Carrefour deja a precio de liquidación (39 euros) esta barra de sonido con subwoofer y potencia de 300W

Los televisores pecan de tener un apartado de audio justito, algo que se acentúa en las gamas medias y bajas. Para ello, viene bien contar con una barra de sonido, y si trae un subwoofer, mucho mejor. En tiendas como Carrefour hay muchas opciones de compra, pero si buscamos algo económico, sobre todo si es nuestra primera barra de sonido, la Thomson SB350BTS ha bajado hasta los 39 euros.

Thomson SB350BTS PVP en Carrefour — 39,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Buena, bonita y muy, muy barata

La Thomson SB350BTS es una barra de sonido que indudablemente destaca por su precio tan bajo. Eso sí, es un modelo sencillo con especificaciones básicas, por lo que es más recomendable utilizarla en televisores de gama media, pero sobre todo de gama baja que necesiten un pequeño extra en potencia y calidad de audio.

Lo bueno es que la barra de sonido no viene sola, sino que incluye un subwoofer para conseguir una mayor potencia y una mayor experiencia envolvente. Gracias a este subwoofer, es capaz de alcanzar una potencia total de 300W a 2.1. canales, así como permite reproducir mejor que el televisor los sonidos graves.

También cabe añadir que esta barra de sonido incorpora luces LED en los laterales, y el color se puede cambiar. También trae salida óptica para conectar dispositivos externos mediante cable, así como también conectividad Bluetooth si queremos conectarlos de forma inalámbrica.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la Thomson SB350BTS hoy ✅ LO MEJOR Su precio es muy ajustado .

. Incluye un subwoofer externo. ❌ LO PEOR Es un modelo muy básico : por supuesto, no tiene tecnologías de gama alta como lo es Dolby Atmos.

: por supuesto, no tiene tecnologías de gama alta como lo es Dolby Atmos. No incluye puerto HDMI. 💡 CÓMPRALO SI... Es tu primera barra de sonido y quieres conectarla a un televisor de gama media o baja. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes un televisor de gama alta, ya que lo habitual es que, aunque no tengan tanta potencia, el sonido se escuche mejor, ya sea por la calidad del mismo o por la experiencia envolvente que ofrecen tecnologías como Dolby Atmos.

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Imágenes | Thomson

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