El Corte Inglés tiene a precio de outlet las gafas Ray-Ban que hacen fotos y graban vídeos sin sacar el móvil

Ahora que estamos casi a las puertas del verano, viene bien tener en cuenta que es recomendable utilizar gafas de sol durante las horas de más luz, al menos si vamos a salir a la calle. Tiendas como El Corte Inglés están lanzando ofertas en estos productos, y la más interesante es la de las RayBan Meta por 246,75 euros, que son algo más que unas simples gafas.

Unas gafas de sol con las que puedes hacer fotos y vídeos

Las RayBan Meta son unas gafas de sol inteligentes que destacan principalmente porque son capaces de realizar fotografías o vídeos sin necesidad de sacar el móvil. Para ello, basta con utilizar comandos de voz para que se accionen estas funciones, lo que permite grabar justo lo que estamos viendo a través de las gafas de sol.

Están fabricadas en material inyectado, algo bastante interesante porque les da un toque de ligereza, sobre todo si las vamos a utilizar durante muchas horas seguidas. Además de realizar fotografías y vídeos, estas gafas permiten utilizar comandos de voz para traducir textos, buscar información e incluso realizar llamadas.

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En cuanto a sus especificaciones, las RayBan Meta ofrecen una autonomía de aproximadamente ocho horas de uso, extendiéndose hasta las 32 horas si utilizamos el estuche de carga. Tardan unas cuatro horas en cargarse y se pueden vincular a la app de Meta AI para compartir las fotos, ajustar la configuración de las gafas o interactuar con la inteligencia artificial.

⚡ EN RESUMEN: oferta de las RayBan Meta hoy ✅ LO MEJOR Son más que unas simples gafas : permiten realizar fotos y vídeos e interactuar con la inteligencia artificial.

: permiten realizar fotos y vídeos e interactuar con la inteligencia artificial. Su diseño y materiales. ❌ LO PEOR Su precio: son unas gafas que, pese a encontrarse de oferta, tienen un precio elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres comprar unas gafas de sol que cuenten con la capacidad de grabar fotos y vídeos, traducir texto o interactuar con la inteligencia artificial. ⛔ NO LO COMPRES SI... Estas son funciones que no sueles utilizar frecuentemente, ya que en ese caso puede que te interese más apostar por otro tipo de gafas más básicas (y baratas).

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Imágenes | El Corte Inglés y Compradicción (cabecera), RayBan

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