Hemos aprendido que utilizar la misma contraseña para todo no es una buena idea, que conviene generar claves largas y difíciles de adivinar y que nuestra memoria tiene sus límites. Los gestores de contraseñas nos han permitido resolver buena parte de ese problema: podemos proteger decenas de cuentas sin tener que recordar cada una de sus claves de acceso. Pero delegar esa tarea también supone depositar una enorme confianza en quienes desarrollan estas herramientas. Y esa confianza se pone a prueba cuando son precisamente esas empresas las que sufren un ciberataque.

1Password, uno de los gestores de contraseñas más conocidos del mercado, ha comunicado que ha sufrido una intrusión en sus sistemas internos. La compañía canadiense reconoce que un atacante ha conseguido sustraer información de una parte de sus clientes, incluidos sus nombres y direcciones de correo electrónico. Sin embargo, asegura que las bóvedas en las que los usuarios almacenan sus contraseñas y otros datos confidenciales no se han visto comprometidas y que sus aplicaciones y servicios funcionan con normalidad. La empresa, que afirma contar con millones de clientes, todavía no ha precisado cuántos han resultado afectados.

La investigación comenzó el 19 de noviembre, cuando 1Password detectó indicios de que un atacante había conseguido acceder a la cuenta corporativa de GitHub de uno de sus empleados. Aprovechó ese acceso para introducir código malicioso en los servicios internos y extraer información de clientes. También copió código fuente de repositorios privados y accedió al sistema de integración y entrega continuas (CI/CD), que automatiza procesos de desarrollo y despliegue de software y contiene credenciales de la infraestructura. La compañía ha renovado o revocado aquellas que podrían haberse visto expuestas, aunque todavía se desconoce cómo se produjo el acceso inicial.

Qué datos han quedado expuestos y qué significa para nuestras contraseñas

Entre la información sustraída encontramos identificadores de cuentas y usuarios, fechas de creación y del último inicio de sesión, claves públicas, parámetros del protocolo de autenticación Secure Remote Password (SRP) y otros metadatos internos. Especial atención merecen los tokens presentes en determinados enlaces de invitación, aprovisionamiento y recuperación de cuentas. Según la compañía, completar una invitación de aprovisionamiento o una recuperación requiere una verificación adicional mediante un inicio de sesión único (SSO) o un código enviado al correo electrónico registrado. La empresa ha notificado específicamente a un pequeño grupo de usuarios que se encontraba en estos procesos durante el incidente.

Para entender por qué una intrusión de este tipo no implica necesariamente el acceso a nuestras contraseñas, conviene detenernos en cómo funciona 1Password. En las cuentas convencionales, el sistema combina la contraseña que elegimos con una segunda clave, denominada Secret Key, que se genera en nuestro dispositivo. Ambos elementos intervienen en la derivación de las claves criptográficas que protegen las bóvedas, sin que la compañía almacene esos dos secretos. Este diseño añade protección frente a los intentos de adivinar nuestra contraseña si alguien consigue sustraer los datos cifrados. En este incidente, la empresa asegura que el contenido de las bóvedas ni siquiera estuvo al alcance del atacante.

¿Qué debemos hacer si utilizamos este gestor? La compañía considera que no necesitamos modificar las credenciales de nuestra cuenta de 1Password como consecuencia del incidente, pero recomienda extremar la precaución ante correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas inesperadas. Los datos sustraídos podrían facilitar intentos de suplantación de identidad, por lo que la empresa recuerda que nunca contactará con sus clientes para pedirles la contraseña de su cuenta o su Secret Key. Internamente, ha reforzado sus controles de seguridad y ampliado de seis dígitos numéricos a diez caracteres alfanuméricos los códigos utilizados en determinados procesos de invitación y recuperación.

Tenemos un precedente que nos ayuda a poner lo ocurrido en perspectiva. En diciembre de 2022, LastPass reconoció que un atacante había conseguido sustraer una copia de seguridad de las bóvedas de sus clientes, que contenía información sin cifrar, como las direcciones de los sitios web, además de contraseñas y otros datos cifrados. El alcance del incidente de 1Password es diferente, según la información publicada hasta ahora. La compañía ha recurrido a expertos independientes para validar sus medidas de contención y remediación. Ambos casos ilustran por qué, cuando hablamos de la seguridad de un gestor de contraseñas, importa tanto su capacidad para prevenir una intrusión como para limitar sus consecuencias.

Imágenes | 1Password

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