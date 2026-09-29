Descuento del 80% en el pack de cámaras para exteriores e interiores de Amazon. Todo por solo 25 euros

La Fiesta de Ofertas Prime está a la vuelta de la esquina y se nota por la cantidad y calidad de descuentos que está lanzando Amazon. De entre sus dispositivos, destaca sobre todo el pack que trae una Blink Outdoor 4 junto con una Blink Mini 2K+, ya que ahora mismo cuesta tan solo 24,99 euros.

Blink Outdoor 4 + Blink Mini 2K+ + Sync Module Core Hoy en Amazon — 24,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un par de cámaras con un gran descuento

Este pack con las dos cámaras tiene un precio recomendado de 124,98 euros, por lo que hablamos de un descuento del 80%. Además, viene con el Sync Module Core incluido, un accesorio que permite conectar y agrupar en la nube los diferentes dispositivos Blink.

La Blink Outdoor 4 es una cámara de vigilancia para exteriores que ofrece una autonomía de hasta dos años, ofrece una resolución HD con vídeo en directo, visión nocturna por infrarrojos y audio bidireccional y además es compatible con Alexa. También es capaz de detectar personas y permite bloquear ciertas zonas para preservar la privacidad.

Por otro lado, la Blink Mini 2K+ es una cámara de vigilancia para interiores que es capaz de grabar vídeo en 2K. Tiene función de zoom, comunicación bidireccional y funciona a través de una toma de corriente. También cuenta con visión nocturna en color y detección inteligente de personas.

⚡ EN RESUMEN: oferta de pack de cámaras Blink hoy ✅ LO MEJOR Su precio con el descuento del 80%.

con el descuento del 80%. Lo que incluye: una cámara para interiores y otra para exteriores. ❌ LO PEOR El Sync Module Core únicamente funciona a través de suscripción. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener en casa cámaras para interiores y exteriores, sobre todo si tienes un presupuesto pequeño. ⛔ NO LO COMPRES SI... No puedes poner una cámara externa en casa. En ese caso, es mejor comprar únicamente la Blink Mini 2K+, que es más barata.

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Imágenes | Amazon

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