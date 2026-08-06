El Corte Inglés baja un 57% el precio de esta tele miniLED con tecnología Ambilight en las Ofertas Límite

El Corte Inglés está celebrando sus Ofertas Límite y hay buenos descuentos en televisores. Si tenías pensado renovar la tele del salón, ahora mismo uno de los mejores chollos es el modelo Philips Ambilight 65MLED920/12, que se encuentra rebajado por 551,65 euros en lugar de 1.299 euros.

Un televisor para consumir cine, series, deportes y videojuegos

El Philips Ambilight 65MLED920/12 es un televisor que, como su nombre indica, viene con la tecnología Ambilight de la marca, ofreciendo de esta forma una experiencia más inmersiva gracias a los LEDs traseros que reproducen en tiempo real los colores que se muestran en pantalla.

Además, se trata de un televisor con retroiluminación miniLED que es ideal para consumir contenido muy variado, ya sea cine, series, videojuegos o deportes. Su pantalla tiene una diagonal de 65 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz, y además ofrece compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+.

También incorpora un sistema de altavoces que ofrece una potencia de 40W y compatibilidad con Dolby Atmos. Además, si quieres jugar a videojuegos, viene con un puerto HDMI 2.1, además de un par de puertos USB y conexión por Bluetooth y WiFi.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Philips Ambilight 65MLED920/12 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla : tiene retroiluminación miniLED, ofrece hasta 144 Hz y es compatible con Dolby Vision y HDR10+.

: tiene retroiluminación miniLED, ofrece hasta 144 Hz y es compatible con Dolby Vision y HDR10+. Su tecnología Ambilight .

. Es compatible con Dolby Atmos. ❌ LO PEOR Su sistema operativo: no es de los más completos del mercado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor que cuente con un buen surtido de tecnologías para tener una gran experiencia en contenido de cine, series, videojuegos y deportes. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a colocar el televisor frente a una ventana (no tiene tratamiento antirreflejos) o si prefieres un televisor con otra diagonal de pantalla.

También te puede interesar

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+, encuentra series más rápido con Alexa+ Hoy en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Sony HT-S40R - Barra de Sonido 5.1 (Sistema de Cine en Casa, Altavoces Traseros Inalámbricos, 600 W, Dolby Digital, Bluetooth, Sonido Envolvente), Negro Hoy en Amazon — 239,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Philips

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa 2026. Cuál comprar y 9 modelos recomendados desde 299 hasta 5.999 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más