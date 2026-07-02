Buenos, bonitos y ahora más baratos: los Samsung Galaxy Buds4 bajan de precio por todo lo alto

Samsung está lanzando muy buenas ofertas en sus dispositivos a través de la tienda oficial, con descuentos bastante llamativos hasta en móviles de gama alta. También hay ofertas en auriculares, y la más interesante la encontramos en los Samsung Galaxy Buds4 que ahora mismo se pueden comprar por 134,10 euros.

Unos auriculares de Samsung mucho más baratos

Para comprar los Samsung Galaxy Buds4 a este precio hay que seguir una serie de pasos. En primer lugar, los auriculares tienen un descuento directo, y si se pagan a través de PayPal o Samsung Pay se quedan en 149 euros. Finalmente, utilizando el cupón EXTRAWEAR10 antes de tramitar la compra, se quedan al precio de 134,10 euros.

Estos auriculares destacan principalmente porque son compatibles con el códec SSC-UHQ, lo que permite que podamos disfrutar de una buena calidad de sonido. Tienen diseño abierto y no cuentan con almohadillas, por lo que no se pueden adaptar a cada persona.

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Donde sí tenemos una buena característica es en la batería, ya que los Samsung Galaxy Buds4 ofrecen por sí solos una autonomía de aproximadamente cinco o seis horas dependiendo de si tenemos o no la cancelación activa de ruido. Con el estuche de carga, esa autonomía sube hasta las 24 o 30 horas.

⚡ EN RESUMEN: oferta del iPhone 14 hoy ✅ LO MEJOR El precio : es de los mejores que hemos visto hasta la fecha.

: es de los mejores que hemos visto hasta la fecha. La compatibilidad con el códec SSC-UHQ, que permite disfrutar de una gran calidad de sonido. ❌ LO PEOR Sin almohadillas: no permite adaptar los auriculares a cada pabellón auditivo. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres unos auriculares Bluetooth que ofrezcan una buena calidad de sonido, sobre todo si priorizas este apartado frente al aislamiento de ruido. ⛔ NO LO COMPRES SI... Sueles tener problemas a la hora de encontrar auriculares que encajen bien en tus orejas, ya que al no contar con almohadillas pueden no venirte bien.

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Imágenes | Xataka, Samsung

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