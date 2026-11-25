Desde localizar a una persona buscada por la justicia hasta investigar una posible operación de blanqueo de capitales, buena parte del trabajo de las autoridades estadounidenses pasa por consultar información almacenada en sistemas informáticos. Hablamos de herramientas que permiten cruzar datos, seguir investigaciones y compartir información entre organismos con competencias muy distintas. Su seguridad no depende únicamente de mantener los datos fuera del alcance de terceros, sino también de garantizar que quienes los necesitan puedan acceder a ellos. Una intrusión puede poner en entredicho ambas cosas.

En cuestión de días han trascendido tres incidentes de ciberseguridad que afectan a distintas instituciones de Estados Unidos. Primero conocimos una aparente intrusión en una base de datos del FBI, después un incidente que afecta a la comunidad de inteligencia, incluida la CIA, y, finalmente, un organismo del Departamento del Tesoro confirmó un acceso no autorizado a parte de sus sistemas. No hay constancia pública de que los tres casos estén relacionados. Sin embargo, el último ha adquirido una dimensión inesperada que tiene como protagonistas a un alto cargo del Gobierno, la inteligencia artificial y un videojuego.

El primer caso trascendió el 20 de noviembre y las informaciones apuntan al National Crime Information Center (NCIC), una base de datos del FBI que permite a las fuerzas policiales consultar registros sobre fugitivos, personas desaparecidas y bienes robados, entre otros. El organismo declinó pronunciarse cuando Associated Press le preguntó por la aparente intrusión. El 24 de noviembre salió a la luz otro incidente que afecta a la CIA y a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), en un sistema dedicado al análisis de información procedente de fuentes abiertas. Según esta última institución, no se han producido interrupciones en los sistemas clasificados ni en las capacidades esenciales.

Un incidente que nos lleva hasta el Tesoro

El tercer caso nos lleva a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el organismo del Tesoro que, entre otras funciones, recibe informes de operaciones sospechosas de las entidades financieras para combatir delitos como el blanqueo de capitales. La agencia ha confirmado un acceso no autorizado a una parte limitada de sus sistemas y ha desconectado algunos como medida preventiva. También ha ampliado hasta el 30 de diciembre determinados plazos de presentación de informes para los declarantes afectados. Según una fuente consultada por Reuters, por el momento no hay evidencias de que se hayan comprometido las bases de datos de la Bank Secrecy Act ni de titularidad real de empresas.

Para encontrar el elemento más insólito de esta historia tenemos que salir de los canales oficiales del Gobierno estadounidense y entrar en GitHub. Allí, Sam Corcos, director de Información (CIO) del Departamento del Tesoro, tiene un repositorio público dedicado a Legatum, un proyecto personal inspirado en 'Civilization'. Se trata de un videojuego de estrategia todavía en desarrollo al que podemos jugar desde el navegador y que reproduce algunas de las mecánicas características de la saga, como la gestión de ciudades y el desarrollo tecnológico sobre un mapa dividido en hexágonos. Lo que a muchos les ha parecido llamativo es que el proyecto siguió recibiendo actualizaciones durante el incidente de FinCEN.

Una partida de Legatum, el videojuego de estrategia inspirado en 'Civilization' y desarrollado con ayuda de IA | Imagen: Legatum

Corcos utiliza Vibe Coding, una forma de desarrollar software en la que damos instrucciones en lenguaje natural a herramientas de IA capaces de generar y modificar código. Buena parte del trabajo recae sobre agentes que pueden encadenar tareas con cierto grado de autonomía. Sus elementos gráficos se han generado mediante IA, mientras que la música y los efectos sonoros proceden de obras de terceros. 404 Media ha localizado modificaciones relacionadas con la música y las unidades militares, además de instrucciones atribuidas al propio Corcos, como su petición de incorporar arqueros en carros como unidad especial de Egipto.

La controversia ha acabado llegando al apartado de GitHub destinado a comunicar errores y sugerir mejoras. En lugar de señalar un problema del videojuego, varios usuarios han aprovechado una incidencia abierta en el repositorio para cuestionar las prioridades del responsable tecnológico del Tesoro mientras su departamento afronta un incidente de ciberseguridad. Desde la cuenta de Corcos se publicó una respuesta que recordaba que aquel espacio estaba reservado para cuestiones relacionadas con Legatum.

Por su parte, Corcos ha respondido a las críticas en X, donde ha explicado que los ordenadores trabajan por su cuenta. Los agentes de IA pueden mantener un proyecto en marcha sin requerir una intervención constante, por lo que la frecuencia de las actualizaciones no permite determinar cuánto tiempo ha dedicado personalmente al videojuego. Entretanto, el Tesoro trabaja con el FBI, la agencia de ciberseguridad CISA y especialistas forenses externos para esclarecer el alcance de la intrusión en los sistemas de FinCEN.

Imágenes | Edward Johnson (CC BY 4.0)

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