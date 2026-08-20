Casi a mitad de precio la dashcam con resolución 4K y cámara giratoria para llevar en el coche

Hay que seguir una serie de recomendaciones y obligaciones a la hora de instalar una dashcam en el coche, pero si lo tenemos todo en cuenta y seguimos al pie de la letra lo que dice la Ley, lo cierto es que son dispositivos muy prácticos para utilizar puntualmente en el coche. Y no son caros; hay modelos como el 70mai M310 Plus que cuestan 50,99 euros (Amazon con cupón), aunque antes costaba 109,99 euros.

Una dashcam que graba a 4K y 30 fps

Es importante señalar que no se puede utilizar una dashcam como queramos, ya que hay una fina línea entre la grabación privada y la videovigilancia. Pero, con todo ello, son dispositivos que permiten captar imagen y vídeo ante cualquier choque o accidente y así poder tener constancia de él.

El modelo 70mai M310 Plus tiene un precio bastante bajo para todo lo que ofrece, ya que se trata de una cámara que es capaz de grabar en 4K a 30 fps (fotogramas por segundo). También es capaz de rotar 360º para grabar el interior o el exterior del vehículo.

Las imágenes y vídeos se guardan en una tarjeta microSD (no viene incluida) de hasta 256 GB de almacenamiento, ofrece un ángulo de visión de 140º, ofrece grabación de hasta tres minutos pre-colisión y cuenta con control por voz, aunque únicamente funciona en inglés y mandarín.

⚡ EN RESUMEN: oferta del 70mai M310 Plus hoy ✅ LO MEJOR Puede rotar 360º.

Graba en 4K a 30 fps. ❌ LO PEOR Su control por voz funciona únicamente en inglés y mandarín.

Hay que tener mucho cuidado para seguir al pie de la letra todo lo que dice la Ley. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener en el coche un dispositivo que te permita captar imágenes ante alguna colisión. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres utilizar la dashcam con control por voz, sobre todo en castellano, ya que este modelo no es compatible.

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Imágenes | 70mai

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