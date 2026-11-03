El Corte Inglés liquida esta enorme smart TV MiniLED TCL de 75 pulgadas con sonido Onkyo y 144 Hz

Montar un auténtico cine en casa sin invertir miles de euros es cada vez más fácil gracias a las ofertas en televisores de gran diagonal. El Corte Inglés acaba ahora de tumbar el precio de esta TCL 75A400U, que ha pasado de costar 1.399 euros a 999 euros en su Black Friday anticipado.

TV QD-MiniLED 189cm (75") TCL 75A400U, 4K PVP en El Corte Inglés — 999,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Pantalla de cine con nivel de brillo imbatible y fluidez gaming

Esta Smart TV monta un panel QD-MiniLED de 75 pulgadas con resolución 4K y que destaca por ofrecer negros profundos y reducir el molesto efecto blooming. Alcanza los 2.500 nits de brillo pico máximo, permitiéndote disfrutar de contenidos en Dolby Vision IQ y HDR10+ incluso en estancias muy iluminadas.

Incorpora un sistema de altavoces firmado por Onkyo, con 40 W de potencia y compatible con Dolby Atmos y DTS:X, para que puedas disfrutar de una buena inmersión acústica sin necesidad inmediata de tener que conectarle una barra de sonido.

Su tasa de refresco de 144 Hz es ideal para gaming, además de otras características como sus puertos HDMI 2.1, VRR y AMD FreeSync Premium Pro, que permiten exprimir al máximo consolas como PS5, Xbox Series X o un PC gaming.

El sistema operativo que trae de serie es Google TV (con acceso a las principales plataformas de streaming y con Google Assistant como asistente de voz), aunque esta es una tele también compatible con Apple AirPlay 2.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv TCL 75A400U hoy ✅ LO MEJOR Brillo y contraste de gama alta: sus 2.500 nits de pico de brillo y las 836 zonas de atenuación local MiniLED consiguen un nivel de detalle en HDR y una profundidad en los negros difíciles de batir en su rango de precio.

sus 2.500 nits de pico de brillo y las 836 zonas de atenuación local MiniLED consiguen un nivel de detalle en HDR y una profundidad en los negros difíciles de batir en su rango de precio. Audio firmado por ONKYO: ofrece 40 W de potencia con una claridad de diálogo y una presencia de graves muy superiores a lo habitual en los altavoces de televisor, además de soporte para Dolby Atmos y DTS:X. ❌ LO PEOR Ángulos de visión limitados... Al montar un panel de tipo VA (HVA Pro), el contraste y la saturación del color pierden intensidad si se mira desde los laterales del sofá.

Al montar un panel de tipo VA (HVA Pro), el contraste y la saturación del color pierden intensidad si se mira desde los laterales del sofá. Gran tamaño y peso... Supera los 167 cm de ancho y pesa 31 kg (sin soporte), por lo que exige un mueble amplio, resistente y al menos dos personas para instalarla de forma segura. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas montar una sala de cine en casa con una tele de gran diagonal y un alto nivel de brillo para destacar en contenidos en Dolby Vision o HDR10+. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón pequeño y la distancia entre la pantalla y la vista es inferior a 2,5 o 3 metros, las 75 pulgadas pueden resultar excesivas y fatigar la vista.

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Imágenes | Webedia y Samsung

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