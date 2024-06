Mejores gafas de realidad virtual: cuál comprar y siete modelos recomendados para todos los presupuestos

Ahora que ya sabemos qué hace falta para disfrutar de la realidad virtual, es momento de elegir el modelo de gafas o casco que se ajusta a nuestras necesidades, expectativas y presupuesto. La realidad virtual lleva años con nosotros, pero nunca habían existido tantas opciones que nos permitan satisfacer la pregunta: ¿qué gafas de realidad virtual comprar?

Nuestra selección de gafas de realidad virtual, de un vistazo

El punto de partida: ¿con qué equipo las vas a usar?

La elección de un modelo u otro de gafas de realidad virtual viene determinado por el hardware complementario que usaremos con ellas: nuestro teléfono móvil, un PC, una consola o ellas solas de forma autónoma. Atendiendo a este requerimiento clasificaremos los principales propuestas que encontramos en el mercado.

A partir de aquí, si es pertinente proporcionaremos una serie de características a tener en cuenta como son:

Relativas a la pantalla que integran (si es que la tuvieran): tipo de panel, resolución, tasa de refresco, campo de visión.

Plataforma

Puertos y conexiones

Requisitos mínimos del sistema, si los hubiera

Precio

Sí, pero no: gafas de RV para smartphones

Hace unos años las gafas de realidad virtual para smartphones llegaron como un anzuelo muy atractivo para abrir boca con la realidad virtual. Estos modelos integran nuestro smartphone para usarlo como pantalla.

Así, nos olvidaremos de buena parte de parámetros listados anteriormente, ya que carecen de sistemas de detección (salvo algunas notables excepciones) y aspectos como las características de sonido o pantalla dependen única y exclusivamente de nuestro teléfono.

Por potencia e inmersión están a años luz del resto de alternativas, teniendo en su bajo precio el gancho para decantarse por ellas.

Entre los fabricantes más destacados de esta vertiente se encuentran precisamente los de telefonía, con Samsung, Google o OnePlus. Esencialmente había dos vertientes: las propietarias de Samsung y las gafas de realidad virtual compatibles con buena parte de los smartphones en función de las dimensiones de su pantalla y puerto.

En cuanto al catálogo de juegos y aplicaciones, basta acudir a Google Play y la App Store para descargar en nuestro dispositivo.

¿Por qué hablamos en pasado? Porque los fabricantes parecen haberse olvidado de iniciativas como las Google DayDream View, Samsung Gear VR, FireFly VR, ZEISS VR ONE Plus... o lo que es lo mismo, se trata de modelos con varios años en el mercado que no han sido continuados.

Lo más asequible: gafas de cartón (y otros materiales)

La dinámica es muy simple: se trata de unas gafas de cartón en las que integrar nuestro teléfono móvil. En Amazon hay bastantes kits de cartón que esencialmente se diferencian en diseño, acabados y lo cómodas que resultan puestas, ya que la experiencia recae sobre el terminal. Son asimismo las más económicas y es fácil encontrar modelos compatibles con tu teléfono.

Las que gozan de mayor popularidad en Amazon son este modelo superventas compatible con Google CardBoard (15,90 euros), unas sencillas gafas de cartón para terminales de 4-6 pulgadas que se montan muy fácil montaje y disponen tanto de NFC Tag como de velcro para ajustarlas a la cabeza.

Gafas de RV para ordenador

El ordenador es por el momento, el dispositivo por excelencia a la hora de disfrutar de la realidad virtual gracias a lo ambicioso de los modelos que encontramos en cuanto a gafas de realidad, especialmente en materia de gaming.

El mercado se divide esencialmente en lo que esperemos de ellas: si queremos unas gafas RV para jugar, encontraremos en las propuestas de Valve, HTC y Sony los modelos más interesantes y, si deseamos unas gafas versátiles para jugar, trabajar y explorar, las Meta Quest son la principal referencia del mercado.

Igualmente, existe una horquilla de fabricantes como Acer, Asus, Samsung, Dell o HP que a lo largo de estos años han desarrollado modelos compatibles con Windows Mixed Reality, una aplicación en la que implementar la realidad mixta de forma nativa que apareció en 2017 de la mano de Windows 10, aunque recientemente la compañía ha decidido ponerle punto y final a este proyecto con más sombras que luces.

No obstante, para usar la realidad virtual en ordenadores es importante saber que se necesita un equipo capaz y compatible para RV, bien sea en formato de sobremesa o portátil. En la tabla resumen de más abajo encontrarás las especificaciones mínimas de cada modelo.

HTC Vive Focus 3, Vive Pro 2 y Vive Cosmos Elite



HTC VIVE PRO 2 PANTALLAS Paneles duales LCD RGB

2.448 × 2.448 px por ojo

(4.896 x 2.448 px combinado)

90/120 Hz, hasta 120º AUDIO Auriculares integrados

Certificación Hi-Res (vía USB-C)

Doble micrófono SENSORES G-sensor

Giroscopio

Proximidad

IPD

SteamVR Tracking V2.0 BATERÍA - CONECTIVIDAD Bluetooth

USB-C

Otra alternativa dentro de las posibilidades de Realidad Virtual para PC llega de la alianza de HTC y Steam, que actualmente cuenta con la familia Vive, siendo las HTC Vive Pro 2 y HTC Vive Focus 3 unos de los modelos más ambiciosos, que sustituyen a la generación anterior Pro y las HTC Vive.

El salto más importante respecto a la generación anterior (sobre todo en las Focus) es la resolución de 2,5K por ojo, resultando en un 5K combinando. Lo más interesante de las gafas de HTC son la experiencia inmersiva que ofrecen y su amplia oferta de juegos, ya que podremos disfrutar tanto del catálogo de SteamVR de Valve como jugar a los títulos de Meta.

Otro modelo a tener en cuenta son las HTC Vive Cosmos Elite, que destacan principalmente por su tracking externo avanzado para eliminar los problemas de seguimiento que tenía la versión estándar de este casco y por tener detrás el ecosistema de software de SteamVR. También es capaz de reproducir un total de 2.880 x 1.700 píxeles con una frecuencia de actualización de 90 Hz y su campo de visión máximo alcanza los 110°.

Valve Index

Para los usuarios más exigentes, el proyecto de Valve en forma de Valve Index, la ambiciosa propuesta de Valve para la realidad virtual, disponible en varios kits (interesante el kit completo, con visor, mandos y dos estaciones base si empezamos de cero) por 1.079 euros

Para hacer uso de este pack de realidad virtual requeriremos un ordenador que cuente al menos con la siguiente configuración:

Procesador: Dual Core con Hyper-Threading

Tarjeta gráfica: NVIDIA 970, AMD RX480

RAM: 8GB

Salida de Vídeo: Requiere DisplayPort, no es compatible con HDMI

USB: 3.0+ para las cámaras del visor

Sistema Operativo: Windows 10, SteamOS, Linux

Para saber si tu ordenador es compatible, Valve dispone de una herramienta para comprobarlo.

Gafas de RV para consola

La realidad virtual tiene un atractivo enmarcado dentro del entorno gaming. Por el momento, solo dos consolas permiten acceder a ella de forma nativa: Nintendo Switch y PlayStation 5. Igualmente, existe la posibilidad de acceder al servicio xCloud de Microsoft desde las nuevas Meta.

Sony PlayStation VR2



Sony PlayStation VR2 PANTALLAS OLED

Frecuencias de 90 Hz y 120Hz 2.000 x 2.040 px por ojo 110 grados aprox AUDIO Entrada: micrófono incorporado

Salida: conector para auriculares estéreo SENSORES Sensor de movimiento: sistema de detección de movimiento de seis ejes, giroscopio de tres ejes, y acelerómetro de tres ejes

Sensor Infrarrojo de proximidad

4 cámaras para el seguimiento de los cascos y el mando PlayStation VR2 Sense

Cámara de infrarrojos para seguimiento ocular por ojo CONECTIVIDAD Entrada: micrófono incorporado

Salida: conector para auriculares estéreo

Después de las PlayStation VR para PS4, una forma de experimentar la VR asequible — comparada con otras propuestas para jugar, Sony cuenta con la segunda generación, esta vez para PS5: las PlayStation VR2 (599 euros).

Las PlayStation VR2 suponen una gran mejora respecto a sus predecesoras gracias a su resolución de 2000 x 2040 por ojo. Además, los juegos lanzados para estas gafas se verán con resolución 4K y tecnología HDR.

Su otra gran mejora es que PS VR2 es mucho más fácil de conectar a la consola, y solo tendrás que conectar un solo cable. Precisamente el cableado fue algo que empañó nuestra experiencia en nuestro análisis de la generación previa.

Gafas autónomas

Actualmente, existen en el mercado dos propuestas muy interesantes de Meta en mayor o menor medida autónoma para disfrutar de la realidad virtual. Ambas presentan diferencias notables en sus características, precio y el tipo de usuario al que se dirigen. Y por si no fuese suficiente, ByteDance ha aparecido como la principal competencia al imperio de Mark Zuckerberg con las PICO 4.

Meta Quest 3 y Meta Quest Pro



META QUEST 3 META QUEST PRO peso 515 gramos 722 gramos PANTALLAS LCD 2.064 x 2.208 píxeles por ojo 90 Hz (120 Hz en modo experimental) LCD 1.800 x 1.920 píxeles con retroiluminación por atenuación local Estándar de 72 Hz

Máximo 90 Hz procesador Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 Qualcomm Snapdragon XR2+ almacenamiento 128/512 GB 256 GB AUDIO Altavoces estéreo con sonido espacial 3D Altavoces estéreo con sonido espacial 3D y compatible con auriculares de 3,5 mm cámaras Cámara dual RGB junto a proyector de profundidad para combinar espacios físicos y virtuales Tres cámaras RGB junto a seguimiento SLAM con tres sensores de cámara por controlado puertos USB tipo C USB tipo C CONECTIVIDAD WiFi 6

Bluetooth 5.3 WiFi 6E

Bluetooth 5.2

Link y Air Link

Las nuevas Meta Quest 3 abrazan la experiencia de realidad virtual mixta en propiedad con la máxima autonomía: sin cables, sencillo de configurar y sin tener que depender de ningún equipo externo. Estas incorporan un conjunto de pantallas que mejoran casi un 30% la resolución en comparación con las Meta Quest 2 y, a su vez, cuenta con algunas de las principales tecnologías implementadas en las carísimas y de gama alta Meta Quest Pro.

A todo ello debemos sumarle un gran apartado de gaming, haciéndolas muy interesantes para aquellos que no quieran complicarse demasiado o llevarlas de viaje. Asimismo, tienen soporte de Xbox Cloud Gaming y nos permiten conectar el mando oficial de la consola de Microsoft.

Y en cuanto a las Meta Quest Pro, dejan a un lado el apartado de videojuegos para centrarse en una vocación profesional muy marcada, pues son unas gafas pensadas para usuarios empresariales y entusiastas. Este modelo nos asegura una realidad mixta de alta resolución para interactuar sin esfuerzo con el mundo virtual y sin perder la presencia en tu espacio físico en color de alta definición.

PICO 4

Otra gran opción que ha llegado pisado fuerte son las PICO 4 (389 euros), uno de los visores de realidad virtual más compactos que puedes comprar en estos momentos y, además, son casi totalmente independientes, aunque podemos gestionarlas desde nuestro dispositivo móvil.

Nos ofrecen un diseño ergonomico y equilibrado para usar durante largos periodos de tiempo, dos pantallas Fast-LCD de 2,56 pulgadas para disfrutar de una resolución superior a 4K y de una imagen fluida gracias a su tasa de refresco de 90 Hz. Y al igual que los nuevos modelos de Meta, funciona como visor de realidad virtual y de realidad mixta, pues dispone de cámaras y sensores que nos permiten superponer elementos digitales en la vida real.

Imágenes | HTC, Valve, Meta, Sony, Pico

