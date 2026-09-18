Con 32 GB de RAM y RTX 5060, este ordenador de sobremesa cae de precio por todo lo alto y viene con Windows

La crisis de la memoria RAM ha ocasionado que muchos dispositivos suban de precio. Puede que los más sonados, por la marca que es y porque las noticias sean muy recientes, sean los de Apple, pero esto está afectando a muchísimos dispositivos, en especial los ordenadores. Afortunadamente seguimos encontrando ofertas, y PcComponentes hoy tiene un sobremesa PcCom Ready con una buena relación calidad-precio: 1.199 euros en lugar de 1.469 euros.

PcCom Ready PVP en PcComponentes — 1.199,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Un ordenador que también viene con Windows

El PcCom Ready es un ordenador con la etiqueta PcCom, lo que significa que se trata, en este caso, de un sobremesa montado por la propia tienda. Estos ordenadores suelen encontrarse de oferta con bastante frecuencia y sus descuentos, a veces, son muy atractivos.

El ordenador que tenemos hoy tan rebajado viene con una buena configuración. No todos los componentes son los más actuales, pero sí que son muy buenos para tener una buena experiencia gaming. Su procesador es un Intel Core i5-12400F y viene con una configuración de 32 GB de RAM (DDR4) y una unidad de almacenamiento de 1 TB (SSD).

A ello debemos sumarle varias cosas. Este ordenador viene con una tarjeta gráfica RTX 5060, una de las más actuales. Además, no tienes que estar instalando ningún sistema operativo, ya que, en este caso, viene con Windows 11 Home preinstalado, algo que no es del todo habitual en este tipo de ordenadores y que, cuando sí lo incluye, su precio se eleva bastante.

⚡ EN RESUMEN: oferta del PcCom Ready hoy ✅ LO MEJOR Su configuración con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD.

con 32 GB de RAM y 1 TB de SSD. Su tarjeta gráfica , una de las más actuales.

, una de las más actuales. Viene con Windows 11 Home. ❌ LO PEOR Su memoria RAM es DDR4, por lo que no es la más actual, aunque eso permite que su precio no sea tan elevado. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un ordenador de sobremesa con el que puedas tener una buena experiencia gaming y no quedarte obsoleto en poco tiempo. ⛔ NO LO COMPRES SI... Quieres jugar en resolución alta o si simplemente quieres tener otros componentes.

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Imágenes | Jake Nackos en Unsplash, PcComponentes

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