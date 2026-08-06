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El Corte Inglés baja un 57% el precio de esta tele miniLED con tecnología Ambilight en las Ofertas Límite

Una buena oferta si buscas un televisor grande y con buenas tecnologías

Philips Ambilight 65mled920
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Alberto García

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El Corte Inglés está celebrando sus Ofertas Límite y hay buenos descuentos en televisores. Si tenías pensado renovar la tele del salón, ahora mismo uno de los mejores chollos es el modelo Philips Ambilight 65MLED920/12, que se encuentra rebajado por 551,65 euros en lugar de 1.299 euros.

Philips Ambilight 65MLED920/12

Philips Ambilight 65MLED920/12

PVP en El Corte Inglés — 551,65 MediaMarkt — 699,00 PcComponentes — 739,00
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un televisor para consumir cine, series, deportes y videojuegos

Philips Ambilight 65mled920 El Corte Ingles

El Philips Ambilight 65MLED920/12 es un televisor que, como su nombre indica, viene con la tecnología Ambilight de la marca, ofreciendo de esta forma una experiencia más inmersiva gracias a los LEDs traseros que reproducen en tiempo real los colores que se muestran en pantalla.

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Además, se trata de un televisor con retroiluminación miniLED que es ideal para consumir contenido muy variado, ya sea cine, series, videojuegos o deportes. Su pantalla tiene una diagonal de 65 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz, y además ofrece compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+.

También incorpora un sistema de altavoces que ofrece una potencia de 40W y compatibilidad con Dolby Atmos. Además, si quieres jugar a videojuegos, viene con un puerto HDMI 2.1, además de un par de puertos USB y conexión por Bluetooth y WiFi.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips Ambilight 65MLED920/12 hoy

 LO MEJOR

  • Su pantalla: tiene retroiluminación miniLED, ofrece hasta 144 Hz y es compatible con Dolby Vision y HDR10+.
  • Su tecnología Ambilight.
  • Es compatible con Dolby Atmos.

❌ LO PEOR

  • Su sistema operativo: no es de los más completos del mercado.

💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor que cuente con un buen surtido de tecnologías para tener una gran experiencia en contenido de cine, series, videojuegos y deportes.

⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana (no tiene tratamiento antirreflejos) o si prefieres un televisor con otra diagonal de pantalla.

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