13 gadgets originales para calentarte mientras trabajas este invierno sin encender la calefacción

Si este invierno vas a restringir al máximo el encendido de tu calefacción y buscas alternativas para mantenerte caliente o simplemente necesitas un plus de calor en el trabajo, en este artículo vas a encontrar una selección de gadgets de lo más originales para que no pases frío. Algunos seguro que ya los conocías, pero otros probablemente te sorprendan porque rozan el dicho de ande yo caliente, ríase la gente.

Si lo que se te quedan fríos son los pies, prueba esta esterilla (18 euros) que puedes colocar en el suelo y meterlos. Gracias a sus reducidas dimensiones (30 x 60) y su diseño versátil, también te permitirá calentarle las manos o colocárterla sobre las rodillas. Con calentamiento rápido y toma USB para su alimentación

Manta Electrica, 30x60cm USB Esterilla Eléctrica Lavable con Calentamiento Rápido para Espalda, Cuello y Hombros, Ahorro de Energía,Manta Termica Eléctrica Almohadilla Térmica de Terciopelo de Cristal Hoy en Amazon por 19,88€

Otra opción para mantener tus pies calientes pasa por este calentapies de Medisana (76 euros), un modelo con un diseño que recuerda al clásico calcetín navideño para que llenen de regalos. Con tejido de punto para una sensación agradable, tres ajustes de temperatura y forro interior. Es lavable.

medisana FW 150 Calientapiés, Calentador de pie en tejido de punto, calentador de pie eléctrico, 3 ajustes de temperatura, protección contra el sobrecalentamiento, forro interior esponjoso y lavable Hoy en Amazon por 63,54€

Para disfrutar de la máxima movilidad y discrección, estos calcetines calefactables de algodón (32 euros) con tres niveles de temperatura. Hasta siete horas de calor.

Calcetines térmicos para Hombres y Mujeres, GBOKYN Calcetines de calefacción mejorados, Recargables con Pilas con 3 Niveles de Calentamiento, para Deportes al Aire Libre de Invierno Hoy en Amazon por 32,99€

Este calentador eléctrico Sole Mío (30 euros) es un compacto y efectivo acumulador que se recarga en unos tres minutos y luego te irá dando calor durante hasta tres horas. Como es portátil, podrás llevarlo contigo y colocarlo donde lo necesites: sobre tus piernas, dentro de la cama, en tu silla. Con una agradable funda de felpa.

ARDES - AR071A Sole Mio Calentador Eléctrico 550W con Luz Indicadora, Ardes Calentador Eléctrico Calienta Pies Manos Recargable y Portátil, Cubierta Calentador de Felpa Hoy en Amazon por 30,65€

Una premisa similar al anterior pero con un diseño y funcionamiento más "moderno", este calentador de manos (29 euros) recargable e inalámbrico con batería de 5.200 mAh capaz de suministrar calor de 35 a 55 grados. Con tres niveles de temperatura y calentamiento rápido, podrás llevarlo en tu bolsillo y colocarlo donde lo necesites.

OCOOPA Calentador de Manos Recargables USB, Batería Externa de 5200mAh, Calienta Manos Electrónico de Bolsillo, Reusable,Portátil, Excelente para Raynauds, Regalos para Cazadores, Golfistas Hoy en Amazon por 29,99€

Si la mano con la que usas tu ratón se te queda fría, hazte con un divertido y desenfadado cojín de ratón con calentador como este (17 euros). Aliméntalo simplemente conectándolo a otro puerto USB de tu equipo. Los tienes con todo tipo de diseños, como este monito (17 euros), abejita, zarpa...

OFKPO Cojín de Ratón Calentador Sonriente de la Mano de ratón del Calentamiento del USB Alfombrilla de Ratón Invierno(Marrón) Hoy en Amazon por 16,99€

También puedes colocar una alfombra donde situar tu ratón y teclado para que tu mesa caliente tus manos y brazos como esta hecha de cuero sintético. Con siete ajustes de temperatura hasta 65 grados, diseño neutro y lavable. Dimensiones de 82 x 40 cm.

CJBIN Alfombrilla Escritorio, Alfombrilla de Ratón con Función de Calefacción, 7 Configuraciones de Calefacción, Alfombrilla de Escritorio Calefactada, para el Hogar, Oficina, PC, Portátil - Negro Hoy en Amazon por 38,99€

Si trabajas en exteriores quizás necesites algo más funcional para tus manos, como por ejemplo estos guantes calefactados (35 euros) que además te permitirán tocar pantallas. Úsalos también para deporte o para desplazarte en tu bici o patinete en estos meses fríos. Con tres niveles de temperatura desde 40 a 55 grados.

Z-YQL Guantes calefactados para pantalla táctil, calentador de manos, para mujer, hombre, esquí, snowboard, ciclismo, senderismo Hoy en Amazon por 32,99€

Antes hemos visto una braga de cuello con cable de lo más útil si trabajas en interiores, pero si trabajas en exteriores entonces este modelo inalámbrico de bufanda (37 euros) con batería de 5.000 mAh te calentará la zona durante hasta seis horas. Es discreta, con diseño neutro y un agradable exterior de algodón.

Bufandas calefactables Calentador de cuello eléctrico con 3 configuraciones de calor Baterías recargables 3.7V 5000mAh para pesca, camping, senderismo, equitación, esquí para hombres y mujeres Hoy en Amazon por 37,99€

Los chalecos calientan el cuerpo dando total libertad al movimiento de tus brazos, por lo que este modelo calefactable de Decathlon (219 euros) puede resultar interesante para personas con trabajos muy dinámicos. Con cinco zonas calefactables, Bluetooth para controlar la temperatura desde el móvil, necesitarás colocar una batería externa para que funcione.

Todo un clásico que no pasa de moda, la mantita eléctrica. Esta de Medisana (36 euros) tiene tres ajustes de temperatura, es lavable, tiene mando a distancia y protección antisobrecalentamiento. Puedes usarla no solo en la cama, si no también mientras estás sentado en el sofá.

medisana HU 665 Calefacción bajo la cama, 150 x 80 cm, desconexión automática, protección contra sobrecalentamiento, 3 ajustes de temperatura, lavable adecuado para todos los colchones estándar Hoy en Amazon por 36,29€

Si prefieres algo más discreto y compacto para calentar una zona como las lumbares (ideal si además sueles tener molestias en la zona), esta faja de Pekatherm (29 euros) está disponible en dos tamaños tiene calentamiento rápido y también tres niveles de temperatura y protección antisobrecalentamiento

Pekatherm SS30TD - Almohadilla Térmica, 100 W, 53x28cm | Almohadilla Eléctrica | Almohadilla Eléctrica Lumbar | Almohadilla Especial Eco Lumbar Hoy en Amazon por 29,85€

Calienta tu cuello con esta almohadilla cervical eléctrica con calentamiento rápido de JOBYNA (35 euros), con ajuste de calor de 30 a 70 grados. Es lavable, cuenta con mando a distancia y diseño ergonómico

JOBYNA Almohadilla Térmica Cervical Eléctrica, lmohadilla de Terapia de Calor para Cuello para Aliviar el Dolor, Calentamiento Rápido de 5s, 30-70 ℃ Ajustable, Lavable a Máquina, Pantalla Digital Hoy en Amazon por 35,99€

Más ofertas

Si te haces de Amazon Prime, dispones de 30 días de prueba gratis (después 49,90 euros al año) para disfrutar de envíos rápidos gratis, accesorio prioritario a ofertas, servicios como Prime Video, Prime Music y almacenamiento de fotos ilimitado. Además, si eres estudiante, hacerte de Prime Student cuesta la mitad y dispones de 90 días de prueba. También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible.

Puedes estar al día y en cada momento informado de las principales ofertas y novedades de Xataka Selección en nuestro canal de Telegram o en nuestros perfiles de Twitter, Facebook y la revista Flipboard.

En Xataka Selección publicamos las mejores ofertas en tecnología, informática y electrónica de los principales comercios de internet. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka