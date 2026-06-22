Carrefour liquida esta tele Samsung OLED de 77 pulgadas y te regala un cupón de más de 250 euros

Si estás buscando renovar el televisor de tu salón a lo grande antes de que empiecen las ofertas del Prime Day de Amazon, Carrefour se ha adelantado con una promoción muy interesante. Ahora puedes llevarte esta enorme tele Samsung TQ77S93FAEXXC de 77 pulgadas por 1.699 euros. Además, viene acompañada de un regalo muy jugoso: Carrefour te devuelve el 15% de tu compra en un cupón regalo (equivalente a 254,85 euros) para tus próximas compras. Además, puedes financiarla hasta en 12 meses y el envío es gratuito.

Una tele OLED con negros puros e Inteligencia Artificial

La gama OLED de Samsung se ha consolidado como uno de los referentes del mercado gracias a su panel de píxeles autoluminiscentes. En este modelo de 77 pulgadas (casi dos metros de diagonal), la experiencia es totalmente inmersiva, logrando negros puros y un contraste infinito imposibles de replicar en pantallas LED o QLED tradicionales.

El cerebro de este televisor es el procesador NQ4 AI Gen3, que utiliza Inteligencia Artificial avanzada para reescalar cualquier contenido en resolución 4K. Dicho procesador analiza la imagen escena por escena para mejorar la profundidad, textura y aislar los diálogos del ruido de fondo de forma automática.

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Cuenta con una tasa de refresco nativa de 120 Hz combinada con tecnología de movimiento acelerado. Esto la convierte en una pantalla perfecta tanto para ver deportes de acción rápida (como los partidos del Mundial) como para los amantes de los videojuegos de última generación.

Esta tele es compatible con Dolby Atmos e incorpora el sistema Object Tracking Sound Lite (OTS), que hace que el sonido se mueva de forma virtual siguiendo la acción exacta que ocurre en pantalla. Además, gracias a Q-Symphony, puedes combinar los altavoces de la tele con una barra de sonido compatible sin anular los del propio televisor.

⚡ EN RESUMEN: oferta para smart tv Samsung TQ77S93FAEXXC hoy ✅ LO MEJOR Calidad de imagen referencial: los negros puros del panel OLED y el procesador de IA ofrecen una de las mejores experiencias visuales del mercado en este tamaño.

los negros puros del panel OLED y el procesador de IA ofrecen una de las mejores experiencias visuales del mercado en este tamaño. El valor del cupón de regalo: los 254,85 euros adicionales en forma de saldo suponen un incentivo de ahorro brutal para electrónica o alimentación. ❌ LO PEOR Sin soporte nativo para Dolby Vision... Al igual que el resto de modelos de Samsung, apuesta por el formato HDR10+, dejando de lado el estándar Dolby Vision.

Al igual que el resto de modelos de Samsung, apuesta por el formato HDR10+, dejando de lado el estándar Dolby Vision. Espacio exigido... Sus 77 pulgadas requieren un mueble de grandes dimensiones o un soporte de pared robusto y de alta calidad técnica. 💡 CÓMPRALO SI... Eres un entusiasta del cine en casa que dispone de un salón amplio, eres un cinéfilo exigente con los contrastes oscuros en habitaciones con luz tenue y eres un comprador habitual de Carrefour y vas a exprimir al máximo el cupón descuento. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un salón pequeño donde la distancia de visionado sea inferior a 2,5 o 3 metros o eres un usuario que busca una televisión básica para ver únicamente la TDT por el día, ya que no aprovecharás el potencial de un panel OLED de este calibre.

Algunas barras de sonido que pueden interesarte para esta tele

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Imágenes | Webedia y Samsung

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