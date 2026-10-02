A precio de outlet los auriculares JBL con pantalla, cancelación activa de ruido híbrida y hasta 50 horas de batería

Aunque no son del todo habituales, poco a poco vamos viendo más auriculares que vienen con estuches con pantalla. Hace poco pudimos probar los Soundcore Liberty 5 Pro Max, pero no son los únicos que hemos visto en los últimos años. Los JBL Live Flex 3 no serán los más recientes, pero por los 99,99 euros que cuestan ahora en PcComponentes, sí tienen una buena relación calidad-precio.

Unos auriculares con pantalla y buena batería

JBL Live Flex 3 son unos auriculares Bluetooth con formato TWS que se lanzaron hace un par de años a un precio oficial de 199,99 euros. Desde entonces, los hemos ido viendo de oferta hasta la que podemos encontrar en PcComponentes con un descuento de 100 euros.

Lo más llamativo de estos auriculares es que el estuche de carga incorpora una pantalla, lo que se traduce en que podemos configurar ciertos parámetros del audio a través del mismo. Es una alternativa a utilizar ciertas funciones de la JBL App, haciendo así más cómoda la experiencia.

Por otro lado, estos auriculares cuentan con sonido espacial y vienen con cancelación activa de ruido híbrida. También son compatibles con el servicio Google Finder para encontrar los auriculares si los perdemos y vienen con una batería que ofrece una autonomía de hasta 50 horas, así como con conexión multipunto y resistencia al agua y al polvo.

⚡ EN RESUMEN: oferta de los JBL Live Flex 3 hoy ✅ LO MEJOR Su pantalla ofrece comodidad a la hora de ajustar ciertos parámetros de audio.

ofrece comodidad a la hora de ajustar ciertos parámetros de audio. Tienen buena autonomía. ❌ LO PEOR Su diseño es tradicional y no cuentan con almohadillas para ajustarlos a las orejas. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas unos auriculares que te permitan configurar bastantes parámetros desde el estuche sin depender tanto del móvil. ⛔ NO LO COMPRES SI... No sueles tocar demasiado los parámetros de audio o buscas unos auriculares con almohadillas que te puedas ajustar a las orejas.

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Imágenes | JBL

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