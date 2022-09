Disfruta del cine con esta barra de sonido compacta e inalámbrica que se controla por la voz a menos de 200 euros

Seguro que si te decimos que el sonido de la mayoría de las smart TVs no es el mejor posible no te estamos descubriendo nada nuevo. Los altavoces que se pueden incluir en cuerpos tan delgados no suelen dar la calidad que nos gustaría. Por ello, tener una buena barra de sonido puede cambiar radicalmente nuestra experiencia. Si te has planteado hacerte con una, esta Polk Audio MagniFi Mini es una buena solución inalámbrica y está rebajada a precio mínimo, por 196,69 euros.

Comprar la Polk Audio MagniFi Mini al mejor precio

Aunque este sistema de sonido para la tele tiene un precio recomendado de 399 euros, en Amazon la suelen tener en torno a los 249 euros, por lo que nos estaremos ahorrando unos 52 euros al llevárnosla por 196,69 euros con gastos de envío gratuitos y entrega en un sólo día para usuarios Prime.

Esta Polk Audio MagniFi Mini destaca por ofrecer un sonido de gran calidad manteniendo un tamaño muy pequeño y compacto así como por ser inalámbrica.

Aunque cuenta con HDMI ARC (de retorno de audio) para conectarla, una de sus mayores bazas es la conectividad Bluetooth, con la que nos ahorraremos un cable más conectado a la tele. Además, también dispone de conectividad WiFi, que la hace compatible con dispositivos con Google Cast.

Este modelo nos ofrece sonido 5.1 y cuenta además con subwoofer independiente, también inalámbrico, con lo que disfrutaremos de bajos potentes cuando estemos viendo nuestras películas y series favoritas. En concreto, el conjunto en total ofrece 150 W de potencia de sonido.

Para controlarla, dispone de mando a distancia, aunque también se puede controlar por voz mediante Google Assistant.

