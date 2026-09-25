Altavoz Bose, 185 Hz y uno de los mejores procesadores Android: el POCO F9 Pro tiene hoy uno de sus primeros grandes descuentos

Todo lo bueno se acaba. El POCO F9 Pro de Xiaomi llegó hace unas semanas con una promo de lanzamiento bastante jugosa, una que bajaba el precio del dispositivo desde los casi 900 euros a 630 euros. La mala noticia es que esta ya no está disponible, pero otra cara de la moneda nos la deja esta oferta de Powerplanet: el teléfono está rebajado hasta los 669 euros.

Potente y con más de 6.000 mAh de batería

Como decimos, no llega al descuento de lanzamiento que tenía el móvil, pero es un buen precio si tenemos en cuenta tanto su PVP (que es de 899,99 euros) como sus características. Si estás buscando un nuevo móvil Android y quieres algo potente que destaque también en autonomía, este POCO F9 Pro te puede encajar muy bien.

Son varias las cosas que podemos destacar del mismo, empezando por su procesador: un Snapdragon 8 Elite Gen 5 V al que hay que sumarle 12 GB de memoria RAM LPDDR5X. Es un teléfono con el que no vamos a tener problemas de rendimiento, ni ahora ni a la larga, incluso con los juegos más exigentes. El modelo que está de oferta, además, cuenta con 256 GB de almacenamiento.

Volviendo a los videojuegos, lo cierto es que es un móvil que va perfecto para jugar. Más allá de la potencia (que también), lo decimos porque su pantalla tiene una tasa de refresco de 185 Hz, algo que no solemos ver habitualmente en móviles y que también es genial a la hora de leer. Todo redondeado por una batería de 6.330 mAh con carga rápida de 100 W y un sistema de triple cámara con sensor principal de 200 megapíxeles.

⚡ EN RESUMEN: oferta del poco f9 pro ✅ LO MEJOR Buen procesador y 12 GB de RAM: Tiene un hardware para ofrecer buen rendimiento, tanto ahora como durante un buen montón de años.

Tiene un hardware para ofrecer buen rendimiento, tanto ahora como durante un buen montón de años. Batería de silicio-carbono: Gracias a esta tecnología, el móvil monta una batería de 6.000 mAh sin que eso implique un grosor elevado. Y con carga rápida de 100 W. ❌ LO PEOR El bloatware de Xiaomi: HyperOS es una de las capas personalizadas que más bloatware trae de serie. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un teléfono Android que destaque por tener una pantalla muy orientada a videojuegos, potencia de sobra y batería para dos jornadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Prefieres optar por el modelo Ultra al tener más batería o todo lo contrario, ir a por la generación anterior que ahora sale más barata.

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Imágenes | Xiaomi

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