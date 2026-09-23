Amazon deja su Kindle Scribe casi a mitad de precio, un lector de libros enorme con lápiz y Kindle Unlimited

Amazon tiene un catálogo variado de eReaders o lectores de libros electrónicos, lo que permite que podamos comprar algún modelo compacto para utilizar en casa o fuera de ella o uno grande para tener una mejor experiencia de lectura en casa. El Kindle Scribe pertenece a este último tipo y, pese a que lo habitual es encontrarlo con un precio bastante alto, ahora mismo lo podemos encontrar casi a mitad de precio: por 259,99 euros.

Kindle Scribe (64 GB) Hoy en Amazon — 479,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un eReader grande para leer en casa

El Kindle Scribe que ahora mismo tenemos de oferta en Amazon parte de un precio recomendado de 479,99 euros, pero ahora mismo cuenta con un descuento del 46%. Además, no se trata de la configuración más básica que vende la tienda, ya que viene con tres meses gratis de Kindle Unlimited, el servicio de Amazon en el que podemos encontrar muchísimos libros para leer de forma gratuita.

En lo que respecta al eReader, se trata de un modelo que destaca principalmente por su tamaño, ya que incorpora una pantalla de 10,2 pulgadas. Por esta razón es recomendable utilizarlo, sobre todo, en casa al ser un modelo grande. Además, incluye un lápiz para tomar notas o dibujar, algo muy útil en novelas densas con muchos personajes.

El eReader viene con una capacidad de 64 GB de almacenamiento para guardar muchísimos libros digitales, su batería ofrece una autonomía teórica de hasta 12 semanas de uso y permite ajustar tanto el tamaño y el tipo de fuente de la letra como el interlineado y los márgenes para tener una experiencia más personalizada.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Kindle Scribe hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño : es muy grande, lo que permite tener un mayor tamaño de letra o leer mejor ciertos formatos, como cómics o mangas.

: es muy grande, lo que permite tener un mayor tamaño de letra o leer mejor ciertos formatos, como cómics o mangas. Su batería : ofrece una autonomía de hasta 12 semanas.

: ofrece una autonomía de hasta 12 semanas. Incluye lápiz. ❌ LO PEOR Pesa bastante : el peso es de 433 gramos, por lo que puede ser incómodo utilizarlo con una sola mano.

: el peso es de 433 gramos, por lo que puede ser incómodo utilizarlo con una sola mano. Según Amazon, se entrega a partir del 10 de octubre. 💡 CÓMPRALO SI... Únicamente lo quieres utilizar dentro de casa y buscas un modelo grande para aumentar el tamaño de letra o leer ciertos formatos como manga. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tu idea es utilizarlo tanto en casa como fuera de ella. Al ser un modelo tan grande, no es tan portable como otros eReader.

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Imágenes | Amazon

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