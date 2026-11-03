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El Corte Inglés liquida esta enorme smart TV MiniLED TCL de 75 pulgadas con sonido Onkyo y 144 Hz

Una tele de grandes dimensiones y con un buen descuento ahora

El Corte Ingles 4
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Fran León

Editor - Xataka Selección
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Montar un auténtico cine en casa sin invertir miles de euros es cada vez más fácil gracias a las ofertas en televisores de gran diagonal. El Corte Inglés acaba ahora de tumbar el precio de esta TCL 75A400U, que ha pasado de costar 1.399 euros a 999 euros en su Black Friday anticipado.

TV QD-MiniLED 189cm (75") TCL 75A400U, 4K

TV QD-MiniLED 189cm (75") TCL 75A400U, 4K

PVP en El Corte Inglés — 999,00
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Pantalla de cine con nivel de brillo imbatible y fluidez gaming

Smart Tv Tcl 75a400u

Esta Smart TV monta un panel QD-MiniLED de 75 pulgadas con resolución 4K y que destaca por ofrecer negros profundos y reducir el molesto efecto blooming. Alcanza los 2.500 nits de brillo pico máximo, permitiéndote disfrutar de contenidos en Dolby Vision IQ y HDR10+ incluso en estancias muy iluminadas.

Incorpora un sistema de altavoces firmado por Onkyo, con 40 W de potencia y compatible con Dolby Atmos y DTS:X, para que puedas disfrutar de una buena inmersión acústica sin necesidad inmediata de tener que conectarle una barra de sonido.

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En Xataka
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Su tasa de refresco de 144 Hz es ideal para gaming, además de otras características como sus puertos HDMI 2.1, VRR y AMD FreeSync Premium Pro, que permiten exprimir al máximo consolas como PS5, Xbox Series X o un PC gaming.

El sistema operativo que trae de serie es Google TV (con acceso a las principales plataformas de streaming y con Google Assistant como asistente de voz), aunque esta es una tele también compatible con Apple AirPlay 2.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv TCL 75A400U hoy

 LO MEJOR

  • Brillo y contraste de gama alta: sus 2.500 nits de pico de brillo y las 836 zonas de atenuación local MiniLED consiguen un nivel de detalle en HDR y una profundidad en los negros difíciles de batir en su rango de precio.
  • Audio firmado por ONKYO: ofrece 40 W de potencia con una claridad de diálogo y una presencia de graves muy superiores a lo habitual en los altavoces de televisor, además de soporte para Dolby Atmos y DTS:X.

❌ LO PEOR

  • Ángulos de visión limitados... Al montar un panel de tipo VA (HVA Pro), el contraste y la saturación del color pierden intensidad si se mira desde los laterales del sofá.
  • Gran tamaño y peso... Supera los 167 cm de ancho y pesa 31 kg (sin soporte), por lo que exige un mueble amplio, resistente y al menos dos personas para instalarla de forma segura.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas montar una sala de cine en casa con una tele de gran diagonal y un alto nivel de brillo para destacar en contenidos en Dolby Vision o HDR10+.

⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón pequeño y la distancia entre la pantalla y la vista es inferior a 2,5 o 3 metros, las 75 pulgadas pueden resultar excesivas y fatigar la vista.
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