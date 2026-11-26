Llevo años escuchando la cantinela de que la ciberseguridad es, sobre todo, un problema técnico. Lo primero que nos dicen los expertos es instalar actualizaciones, usar contraseñas complejas y distintas, activar la verificación en dos pasos, y, en el caso de negocios, contratar a alguien que sepa lo que hace con tus sistemas. Siguen siendo consejos razonables y muy recomendables. Lo que pasa es que parece que ya no son suficientes.

Estoy convencido de que la seguridad digital ya no es una estado al que se llega, sino una carrera sin línea de meta. Y con la inteligencia artificial, la velocidad de esa carrera ha subido a lo bestia.

Ojo, la IA no ha inventado el hackeo. Los fallos de software, las credenciales robadas, los errores humanos y las cadenas de suministro inseguras existían mucho antes, y no van a desaparecer porque el eslabón más débil seguimos siendo las personas. Lo que ha cambiado es la economía del ataque. Herramientas de IA pueden automatizar la búsqueda de vulnerabilidades, encadenar técnicas conocidas y escanear sistemas expuestos a Internet con una rapidez y un coste antes impensables. El problema no es tanto que la IA descubra ataques nuevos, que también, sino que hace más barato, rápido y accesible explotar los fallos que ya estaban ahí.

La semana pasada lo vimos en dos servicios que, por su naturaleza, deberían ser especialmente cuidadosos con la seguridad. El administrador de tareas Todoist confirmó un acceso no autorizado a sus sistemas de producción entre el 22 y el 23 de noviembre, con datos de aproximadamente el 6% de sus usuarios: correos, hashes de contraseñas antiguas y fechas de creación de cuenta. La compañía explicó que el acceso partió de una credencial robada.

Y anoche nos enteramos del hackeo de 1Password, precisamente una empresa cuyo producto existe para protegernos con algo tan delicado como las "llaves" que usamos para prácticamente toda nuestra vida digital. Un atacante accedió a la cuenta corporativa de GitHub de un empleado, introdujo código malicioso en servicios internos y copió información limitada de clientes, incluidos nombres y correos electrónicos. La buena noticia es que 1Password sostiene que no accedieron a las bóvedas con las contraseñas. La mala es que ni siquiera un gestor de contraseñas es inmune a un hackeo.

No son casos aislados. En España, Renfe informó de un acceso no autorizado a sistemas corporativos detectado tras una intrusión ocurrida el 24 de septiembre, con posible compromiso de datos personales de usuarios. LaLiga reconoció un ciberataque entre el 14 y el 16 de noviembre contra una plataforma de servicios a aficionados, del que se extrajeron datos personales.

Hay más ejemplos, pero lo que más llamativo me parece es que si hacemos una lista de hackeos de 2026, no vamos a hablar de tipos con capucha. El objetivo están siendo empresas, administraciones, transportes, deportes, bancos y servicios cotidianos. Atacan el núcleo de nuestra vida digital, que ya no es un complemento: es la infraestructura sobre la que compramos, viajamos, trabajamos, nos relacionamos y, cada vez más, tomamos decisiones.

La IA está acelerando los ataques

El caso que más me ha hecho pensar últimamente no es una brecha concreta, sino la reacción global a dos vulnerabilidades críticas en PHP, un lenguaje presente en cerca del 70% de la web. Tras hacerse públicas, Cloudflare detectó millones de intentos de explotación en pocas horas, y bancos, aerolíneas, ferroviarias y administraciones de varios países desconectaron servicios web como medida preventiva.

La IA reduce la barrera de entrada para atacar aquello que ya era hackeable

Este caso resume el nuevo equilibrio: los parches existen y llegan, sí, pero el tiempo entre la publicación de un fallo y su explotación masiva se reduce. Antes, encontrar y explotar una vulnerabilidad exigía conocimiento especializado, paciencia y recursos. Ahora, herramientas ofensivas asistidas por IA pueden encadenar reconocimiento, explotación y movimiento lateral con una intervención humana mínima.

Se está hablando mucho en este contexto de la herramienta Artex, pero la realidad es que no inventa técnicas: combina métodos conocidos y coordina agentes de IA para buscar rutas de acceso y explotarlas. Su peligro no está tanto en la originalidad como en la escala, porque permite a actores con menos experiencia atacar más rápido, más barato y con menos conocimiento técnico.

Esto obliga a matizar una idea que a veces se formula de forma demasiado simple: no es que “la IA hackee todo”. Es que la IA reduce la barrera de entrada para atacar aquello que ya era hackeable. Y hay muchísimo que lo era: software sin actualizar, claves filtradas, permisos mal configurados, proveedores externos descuidados y sistemas heredados que nadie se atreve a tocar.

La seguridad ya no es un detalle

La consecuencia es que la inseguridad deja de ser un incidente excepcional para convertirse en una condición estructural de Internet. No significa que todo esté perdido ni que debamos vivir en pánico. Significa que debemos dejar de tratar la ciberseguridad como un extra, una casilla en la que marcar una X o una responsabilidad de "los del departamento técnico".

Me acuerdo cuando un profesor de autoescuela me decía que lo más seguro es que, una vez ya tengamos el carnet, antes o después íbamos a vernos envueltos en un accidente con el coche o la moto, y que por eso debíamos saber qué hacer y estar preparados. Me parece algo muy extrapolable a la ciberseguridad. En las empresas, creo que la pregunta ya no debería ser una simple “¿hemos sido hackeados?”, sino “¿qué ocurre cuando lo seamos?”. Y seguir tirando del hilo con más y más preguntas: ¿Qué datos están expuestos? ¿Qué sistemas pueden caerse? ¿Qué proveedores tienen acceso a información sensible? ¿Cuánto tardaríamos en detectar una intrusión y revertirla? ¿Tenemos copias, segmentación, registros y un plan de crisis?

Para nosotros, los usuarios, la respuesta tampoco es confiar en una herramienta milagrosa, aunque sea de pago. Es más bien cerrar todas las ventanas de ataque posibles: contraseñas únicas, gestor de contraseñas, verificación en dos pasos resistente al phishing, actualizaciones rápidas y desconfiar hasta de tu sombra, sobre todo si son mensajes que te meten prisa. Tras el caso de 1Password, la compañía ha insistido en que la contraseña y la clave maestra/secreta solo deben introducirse en su aplicación o web oficial.

No nos quedemos solo con lo malo: la IA también puede ayudar a defender. Se puede utilizar para detectar anomalías, priorizar parches, revisar código, simular ataques y responder incidentes. Pero hay una asimetría un tanto incómoda porque atacar suele requerir encontrar una sola puerta abierta. Defender exige cerrarlas todas, todo el tiempo, en toda la organización. Suele ser lo más complicado de cumplir, y por eso hablaba de que la seguridad es una carrera. Las vulnerabilidades suelen venir porque nos hemos relajado y hemos dejado una puerta abierta, por pequeña que sea.

Geopolítica tensa y la famosa guerra híbrida

Imagen generada con ChatGPT

No pretendo ser agorero, pero a todo lo que hemos repasado hay que sumar un contexto geopolítico cada vez más bronco y hostil. Hemos visto claramente que la ciberseguridad ya no son solo delincuentes que extorsionan pidiendo rescates. Ahora es parte fundamental de la llamada guerra híbrida, que mezcla presión económica, desinformación, sabotaje, espionaje y ataques a infraestructuras críticas.

No hace falta buscar culpables de cada incidente y saber qué Estado está detrás para entender el problema. Que haya tantas tensiones internacionales eleva el riesgo. Punto. Y cuando los servicios digitales se convierten en dianas estratégicas, una vulnerabilidad en una web, una cadena de suministro o un proveedor cloud deja de ser un problema interno de una empresa y puede convertirse en un problema público.

Aquí está la parte que creo que más debería preocuparnos: la sociedad ha construido una dependencia masiva de sistemas digitales sin una cultura de resiliencia equivalente. Esperamos que las webs funcionen, que los pagos se procesen, que podamos comprar billetes de tren y que las administraciones respondan. Pero todo eso se sustenta, en última instancia, en personas, procesos y decisiones humanas.

Por eso, no creo que sea alarmista decir que hemos entrado en la era de la inseguridad digital. Me parece una descripción honesta del momento. La pregunta ya no es si habrá más brechas, interrupciones y filtraciones, porque las habrá. Yo me pondría en el caso que me planteaba el profesor de autoescuela y me preguntaría cuánto daño causarán, quién responderá y si aprenderemos algo antes de la siguiente.

La IA no ha creado la inseguridad digital. Ha hecho visible, a gran escala, una fragilidad que llevábamos años ignorando. Y eso, al menos, tiene una utilidad: nos obliga a dejar de fingir que la seguridad era un problema resuelto.

Imagen principal: Magnific

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