelen tener precios bastante altos, pero no tanto cuando los encontramos de oferta.

Ahora mismo Xiaomi tiene en su tienda oficial el Xiaomi Robot Vacuum H50 con un doble descuento, uno sobre el precio oficial y otro sobre su anterior oferta. Con todo ello, finalmente se queda por 299,99 euros.

Ideal para la limpieza del día a día

El Xiaomi Robot Vacuum H50 es un robot aspirador con doble función de aspiración y fregado, lo que significa que cuenta con la capacidad de limpiar el polvo y fregar el suelo. Además, cuenta con navegación láser para mapear las habitaciones de la casa, ofreciendo así una mayor efectividad de limpieza.

Incorpora un cepillo principal y otro lateral para no dejarse suciedad en el suelo a la hora de aspirar, así como también incluye dos mopas giratorias para la función de fregado (incluye elevación inteligente para pasar por las alfombras). Para vaciar la suciedad, incluye una estación o base de autovaciado con sus propios depósitos de polvo y agua limpia y sucia.

La base de autovaciado también cuenta con función para limpiar las almohadillas de la mopa, evitando así que pueda ensuciar más que limpiar el suelo si se encontrasen sucias. Además, entre otras cosas, ofrece una potencia de succión de 10.000 Pa, cuenta con tres niveles de flujo de agua y viene con un sistema antienredos en el cepillo principal para evitar que se enrede de pelo.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi Robot Vacuum H50 hoy ✅ LO MEJOR Cuenta con doble función de aspiración y fregado .

. Dispone de control por voz con la compatibilidad de Alexa y Google Assistant .

. Cuenta con navegación láser. ❌ LO PEOR Se echa en falta una función para pasar la mopa en seco. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un robot aspirador con función de aspiración y fregado que tenga un precio muy ajustado. ⛔ NO LO COMPRES SI... Únicamente quieres que aspire la casa, ya que hay modelos más económicos con solo esta función.

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Imágenes | Xiaomi

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