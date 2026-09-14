Carrefour tiene hoy a precio de liquidación esta tele QLED de 65 pulgadas con Ambilight

A la hora de lograr más inmersión a la hora de ver la tele (o de jugar videojuegos), una de las cosas que mejor funcionan es un sistema tipo Ambilight. Eso es justo lo que más destaca de este televisor Philips que hay disponible en Carrefour, pero no es lo único. Empezando por su precio: está disponible hoy por 399 euros, su precio más bajo hasta ahora.

Un televisor con Ambilight ideal para tu salón

Hemos visto en otras ocasiones rebajado este televisor (modelo Philips Ambilight 65PUS8400/12), pero nunca por debajo de los 400 euros. Es una gran opción si estás buscando un nuevo televisor para tu salón, quieres uno de 65 pulgadas, pero tienes un presupuesto ajustado o simplemente no quieres gastar demasiado.

Como ya hemos adelantado antes, lo que más destaca de este televisor es su sistema Ambilight. Se trata de una tira LED que está colocada en la parte trasera del televisor y que se sincroniza en tiempo real con lo que aparece en la pantalla. Esto tiene dos puntos fuertes: da la sensación de que la imagen del televisor se expande fuera de esta (lo que aumenta la inmersión) y hace que los ojos se cansen menos en sesiones nocturnas.

Además de tener 65 pulgadas, este Philips también utiliza tecnología QLED en su panel, lo que hace que ofrezca colores más vivos con respecto a lo que podemos ver en un televisor LED convencional. Cuenta con sistema operativo Titan OS (compatible con la gran mayoría de apps populares como Netflix), tiene VRR y es compatible con HDR10+.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la tele Philips ambilight ✅ LO MEJOR Precio mínimo histórico: Es lo más barato que hemos visto este televisor, por lo que estamos ante un gran momento de compra.

Es lo más barato que hemos visto este televisor, por lo que estamos ante un gran momento de compra. Tecnología Ambilight: La tecnología Ambilight es ideal para mejorar la inmersión a la hora de ver cine y series, pero también videojuegos. ❌ LO PEOR Sonido normalito: Su sonido cumple, pero no es espectacular. Lo ideal es acompañar esta tele con una barra de sonido.

Su sonido cumple, pero no es espectacular. Lo ideal es acompañar esta tele con una barra de sonido. No utiliza tecnología MiniLED: Aunque sí utiliza tecnología QLED, no tiene retroiluminación MiniLED, lo que haría que ofreciera mejor contraste, mayor nivel de brillo y mejor control de la luz. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor de 65 pulgadas económico y le das prioridad a la tecnología Ambilight frente a otros aspectos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por un televisor con retroiluminación MiniLED que, al alcanzar niveles de brillo más altos, es mejor para salones muy iluminados.

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Imágenes | Philips

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