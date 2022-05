Aire acondicionado o aire acondicionado portátil: características, diferencias y cuándo conviene mas uno que otro

Dice el refrán que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y es ahora, con los primeros calores serios del año, es precisamente cuando personas se plantean comprar un aire acondicionado. Una vez tomas la decisión, se abre un mundo de posibilidades en función de tus necesidades y presupuesto. Una de las primeras elecciones tiene que ver con el tipo de aire acondicionado: ¿portátil o estándar? En este artículo repasamos sus principales características y los comparamos para que analices cuál es mejor para tu hogar.

Comprar un aire acondicionado: aspectos fundamentales para acertar

Elijas el tipo de aire acondicionado que elijas, hay varios elementos comunes que debes considerar:

Las frigorías miden la capacidad de refrigeración de un equipo y sirven para dimensionarlo para lograr un ambiente agradable. Para su cálculo intervienen factores como los metros cuadrados de la estancia, el aislamiento y la orientación de la habitación, el clima del exterior o incluso las personas que van a estar en la habitación, entre otros. Una buena aproximación para simplificar el cálculo son unas 100 - 140 frigorías por cada metro cuadrado.

Un aire acondicionado con buena eficiencia energética es esencial para que nuestra factura de la luz no se dispare. En la actualidad para los equipos de aire acondicionado se emplea el nuevo etiquetado de eficiencia energética de la Unión Europea, que ofrece datos de ruido, SEER (si tiene bomba de calor, también de SCOP) y que los clasifica de la A+++ a la D y colores del verde al rojo, donde la A+++ corresponde al equipo más eficiente y D el menos. Puede que la inversión inicial sea más alta en modelos más eficientes, pero merece la pena.

Ruido . Especialmente importante si vamos a tenerlo encendido mucho tiempo y/o va a estar en habitaciones "sensibles" como el dormitorio o nuestro lugar de trabajo. Cuanto más silencioso, mejor. Especial atención a modelos con modo noche.

Los filtros de aire acondicionado atrapan y retienen las partículas presentes en el aire, por lo que tarde o temprano tendremos que realizar su mantenimiento, limpieza o sustitución periódica. Interesan aquellos filtros especialmente fáciles de extraer, limpiar y sustituir. Especial atención a los de plasma o neoplasma, iónicos y de carbón activo y sus propiedades para mejorar la calidad del aire de salida.

La refrigeración de aire se produce gracias a intercambio de calor mediante circuitos de frío-calor de un gas refrigerante. Las propiedades de este gas influyen en su eficiencia energética y lo que contaminan el medio ambiente. Los más utilizados en la actualidad son el R290 (propano) y el R32, aunque también hay modelos con R410, el sustituto del veterano R22.

Global Warming Potencial y gases refrigerantes. Cuanto mayor índice, más dañino para el medio ambiente. Vía | [Ecoforest](https://ecoforest.com/en/products/heat-pumps/ground-source-heat-pumps/bomba-de-calor-ecogeo-pro-1-6/)

Aire acondicionado tipo split

Aunque antaño existían los aires acondicionados de ventana, hoy día el más extendido es de tipo split. Estos equipos están diseñados para la climatización de una única habitación.

En su instalación se incluye una unidad interior que integra evaporador, filtro de aire, sistema de control y el ventilador; y otra exterior donde se alberga el compresor y condensador. Es decir, que hay al menos dos elementos situados a cierta distancia y conectados.

Esto es importante porque dificulta la instalación hasta el punto de requerir un técnico especializado para llevarla a cabo. Así que a la hora de comprar un aire acondicionado de este tipo, considera que en la inversión inicial entra tanto el coste del equipo como el montaje.

Lo bueno es que visualmente en casa el aparato de aire acondicionado resulta bastante discreto y compacto, aunque en la fachada tendrás que colocar la unidad exterior, más voluminosa y ruidosa. De hecho, tendrás que contar con el permiso a la comunidad para colocarlo en la fachada.

No obstante, también existen las de tipo Multi-Split, con base en las anteriores pero de mayor tamaño y capacidad, diseñada para alimentar a más unidades interiores y por tanto, apta para climatizar varias estancias. O lo que es lo mismo, que también puedes optar por una solución escalable para refrescar varias habitaciones.

Es interesante que este tipo de aires acondicionados cuenten con tecnología Inverter, que maximiza y mejora el funcionamiento de los sistemas de refrigeración, potenciando su capacidad de refrigeración para mantenerla constante. La consecuencia es un menor consumo energético.

Otro aspecto interesante es que este tipo de modelos ofrecen sistemas de control y personalización más avanzados, incluso con modelos "inteligentes" para optimizar el consumo o controlarlo a distancia desde el móvil o con rutinas de nuestro hogar inteligente.

Este aire acondicionado Daitsu ASD 9 Ki-DC (379 euros) es un buen ejemplo de modelo discreto, relativamente asequible y bastante eficiente, con tecnología inverter y eficiencia energética A++**. Su emisión mínima en el modo nocturno es de 28dB y dispone de bomba de calor.

Con funciones como el Turbo o el temporizador, dispone de una opción de controlarlo mediante el móvil adquiriendo la interfaz Wifi Daitsu 3NDA9030 (42 euros). Esta versión ofrece 2.150 frigorías/hora.

El LG 32PLUSEG12.SET (399 euros) tiene una capacidad de refrigeración notablemente superior al anterior, apta para estancias de hasta 30 metros cuadrados. Otra de sus bazas es su bajísimo ruido en el modo noche, de tan solo 19 dB. Con función inverter y bomba de calor, su eficiencia energética es A++.

Similar en cuanto a capacidad enfriadora al anterior, el Fujitsu ASY35UI-KP (549 euros) es un aire acondicionado con eficiencia energética A++ con bomba de calor, tecnología inverter y ruido mínimo de 22 dB. Viene con mando, pero si quieres puedes comprar el adaptador wireless LAN aparte para controlarlo con el móvil (75 euros)

Aire Acondicionado portátil

Antes de comenzar con este tipo, un inciso: importante no confundir un aire acondicionado portátil con un climatizador evaporativo que esencialmente es un ventilador con una zona fría con hielo y agua para remover y refrescar el aire. En este caso refrescan el aire aunque su capacidad de enfriamiento es menor, pero a cambio son totalmente trasladables de un lado a otro.

Los aires acondicionados portátiles permiten el uso en cualquier parte de la casa al no requerir una instalación fija y permanente. De hecho, es habitual que dispongan de ruedas para que puedas trasladarlos de un lado a otro. Aunque eso sí, necesitarás cerca una ventana para el tubo de salida de aire y un enchufe. La instalación es tan sencilla que puedes hacerla tú mismo, lo que abarata los costes iniciales.

Ten en cuenta por tanto que todo el equipo encargado de la refrigeración de un sistema de aire acondicionado portátil está integrado en un único elemento. Esto es importante porque el compresor (que en los split está en el exterior) hace ruido.

Este tipo de aires acondicionados es especialmente recomendable para situaciones donde no podemos o no queremos instalar un modelo convencional: si estamos de alquiler, en segundas residencias, si la comunidad de vecinos no nos permite colocar uno con unidad exterior.

Si buscas un aire acondicionado portátil con buena relación calidad precio y una inversión ajustada, el Cecotec ForceClima 7050 (197 euros) es un buen candidato.

Con una capacidad frigorífica de 1.800 frigorías, es apto para estancias de hasta 20 metros cuadrados. Ten en cuenta que su ruido máximo es inferior a 65 dB, aunque siempre puedes ponerlo a la velocidad más baja si necesitas silencio. Es además tres en uno, ya que refrigera, ventila y deshumidifica. Con panel táctil y mando a distancia.

Comparte bastantes bazas con el elegante Taurus Cold Design (346 euros), un aparato que también refrigera, deshumidifica y ventila el aire de estancias de hasta 20 metros cuadrados y emite un ruido máximo de 65 dB. Su eficiencia energética es A. Con mando a distancia, panel táctil, ruedas y asa para transportalo.

Si tienes que apostar por un aire acondicionado portátil y buscas que sea lo más silencioso posible, ojo a este De'Longhi Pac N90 Eco Silent (432 euros) con 50 dB de mínimo y etiqueta energética A.

Otra de sus bazas es que es un modelo de gran capacidad de enfriamiento, apto para espacios de hasta 85 metros cuadrados según el fabricante.

Aire acondicionado vs. aire acondicionado portátil: resumen de ventajas e inconvenientes

Aire acondicionado portátil Aire acondicionado tipo split Ventajas No requieren de instalación.

Son más asequibles.

Pueden trasladarse de un lado a otro o guardarse. Son más discretos.

Mayor eficiencia energética.

Son más silenciosos.

Son escalables (depende del modelo).

Opciones de control más sofisticadas. Inconvenientes Son voluminosos.

Menor eficiencia energética.

Son más ruidosos. Instalación más compleja.

Requieren de un técnico.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.