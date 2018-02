Se filtra una parte crítica del código fuente de iOS en una posible "mayor filtración de la historia" de Apple

A Apple se le ha filtrado el código fuente de uno de los componentes esenciales de iOS en GitHub. Tal y como apuntan medios como Motherboard y Redmond Pie, se trata de iBoot, un servicio parecido a la BIOS de un PC, y que se encarga de verificar que la versión del firmware sea legítima cuando se requiere recuperar el dispositivo, y algunos expertos ya la han considerado una de las mayores filtraciones de la historia de la empresa.

Al parecer, la versión que se ha filtrado es la perteneciente a iOS 9, pero teniendo en cuenta que lleva presente en los iPhone desde la versión 3G, hay muchas posibilidades de que su código o parte de él esté todavía presente en el actual iOS 11. Este código podría servir para buscar vulnerabilidades en iOS, así como desarrollar nuevos métodos de Jailbreak.

This is the SRC for 9.x. Even though you can’t compile it due to missing files, you can mess with the source code and find vulnerabilities as a security researcher. It also contains the bootrom source code for certain devices...