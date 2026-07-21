Carrefour tiene a precio de outlet la tele MiniLED que es enorme con 75 pulgadas, 144 Hz y Google TV

Xiaomi tiene un buen surtido de televisores, y algunos suelen encontrarse con precios bastante competitivos cuando están de oferta. Es el mismísimo caso del Xiaomi TV S (2025), que ahora mismo se puede comprar en Carrefour por un precio de 749 euros.

Un televisor grande y con un precio ajustado

El Xiaomi TV S es un televisor QD-MiniLED que monta un panel QLED con retroiluminación MiniLED, por lo que hablamos de un modelo que se desenvuelve muy bien a la hora de reproducir contenido de diversos formatos, ya sea cine, series, deportes y videojuegos.

En línea con esto último, el televisor de Xiaomi ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz e incorpora HDMI 2.1, por lo que se pueden exprimir las características de las consolas más actuales (4K y 120 fps). También cabe destacar que su pantalla tiene una diagonal de 75 pulgadas y ofrece ángulos de visión de 178º tanto verticales como horizontales.

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Por otro lado, este televisor es compatible con Dolby Vision IQ, con HDR10+ y con Dolby Atmos, su sistema operativo es Google TV y viene con Google Assistant integrado. Además, incorpora un total de tres puertos HDMI, un par de puertos USB, una toma de auriculares de 3,5 mm y un puerto Ethernet.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Xiaomi TV S hoy ✅ LO MEJOR Su diagonal de 75 pulgadas y tecnologías como Dolby Vision y Dolby Atmos.

y tecnologías como Dolby Vision y Dolby Atmos. Su retroiluminación MiniLED , perfecta para consumir contenido muy variado.

, perfecta para consumir contenido muy variado. Su sistema operativo Google TV. ❌ LO PEOR Sus altavoces ofrecen una potencia justita, similar a lo que tenemos en televisores más baratos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor grande que no tenga un precio demasiado elevado, sobre todo si quieres consumir contenido variado y para ti es imprescindible que cuente con tecnologías como Dolby Visión y Dolby Atmos. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón pequeño, ya que al sentarte cerca de la tele tendrás que girar la cabeza para ver bien el contenido.

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Imágenes | Xiaomi

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