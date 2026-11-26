1Password ha ofrecido más detalles sobre su reciente brecha de datos y la información que se extrajo de ella. Y es que tras irrumpir en la cuenta corporativa de GitHub de un empleado, hubo acceso a registros de cuenta de un subconjunto de clientes, a código fuente interno y a sus sistemas de compilación. La empresa afirma que el contenido de las bóvedas personales, que es donde los usuarios pueden almacenar sus contraseñas, nunca quedó expuesto.

Qué ha pasado. Según la publicación oficial de 1Password, la empresa comenzó a investigar el 19 de noviembre tras detectar indicios de que un atacante se había hecho con la cuenta de GitHub de un empleado. La empresa afirma que el intruso utilizó ese acceso para leer código fuente y enviar código malicioso a servicios backend, que luego descargaron datos administrativos sobre clientes. Aún no está claro cómo comprometió el atacante la cuenta en primer lugar. Tampoco se sabe a cuántos clientes ha afectado la brecha.

Información vulnerada. 1Password afirma que el atacante descargó registros de cuenta de un subconjunto de usuarios, incluidos:

Nombres y direcciones de correo electrónico.

Identificadores de cuenta y de usuario, además de las fechas y horas de creación de la cuenta y del último inicio de sesión.

Claves públicas y parámetros del protocolo Secure Remote Password (SRP).

Tokens contenidos en algunos enlaces enviados por correo electrónico de invitación, aprovisionamiento y recuperación de cuenta.

Metadatos internos públicos de la arquitectura interna de la compañía.

La empresa sostiene que las claves públicas no tienen ningún impacto para el usuario y que los parámetros SRP tampoco pueden utilizarse para acceder a una cuenta.

Los tokens de recuperación. Son el elemento más sensible de la lista, pero la compañía afirma que un token por sí solo no puede abrir una cuenta, pues para completar una invitación o recuperación se requiere también un inicio de sesión mediante SSO o un código de seis dígitos enviado al correo electrónico registrado del usuario. La empresa afirma que un pequeño número de usuarios se encontraba a mitad del proceso cuando ocurrió el incidente y que han sido notificados individualmente.

Como precaución, ha ampliado esos códigos a diez caracteres alfanuméricos, lo que, según afirma, hace que adivinarlos por fuerza bruta sea prácticamente imposible.

Más allá de los datos de clientes. El atacante también copió código fuente de repositorios privados y llegó al sistema CI/CD de la empresa, que incluye información de la propia infraestructura interna de 1Password. La empresa afirma que ha rotado o revocado todas las claves que pudieran haber quedado expuestas y que sus servicios, la disponibilidad y la seguridad del producto no se vieron afectados.

Lo que 1Password afirma que no se tocó. La compañía cuenta en su publicación que no se accedió a las bóvedas de los clientes ni los elementos que se incluyen dentro de ellas. Tampoco se tuvo acceso a las claves que protegen las cajas fuertes. 1Password afirma que no almacena ni tu contraseña de cuenta ni tu clave secreta. Tampoco se tuvo acceso, según la compañía, a las claves de recuperación de cuenta ni a sus aplicaciones y extensiones de navegador.

Lo que ha hecho la empresa. 1Password afirma haber deshabilitado la cuenta de GitHub comprometida, revocó el token robado y eliminó el acceso que creó el atacante. También afirma que ha endurecido los controles de GitHub, CI/CD y de los puestos de trabajo (endpoint) y que ha añadido detecciones para este tipo de ataque. Informa además de que no ha encontrado pruebas internas de suplantaciones o control de cuentas mediante los tokens expuestos, y afirma que ha incorporado a expertos independientes en ciberseguridad para validar su contención y solución.

Cuidado ahora. Incluso sin acceso a las cajas fuertes, los registros robados equivalen a una lista de usuarios verificados de 1Password, junto con detalles sobre sus cuentas. Esto puede convertir a este grupo de usuarios en objetivos útiles para el phishing, ya que los atacantes pueden suplantar a la empresa y utilizar la brecha como pretexto para pedir contraseñas, claves secretas o códigos de recuperación.

1Password no exige a los clientes que cambien la contraseña de su cuenta ni su clave secreta, pero advierte sobre correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas inesperadas que mencionen invitaciones o recuperación de cuenta. Así que si en alguna ocasión esto ocurre, el consejo más práctico es ignorar este tipo de mensajes y acceder al sistema por ti mismo y no a través de ningún enlace.

Imagen de portada | 1Password

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