El aire acondicionado portátil con casi 6.000 valoraciones en Amazon

Este verano, para muchos, el aire acondicionado portátil está siendo la solución para combatir las olas de calor sin gastar demasiado y sin tener que esperar al instalador. Si estás pensando en hacerte con uno y aún no te has decidido porque quieres ir sobre seguro, este Comfee MPPH-07CRN7 es el más vendido en Amazon, y viene avalado por casi 6.000 valoraciones en Amazon. Además, no es demasiado caro y en estos momentos, con cupón de descuento, puede ser tuyo por 293,14 euros con envío gratuito incluido.

Comprar el Comfee MPPH-07CRN7 al mejor precio

Con un precio habitual en torno a los 280 euros, actualmente, Amazon tiene este aparato de aire acondicionado portátil en 293,14 euros con el envío gratuito incluido. Además, es un envío relativamente rápido, en menos de 5 días, para usuarios Prime o para aquellos que aprovechen la prueba gratuita del servicio por un mes al hacer el pedido.

Con una media del 46% de valoraciones de 5 estrellas en Amazon y un 26% con 4 estrellas, este Comfee MPPH-07CRN7 es un aire acondicionado portátil 3 en 1 con el que tendremos tanto función de aire acondicionado, como de ventilador y de deshumidificador en un único aparato con el que nos ahorraremos la instalación que, como hemos visto en temporadas anteriores suele ser el mayor problema a estas alturas del año, con colas "kilométricas" para conseguir un instalador disponible.

Se controla mediante mando a distancia y cuenta con pantalla LED de información, y además, dispone de temporizador o programador.

Ofrece unas 7.000 BTU por hora equivalentes a nuestras 1.800 frigorías, que lo hacen apto para habitaciones pequeñas o medianas, con 25 metros cuadrados, (o unos 67 metros cúbicos) como máximo. Mientras, su capacidad de deshumidificación está en torno a los 46 litros cada 24 horas.

En cuanto a sonoridad, si bien la marca asegura que no es un modelo demasiado ruidoso, con unos 63 dB máximos, lo cierto es que es en este apartado donde encontramos las peores opiniones en Amazon, incluso entre los que están muy satisfechos con este Comfee MPPH-07CRN7.

Mejor valoración positiva

Funciona y no hace tanto ruido por Roberto

A ver... para todo aquel que dude de comprarlo y esté cuerdo y no tenga problemas graves de insomnio:



1- compré la versión de 1800 frigorías para una habitación de unos 13 metros cuadrados, con tv, consolas, ordenador funcionando (que sueltan calor) y el aparato consigue enfriar la habitación de sobra, no vas a pasar frio, pero vas a estar con una temperatura agradable, sin pasar nada de calor, y eso que vivo en una de las regiones más calurosas de España, Murcia. (Nunca lo tengo más bajo de 24-23 grados)



2- el ruido que hace con el ventilador a la máxima potencia es un poco más del que hace un ventilador, y si bajas la potencia del ventilador a la mitad el ruido es parecido al que hace un ventilador. A no ser que tengas graves problemas de insomnio, vas a poder dormir, echar la siesta, etc sin problemas dentro del dormitorio.

Ademas es un ruido constante y de bajas frecuencias al que es fácil acostumbrarse.



3.- es verdad que el tubo de salida se calienta un poco, el truco esta en que cuando lo instales, lo hagas de tal forma que haya muy poca porción de tuvo estirada dentro de la habitación. Si puedes poner el aparato en un sitio elevado para que el tuvo vaya directo a la ventana sin estirarse y doblarse perfecto. Aún así la temperatura del tubo no hace que la habitación se caliente como dicen algunos, o si lo hace es en una medida mínima comparado con todo lo que enfría.



En definitiva, el aparato hace lo que promete y ni mucho menos el ruido es tan molesta. Suena menos que los videos que han puesto muchos usuarios, donde el ruido depende en gran medida de la cercanía y el aparato con que estés grabando.



En serio, no tengáis dudas, no se como son de otras marcas, es el primero que tengo y lo compré por las valoraciones positivas. Lo tengo ya más de un mes y ha conseguido que mi verano no sea un infierno que ya es mucho.



Espero que esto le sirva de ayuda a alguien.

Mejor valoración con objeciones

De silencioso nada, y eficiencia dudable por Tecnocat

Lo tengo desde hace 1 año ya, este es el segundo verano que lo ponemos, lo tengo instalado en una habitación de unos 10 metros cuadrados, se nota el frío al cabo de unos minutos, pero no es silencioso ni mucho menos, el la mínima velocidad (tiene sólo dos) hace un ruido considerable, que no es importante ya que lo pongo en horario de trabajo, pero lo que no me gusta de este sistema, al igual que ocurre con todas las demás marcas del mismo sistema, es que tiene que echar el calor fuera de la casa, y te preguntarás por qué no me gusta si esto es normal...



Pues muy bien, pues por que si la máquina la tienes en una habitación, y tiene que echar el aire caliente que produce fuera de la casa por la ventana, significa que en esa misma habitación debe de entrar aire por algún otro sitio, y si la casa está caliente y sólo tienes enfriando una sola habitación, ese aire caliente que entra de la casa a tu habitación va hacer que el aparato necesite mucho mas tiempo y potencia para enfriar el aire caliente que entra de la casa a la propia habitación, que a su vez a la casa tiene que entrar por algún otro lado de la calle (que puede estar a 40ºC), por que la casa no es 100% hermética sumergible, tiene muchas fisuras y rejillas de ventilación, entonces al iniciar el ciclo de aire desde el aparato por el tubo hacia la calle, ese mismo aire que sale tiene que entrar por algún lado, y eso es lo que no me gusta para nada, en comparación con los splits de pared que lo único que hacen es hacer circular el propio aire que hay en la habitación, ni lo sacan ni lo meten, sólo lo mueven y enfría, que es mucho mas eficiente y confortable.



No había pensado en este sistema cuando lo compré, y no dudaría en no volver a comprar este sistema, por que por mucho que aísles, por mucho que hagas hermética la habitación, si tiene que sacar el aire caliente todo lo que sale tiene que entrar, no hay mas. Por eso no recomendaría a nadie ningún aparato que utilice este sistema, ya que está muy mal pensado, teniendo en cuenta que es un aparato con el objetivo de enfriar una estancia, significa que fuera de esa estancia hace calor, entonces si sacas aire de la estancia que pretendes enfriar va a tener que entrar aire caliente desde fuera de la propia estancia, o sea una chapuza de sistema, a no ser que tuviese 5000 Frigorías, entonces el aire caliente que entra no es lo suficientemente caliente como para que se note, pero estaríamos en las mismas por que en la cocina que suele estar el extractor y algunas rejillas de ventilación de la terraza, estaría entrando tooooodo el aire que el aparato expulsa la exterior, o sea que por un lado tienes la habitación fresquita pero estás calentando la cocina como si de un horno se tratase, muy mal muy mal... Nunca mas!

Más ofertas

Imágenes | Comfee

