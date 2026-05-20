A precio de outlet en Alcampo: esta tele Samsung de 65 pulgadas cae de precio hasta los 429 euros

Queda muy poco para que se celebre el Mundial, por lo que es un buen momento para renovar el televisor teniendo en cuenta que estamos viendo muchas ofertas últimamente. Alcampo no se ha quedado atrás frente a tiendas como MediaMarkt o El Corte Inglés y ha lanzado una buena oferta en la Samsung U7025F, que ahora se encuentra por un precio de 429 euros.

Además, si eres miembro del Club Alcampo, al comprar este televisor el supermercado ofrece un 10% acumulable del precio del televisor (42,90 euros) para próximas compras.

Una tele Samsung de 65 pulgadas

El Samsung U7025F es un televisor de la gama de entrada de la marca que destaca sobre todo porque la configuración que está de oferta en Alcampo es la de 65 pulgadas, por lo que se trata de un modelo bastante grande con un precio muy ajustado. Además, ofrece una resolución 4K y su tasa de refresco es de 60 Hz.

También es compatible con el formato HDR10+ que vemos en televisores de gama media y gama alta de Samsung. Sus altavoces son compatibles con Q-Symphony, lo cual es útil si se tiene una barra de sonido Samsung compatible con esta tecnología para que el sonido se reproduzca en ambos dispositivos a la vez, creando así una experiencia más envolvente.

Su sistema operativo es Tizen (el propio de la marca) y funciona tanto con Alexa como con Google Assistant. El televisor incluye un modo Gaming Hub dedicado a videojuegos y dispone de un buen surtido de opciones de conectividad, tanto inalámbricas como por cable: WiFi, Bluetooth, HDMI, Ethernet y USB-A.

Si lo prefieres...

En tiendas como Amazon también podemos encontrar televisores de 65 pulgadas por precios similares. La TCL V6C, por ejemplo, ahora mismo cuesta 439 euros y destaca principalmente porque su sistema operativo es Google TV. Sus altavoces son compatibles con Dolby Audio y su panel es compatible con HDR 10.

TCL 65V6C (65 pulgadas) Hoy en Amazon — 439,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

⚡ EN RESUMEN: oferta del Samsung U7025F hoy ✅ LO MEJOR Su tamaño : es ideal si buscas una tele grande sin gastar demasiado dinero.

: es ideal si buscas una tele grande sin gastar demasiado dinero. Q-Symphony: si tienes (o quieres) una barra de sonido Samsung compatible con esta tecnología, podrás tener una mejor experiencia envolvente. ❌ LO PEOR Su tasa de refresco: únicamente ofrece 60 Hz, por lo que la imagen no se verá tan fluida como en paneles de 120 Hz. Esto es algo a tener en cuenta, sobre todo, si vas a jugar a videojuegos. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un televisor económico que cuente con una buena diagonal de pantalla, ya que por este precio no abundan diagonales de 65 pulgadas. ⛔ NO LO COMPRES SI... Vas a jugar sobre todo a videojuegos o buscas una mejor experiencia en contenido de cine.

También te puede interesar

Samsung Barra de Sonido HW-B650F/ZF con Dolby Adio/DTS Virtual:X 3.1ch, Modo de Juego, Sonido Inteligente, conexión múltiple Bluetooth, Color Negro Hoy en Amazon — 139,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Amazon Fire TV Stick 4K Plus, compatible con Wi-Fi 6, Dolby Vision, Dolby Atmos y HDR10+ Hoy en Amazon — 69,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Samsung, TCL

En Xataka | Mejores proyectores de cine en casa. Cuál comprar y cinco modelos recomendados desde 299 a 18.000 euros

En Xataka | Mega-guía para montarte un cine en casa: proyector, pantalla, sistema de sonido y más