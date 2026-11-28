El software de SAP no es tan conocido ni tan utilizado como Outlook, pero sus aplicaciones mueven la contabilidad de media Europa. Pues bien, la empresa alemana ha confirmado que "había detectado actividad sospechosa", tal y como adelantaba Der Spiegel el jueves. Al parecer, el riesgo no está en lo que se han llevado, sino en lo que pueden haber dejado en GitHub.

Qué ha pasado. Reuters recogía la declaración de SAP en el que identificaba esa actividad sospechosa y cómo ha puesto cerco a posibles daños: "Según nuestra investigación hasta la fecha, no hemos encontrado ninguna evidencia de acceso no autorizado a los datos comerciales de los clientes". Asimismo, la empresa de software detallaba que tras conocer el incidente, había implementado rápidamente las medidas pertinentes para proteger a sus clientes y preservar la seguridad de sus servicios tras identificar la actividad.

La intrahistoria no oficial. Lo anterior es lo oficial, pero la prensa alemana ha ido aportando pistas a lo largo de los días. Al parecer, la Agencia de Prensa Alemana ha tenido acceso parcial a un aviso interno a empleados enviado varios días antes en el que SAP les pedía revisar si debían cambiar sus credenciales.

Según fuentes internas de Der Spiegel, los atacantes habrían robado tokens de autenticación del personal y, con esas llaves digitales, habrían podido copiar y cambiar código en GitHub. Según Handelsblatt, el objetivo del ataque fue el departamento de desarrollo de software y SAP descubrió el pastel la semana pasada. En ese momento abrió una operación interna llamada "Project Granite" para proteger su infraestructura, entre ellas restringir el acceso a GitHub, parar automatizaciones de desarrollo y la sustitución de claves de firma.

Por qué importa. Porque incluso aunque no haya constancia de acceso a los datos de clientes y por tanto, tampoco robarlos, el auténtico riesgo a partir de los detalles que se conocen es la posible modificación de código en GitHub. El código que se escribe en esta plataforma acaba, compilación y firma mediante, en los sistemas de miles de organizaciones. El espejo en el que mirarse es SolarWinds: la Agencia de Ciberdefensa de EEUU documentó cómo alguien añadió una DLL maliciosa durante el ciclo de desarrollo y esta acabó firmada con el certificado legítimo de la empresa.

Y SAP no es pequeña precisamente: tiene una capitalización de unos 240 mil millones de dólares y 98 de las 100 mayores empresas del mundo son clientes de la compañía de software alemana, como contaba Fortune el año pasado.

No es la primera vez, ni siquiera en 2026. Ya en abril de este año otros paquetes de código abierto de SAP fueron manipulados con malware para robar información, incluidas credenciales, como la propia empresa cuenta en forma de FAQ. A día de hoy, no hay vínculo confirmado con este caso ni tampoco con el grupo de ransomware Gentlemen, que a finales de octubre incluyó a SAP en su sitio web de filtraciones.

En cuanto al contexto global, los ciberataques y hackeos están a la orden del día: sin ir más lejos, esta misma semana le ha pasado a una empresa que en teoría debería ser un bastión de la seguridad: 1Password. Son casos distintos, pero tienen un nexo en común: GitHub. Y una sospecha en el ambiente: la ayuda de la IA, algo que fuentes citadas por Der Spiegel apuntan como posible. Una cosa está clara: Anthropic ya ha documentado que no solo es que pueda, es que facilita enormemente la labor.

El día después. Teniendo en cuenta los protocolos de la UE, la directiva NIS2 exige seguridad de la cadena de suministro y una alerta temprana a la autoridad en 24 horas. Además, el Reglamento de Ciberresiliencia (vigente desde el 11 de septiembre de este año) obliga a notificar incidentes graves que afecten a la seguridad de productos. No consta públicamente si SAP ha notificado el caso ni si entra dentro de su alcance. Habida cuenta de la versión conocida y oficial, lo razonable es verificar firmas y actualizaciones por los canales oficiales de SAP, instalarlas de forma escalonada y seguir sus notas de seguridad.

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