Cómo montar tu setup gaming: 42 sillas, mesas, iluminación, organización, accesorios y más para tu espacio de juego

Aunque sobre el papel basta con una consola o un PC para jugar, quien pasa horas y horas delante de la pantalla batiéndose el cobre con sus títulos favoritos sabe que montar un espacio cómodo, funcional y a tu gusto para jugar se traduce en jugar más a gusto. Si vas a montar tu setup gaming, en esta extensa guía de compra repasamos los principales elementos para lograrlo.

Una silla resistente y adaptable

Los jugones más intensivos tienen algo en común con quienes teletrabajan: son dos tipos de personas que pasan muchas horas sentadas delante de una pantalla. En este sentido y dejando cuestiones estéticas al gusto de cada cual, necesitan una silla resistente y ergonómica que ofrezca alta adaptabilidad para lograr una buena postura. A la hora de elegir una buena silla para trabajar o gaming es necesario que:

Disponga de ruedas para facilitar los movimientos , evitando así posiciones forzadas.

Que sea regulable en altura para conseguir una postura con la pelvis neutra, con los pies completamente apoyados en el suelo y la cadera ligeramente por encima de la rodilla, formando un ángulo de 90º - 90º.

Que tenga reposabrazos regulables en altura , de modo que los hombros queden por encima de su posición de equilibrio

Puede tener apoyo lumbar , si bien interesa que pueda retirarse y/o ajustarse

Que la profundidad del asiento sea regulable

La estructura del asiento tiene que ser estable , evitando inclinaciones de un lado a otro

Con un tejido transpirable, hipoalergénico y que no resbale.

En todo caso, si pasas muchas horas jugando, es recomendable levantarse cada dos horas y estirar.

Aunque no tiene reposabrazos ajustable, la Woxter Stinger Station Alien (121 euros es una silla de las sillas gaming más vendidas por su buena relación entre prestaciones y coste. Y es que soporta hasta 150 kg, puedes ajustar altura, respaldo, cojín lumbar y reposacabezas. Sus materiales son muy resistentes, con estructura de aluminio, piel sintética y ruedas de nylon

Stinger Woxter Station Alien V2.0 Red - Silla Gaming (Eje de Acero, Levantamiento (Gas Pistón Clase 4), Ergonómica, Reposabrazos Acolchados, Altura Ajustable, Ruedas antiarañazos y Cojín Lumbar) PVP en Amazon 109,40€ PVP en Media Markt 139€

Por poco más dinero la Newskill Kitsune (149 euros) destaca su ajustabilidad. También soporta 150 kg, pero podrás modificar altura, respaldo y el reposabrazos en altura y ángulo. Su cojín lumbar puede retirarse e incluye también un refuerzo trapezoidal para la zona del cuello-hombro, logrando una estructura envolvente que si tenemos la espalda ancha quizás no nos resulta cómoda

Newskill Kitsune - Silla gaming profesional (Inclinación y altura regulable, reposabrazos 2D ajustables, base en nylon, reclinable 180º), Color Blanca PVP en Amazon 149,95€ PVP en PcComponentes 159€

Con una estética bastante más sobria, la Aerocool BARON (209 euros) también soporta personas de hasta 150 kg gracias a su estructura de acero con elementos en cuero sintético y nylon. Destaca asimismo por su comodidad gracias a su acolchado. Muy robusta, dispone de mecanismos ajustables para el balanceo, espaldo reclinable y altura.

La Dirft DR300 (229 euros) es una silla muy completa en cuanto a adaptabilidad gracias a sus reposabrazos ajustables en altura, posición y rotación, pistón de gas para la basculación, altura regulable, respaldo reclinable y cojines lumbar y cervical.

La OMEN Citadel (349 euros) es un modelo premium que, según HP, ha sido diseñada para para soportar sesiones de juego maratonianas. Con una estética que recuerda a los asientos de los coches de carrera, estamos ante un asiento ancho con cojines gruesos para respaldo lumbar y de cuello y respaldo alto. En cuanto a lo ajustable que es, podrás regular altura y apoyabrazos. Apta para personas de menos de 135 kg.

Si buscas acabados en piel real, la Thermaltake X FIT Real Leather (448 euros) también cuenta con un diseño de asientos de coches de carreras y está recubierta en ese material. En el interior, una estructura de acero y aluminio con espuma densa para guardar la forma. Admite ajuste en altura, reposabrazos (4D) y es reclinable. Con ajuste lumbar que puedes retirar

Si estás pensando en hacer una inversión importante en una silla que vas a usar mucho y que, tanto estética como funcionalmente vaya a ofrecerte una experiencia de alto nivel para uso intensivo en gaming o en oficina, esta Noblechairs Hero (658 euros) es una gran candidata. Diseño de carrera con amplios asiento y respaldo rellenos de espuma viscoelástica. Destaca por su adaptabilidad, ya que es posible ajustar altura, reposabrazos, cabecero y respaldo, con mecanismo de inclinación multifuncional y asiento basculante y ajustable en altura, profundidad, ángulo y distancia. Hecha en poliuretano, acero y aluminio, soporta 150 kg.

noblechairs Hero Silla de Gaming - Silla de Oficina - Cuero Sintético PU - Diseño de Asiento de Carreras - Negro/Azul PVP en PcComponentes 658€ PVP en Amazon 724,90€

Una mesa

Como sucedía con la silla, los requisitos son idénticos a los de alguien que trabaja delante de un ordenador. Eso sí, teniendo en cuenta la cantidad de periféricos y accesorios que podemos usar para jugar, conviene prestar especial atención a aquellas que cuenten con elementos de diseño para la organización y gestión de cables. En todo caso, a nivel ergonómico interesa que sea adaptable en altura para lograr esa postura neutra.

Una vez hemos ajustado la silla a nuestras características, nuestra mesa gaming debe permitir que los reposabrazos quepan por debajo de la mesa, de modo que nos coloquemos a la distancia adecuada de la pantalla.

Para minimizar el impacto de muñecas y antebrazos con el borde interesa que cuente con una curvatura en la parte en la que nos aproximamos a ella.

A partir de aquí, ten en cuenta el espacio disponible y el que necesitas para moverte con comodidad. Insistimos: agradecerás enormemente que cuente con recogecables, baldas, soportes y similar. No es ergonomía, pero la organización es importante.

Dentro del catálogo gaming vamos a encontrar mesas que cumplen a la perfección para trabajar con ciertas ventajas e inconvenientes. A su favor, que quien la usa para jugar probablemente pase muchas horas, por lo que la ergonomía suele estar cuidada, y que dada la abundancia de gadgets y accesorios gaming, suelen cuidar los compartimentos para almacenamiento y gestión de cables. ¿Y en contra? Esto es algo subjetivo pero la estética puede que eche para atrás a muchos.

La Trust Gaming GXT 711 Dominus (149 euros) es una mesa con una alta relación entre prestaciones y coste. Su estética es sencilla con un punto industrial muy resistente. Es ajustable en altura, con una curvatura en el borde, agujero para pasar cables y soporte para auriculares y un refresco

Trust Gaming GXT 711 Dominus Mesa para Gaming, Negro, 73.5 X 115 X 76 cm PVP en PcComponentes 149€ PVP en Amazon 160,23€

La Woxter Stinger Gaming Desk Elite (179 euros) es una mesa diseñada claramente para pasar horas y horas jugando. En este caso no es ajustable en altura, pero incluye un soporte para el monitor. Además cuida otros detalles como lo robusto de su estructura, la refrigeración del equipo, la gestión de cables y otros accesorios como cascos o mandos. En los laterales dispone de un par de tiras LED en color azul

Woxter Stinger Gaming Desk Elite – Mesa gaming de Escritorio, Leds, Organizador de cascos, mandos y posa vasos, 3 USB 3.0 incorporados, Estructura resistente en Z, Diseño carbono, 120x60X87 cm PVP en PcComponentes 179€ Hoy en Amazon por 186,87€

Sin luces ni ajuste en altura pero con una estructura muy resistente de acero y superficie tipo alfombrilla con acabado en carbono, la Aerocool ACD2 (179 euros) dispone de gestión de cables, bebida y auriculares

La Newskill Fenrir (219 euros) destaca por maximizar las opciones de conectividad, ya que cuenta con USB y conexiones de audio integradas para más comodidad y una estructura reforzada con curvatura en el borde y posatazas. Además cubre el perímetro lateral con un sistema de retroiluminación RGB que puedes modificar gracias a su touchpad integrado.

La ThunderX3 ED7 (399 euros) es una mesa gaming de lo más completa. Con una estructura muy robusta de acero, admite ajuste en altura gracias a un mecanismo motorizado y pies ajustables, diseño ergonómico con curvatura, gestión de cables y bebida y una zona para conectividad. Su superficie es waterproof con acabados estilo alfombrilla

Soportes y bases para monitor

Damos por hecho que ya tienes un monitor gaming, pero si no es así, en nuestras guías de compra específicas vas a encontrar todo lo que debes saber y una completa selección de candidatos.

Tanto si es un monitor gaming como para propósitos generales o profesionales, desde el punto de vista de la ergonomía es muy importante que sea regulable en altura. Pero si no lo es, puedes hacer el apaño con un soporte, que además de permitirte jugar con su posición, ganarás un espacio adicional (el que se encuentra debajo). Asimismo, los hay con diferentes puertos para que ganes en funcionalidad

Este de Amazon es de lo más sencillo y asequible, pero cuenta con dos características muy útiles: se ajusta en altura y sus patas son antidezlizantes

AmazonBasics - Soporte para monitor y portátil de altura ajustable con patas antideslizantes Hoy en Amazon por 17,39€

Justo en el otro lado de la balanza este completísimo soporte de ThunderX3, con un diseño robusto con iluminación RGB con mando a distancia y tres puertos frontales usb 3.0.

Thunderx3 Spain AS5HEX Soporte para Monitor con iluminación RGB Hex, 60 x 24 x 8 PVP en PcComponentes 48€ Hoy en Amazon por 100,28€

Este soporte Deepcool admite monitores de hasta 27 pulgadas y 10 kg de peso, es ajustable en altura y cuenta con varios puertos USB y tomas de audio.

DEEPCOOL Soporte Monitor PC Inteligente, Elevador Monitor Ajustable para Monitor y Ordenador Portátil con 4 Puertos USB y Audio(HD)/Mic, Color Gris PVP en Amazon 39,99€

También puedes montar un brazo para el monitor como este de Amazon Basics construido en acero, con fácil montaje mediante placas VESA (100 x 100 mm y 75 x 75 mm). Soporte hasta modelos de 10 kg de peso y hasta 60 cm de ancho. Permite jugar con la altura, giro e inclinación, además de recoger el cable

AmazonBasics - Soporte Simple para monitores, brazo ajustable en altura, acero Hoy en Amazon por 25,99€

Alfombrillas XXL

La precisión y velocidad son dos características muy apreciadas entre quienes juegan en PC. Para ellos, si no disponen de una mesa texturizada, las alfombrillas XXL son un elemento de lo más útil. Además, protegen la mesa ante el deterioro del uso continuado y posibles golpes, arañazos y manchas.

Muy asequible y con retroiluminación RGB, esta alfombrilla de havit de 80 centímetros por 30, con base de goma antideslizante

havit Alfombrilla de Raton Gaming RGB 800 * 300 * 4 mm Teclado extendido Extra Grande para Escritorio con Base de Goma Antideslizante para Gamers, PC y Portátil,Negro Hoy en Amazon por 20,99€

La Razer Goliathus Control Fissure Extended es una alfombrilla suave con una textura que busca el control y precisión. Con una superficie de 294 mm x 920 mm

Razer Goliathus Control Fissure Extended - Suave alfombrilla de ratón para juegos Hoy en Amazon por 33,88€

Otra opción de una marca gaming en formato XXL es esta Asus ROG Sheath, de tela suave que ofrece un deslizamiento suave y preciso. Destaca por su buena construcción y su tamaño, de 900 x 440 x 3mm.

Asus ROG Sheath - Alfombrilla gaming de tela suave y extendida, grande, con superficie de deslizamiento suave, base antideslizante y duradera costura anti-fray PVP en PcComponentes 35€ Hoy en Amazon por 42,90€

Iluminación

La iluminación RGB es probablemente lo más icónico y característico de un setup gaming. Si bien es cierto que ajustar el color de la luz del entorno a lo que ves en la pantalla permite que tus ojos se acostumbren a esa luz y vean algo mejor, principalmente tienen un efecto estético, creando una atmósfera acorde y por tanto, una sensación más inmersiva.

Mientras que los modelos más ambiciosos como los de Philips Hue son capaces de cambiar de acuerdo con lo que se ve en pantalla, hay otras que simplemente puedes ajustar tú mismo o que, como la tira LED más vendida de Amazon, disponen de micrófono para ir alternando la iluminación a juego con la música.

El modelo del que os hablamos y que probamos a fondo es este de Govee, disponible de 5 en 5 metros y que se controla mediante la voz o con Alexa y Google Assistant

Govee Tiras LED WiFi 5m, Tira Luces LED RGB Inteligente con Control App, Funciona con Alexa y Google Asistente, Modo Música para Habitación Hoy en Amazon por 27,99€

El Xiaomi Yeelight Aurora Lightstrip Plus RGB (29 euros) es una tira LED conectada de 2 metros de longitud compatible con Google Assistant y Alexa y controlable desde la app, desde donde podrás modificar luz e intensidad

Este pack de Lifx Z-TV (65,95 euros) proporciona ocho cambios de color por metro y en el kit se incluye un metro de tira + controlador + fuente de alimentación + enchufe. Está disponible en varias longitudes y se conecta mediante Wi-Fi

La Philips Hue Play Gradient Lightstrip es una tira LED que emula directamente el Ambilight de la firma cambiando los LED de forma individual (lo habitual es que las tiras LED cambien de color en bloque o por zonas). Como el resto de productos de Hue, es compatible con Alexa, Siri y Google Assistant. Disponible en varios tamaños. En todo caso, es necesario el Bridge (48 euros) y la Hue Sync Box (249 euros).

Dentro de la familia Hue encontramos las Philips Play, barras de luz de fácil montaje que ajustan el tono en función del contenido y que, como en el caso anterior, requerirán de Bridge (48 euros) y la Hue Sync Box (249 euros). En este pack se incluyen dos unidades y el puente

Philips Play Barra Regulable y puente, Compatible con Apple HomeKit y Google Home, luz Blanca y de Colores, Negro PVP en PcComponentes 168€ Hoy en Amazon por 176,52€

Organización: soportes

La estética gaming es cuanto menos característica. Y si te gusta y has elegido un periférico o dispositivo también por su diseño, ¿por qué no tenerlo a mano, organizado, pero a la vista? Aquí te proponemos algunos soportes para auriculares, mandos, etc.

Diseño moderadamente compacto con retroiluminación en siete colores, el soporte de auriculares de THE G-LAB K-Stand destaca por su buena relación calidad precio. Cuenta con base antideslizante y dos puertos USB

THE G-LAB K-Stand Radon Soporte Gaming para Cascos – Retroiluminación RGB, USB HUB 2 x 2.0, Base Anti-Deslizante – Stand Universal para PC PS4 Xbox One Nintendo Switch Soporte Cascos Gaming (Negro) Hoy en Amazon por 24,90€

El soporte de HAVIT RGB incluye un puerto jack de 3,5 mm y dos tomas USB en una estética de lo más minimalista aunque, eso sí, el RBG que no falte.

HAVIT RGB con AUX de 3,5 mm y 2 Cargador USB Soporte para Auriculares de Escritorio, Soporte de Cascos Gaming Duradero Hoy en Amazon por 29,99€

Aunque ya hay una segunda versión, este Razer Base Station Chroma (64 euros) es robusta, con una base antideslizante con iluminación RGB que se sincroniza con otros prodctos de la firma y tres puertos USB 3.0

Razer Base Station Chroma - Soporte para auriculares - Iluminación Chroma RGB - 3 puertos USB 3.0 - Base de goma antideslizante - Diseñado para auriculares para juegos Hoy en Amazon por 65,15€ PVP en PcComponentes 97€

Esto es un tres en uno: por un lado un Baby Yoda de 'The Mandalorian' para decorar, por otro, un soporte para tu mando, que incluso puede servir para el móvil, y además podrás mantenerlo cargado.

Exquisite Gaming - Exquisite Gaming - Cable guy Mandalorian The Child, soporte de sujeción y carga para mando de consola y/o smartphone Hoy en Amazon por 24,09€

Y si sois más de juegos bélicos como el mítico 'Halo', este soporte con licencia oficial de Microsoft e idéntica triple función.

Exquisite Gaming - Exquisite Gaming - Cable guy Masterchief Halo Infinite, soporte de sujeción y carga para mando de consola y/o smartphone Hoy en Amazon por 24,99€

Si eres afortunada o afortunado quizás cuentes ya en tu haber con una PS5. En ese caso, con este soporte podrás guardar y cargar a la vez dos Dualsense.

Cargador Mando PS5, ETPARK Base de Carga para Sony Mando Ps5, Soporte Mando PS5 Estación de Carga Rápida Doble USB con LED Indicador y Protección inteligente, 2 Puertos de CargaType-C de Carga PS5 Hoy en Amazon por 18,99€

Para la Nintendo Switch este versátil soporte de carga que admite 4 Joy-Con o únicamente dos con un Pro Controller. ¿Cómo saber cuándo están cargados? Esas dos columnas de plexiglás pasarán de rojo a verde cuando el proceso haya concluido.

CSL - Estación de Carga Nintendo Switch para los Joy-Con - 4 x JoyCon o 2 x JoyCon y 1 x mando Pro Nintendo Switch - LED de estado - Negro Hoy en Amazon por 17,85€

Organización: gestión de cables

Seguimos organizando nuestro espacio de juego con algo que quizás no sea muy llamativo, pero es de lo más útil para trabajo o juego: dejar los cables protegidos, organizados y si puede ser, ocultos a la vista.

En el caso de los ratones gaming para títulos competitivos, una buena disposición del cable puede evitar tener que dar tirones o perder unas preciosas milésimas de segundo tirando para soltarlo.

El soporte para cable de ratón de havit destaca por sus relación prestaciones coste: con iluminación RGB pero diseño sobrio y compacto y cuatro puertos USB 2.0 para alimentar otros periféricos

havit Soporte para Cable de ratón Bungee RGB, Soporte para Ratón Gaming con 4 Puertos USB 2.0 Hub y 7 LED retroiluminado para PC Gamer Hoy en Amazon por 16,99€

Con un diseño de lo más robusto, el BenQ ZOWIE CAMADE II es un soporte para ratón que cuida al extremo durabilidad y funcionalidad. Robusto y con dos alturas

BenQ ZOWIE CAMADE II Gaming Mouse Bungee, Rendimiento para e-Sport Profesional, Gestión de cables, Fácil de trasladar, Negro/Rojo Hoy en Amazon por 24,99€ PVP en PcComponentes 54€

Otro modelo de una marca conocida en gaming que destaca por su calidad es el Razer Mouse Bungee V2, con gran estabilidad

Diseño compacto para este KLIM Bungee, un soporte para cable de ratón con un hub con tres puertos USB 3.0 con brazo flexible e iluminación RGB

KLIM™ Bungee - Soporte para Cable de ratón + Hub USB 3.0 con 3 Puertos + Producto multifunción + Retroiluminado + Bungee de ratón con Soporte para Cable + 5 años de garantía + Nueva VERSIÓN 2020 Hoy en Amazon por 29,97€

Este kit de 12 clips en varios formatos se adhiere a superficies como la mesa o la pared y sirve para tener a mano la punta de cables como el del ratón, auriculares y otros periféricos. Viene en varios formatos

U-horizon 12 Piezas Clips de Cable Duraderos, Organizador de Cable, Sistema de Gestión de Cable, con Autoadhesivo Fuerte para TV PC Laptop Cargador o Ratón Hogar Oficina, Negro Hoy en Amazon por 7,99€

Tira el cable de monitores, teclados, ratón y otros periféricos y unifícalos con este organizador de cable disponible en blanco o negro y en varias longitudes.

Her Kindness 18 Metros Organizador de Cables en Espiral Wire Wrap TuboAdecuado de PC TV Cable de antena estéreo etc(Diámetro 10mm) Negro Hoy en Amazon por 11,99€

Espacio

Hemos repasado los principales elementos para montar un setup gamer, pero si queremos convertir esa estancia en un santuario del juego quizás nos interese dar un lavado de cara a la habitación: pintura nueva, objetos decorativos, algún vinilo, cuadros, lámparas... aquí la oferta de merchandising de juegos modernos y retro es de lo más variada.

¿A cuántos juegos has jugado en tu vida? Seguro que a un montón, pues bien, este cuadro te permite ir marcándolos y dejándolos a la vista. ¿Que no llegas al centenar? Pues ya tienes más títulos en tu lista para jugar

Scratch Off Bucket Lista Videojuegos PVP en Amazon 14,77€

Igual te apaña una estancia seria que te cubre una mancha este vinilo con uno de los mensajes más odiados de los gamers (probablemente solo después de Game Over).

Loading Controller Pegatinas de Pared Pegatinas Pared Etiqueta de Pared Decoración Estilo Eat Sleep Game Calcomanía De Vinilo Creativa Papel Pintado Autoadhesivo Dormitorio DIY Decorativo Hoy en Amazon por 8,99€

Precisamente ese el el mensaje que protagoniza este enorme cuadro, en un alegre rosa brillante y esas letras de los viejos Arcade. Disponible en varios tamaños

murando Cuadro en Lienzo para Jugadores 90x60 cm impresión en Material Tejido no Tejido impresión artística fotografía Imagen gráfica decoración de Pared - Game Over i-A-0152-b-a Hoy en Amazon por 39,99€

'Cyberpunk 2077' es, polémicas y bugs a un lado, uno de los títulos que más hype ha despertado en los últimos meses. Algo es innegable: su estética es de lo más atractiva así que, ¿por qué no colgar un poster enmarcado?

Cyber-punk 2077 - Póster enmarcado para pared de baño (30,5 x 45,7 cm), diseño de juego pop neón Hoy en Amazon por 26,06€

Decorar y al mismo tiempo iluminar la estancia con esta lámpara con el logo de PlayStation. Pero si eres más de Xbox, también tienes sus homólogas. Existe una versión con cable y otra a pilas.

Paladone PP4140PS, Lámpara "PlayStation", Multicolor PVP en Amazon 24,97€

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados. A pesar de ello, ninguno de los artículos mencionados han sido propuestos ni por las marcas ni por las tiendas, siendo su introducción una decisión única del equipo de editores.