Llevamos desde 1918 tratando de descifrar un mensaje en código de la Primera Guerra Mundial. GPT-6 Astra lo ha conseguido

A principios de septiembre, OpenAI anunció que había resuelto el problema de existencia y regularidad de las ecuaciones de Navier-Stokes, considerado uno de los siete Problemas del Milenio. Ahora, otro de sus modelos ha conseguido descifrar un mensaje de radio alemán que llevaba más de un siglo siendo una incógnita.

El mensaje. Fue transmitido por radio el 27 de noviembre de 1918 y forma parte de la lista de 50 cifrados sin resolver recogida por el sitio ScienceBlogs, entre los que también se encuentra el famoso manuscrito Voynich. Según la investigación publicada en Prinzai, el significado del mensaje había permanecido siendo una incógnita, pero ahora por fin conocemos su significado gracias a GPT-6 Astra, el modelo más avanzado de OpenAI.

El contenido del mensaje es el que aparece en la imagen de encabezado y, según GPT-6 Astra, la frase resultante es "Un crucero inglés llegó a Sebastopol el día 24; un escuadrón aliado llegará a continuación el día 26".

Por qué no se había descifrado hasta ahora. El método de cifrado empleado en este mensaje es la cifra ADFGVX, un sistema que combina una sustitución mediante una cuadrícula de 6 × 6 con una transposición de las letras mediante una palabra clave. En este caso, la clave resulta fundamental para reconstruir el orden original de los caracteres. Sin ella, descifrar el mensaje resulta mucho más complejo.

Para resolverlo, el modelo utilizó la palabra clave "TRUPPENVERSCHIEBUNG", que según los registros no se había empezado a usar hasta el 9 de diciembre de 1918, posterior al envío de este mensaje. Es decir, Astra utilizó una clave que ya estaba documentada, pero que aparentemente no debía corresponder a este mensaje por una cuestión de fechas. Por qué esa clave funciona pese a esta discrepancia temporal es un detalle que no está claro.

La pista histórica. Ante esta discrepancia temporal, GPT-6 Astra contrastó la solución con los registros de la época para comprobar si el contenido del mensaje encajaba con acontecimientos históricos conocidos.. El mensaje descifrado hablaba de un crucero inglés que llegaba a Sebastopol el día 24 y de un escuadrón aliado que lo seguía el 26, así que el modelo buscó en fuentes navales y cronologías de la intervención aliada en el Mar Negro tras el armisticio.

El crucero inglés que llegó a Sebastopol el 24 de noviembre era el HMS Canterbury. Su diario de navegación registra la llegada del buque a Sebastopol el 24 de noviembre y, dos días después, la llegada de un escuadrón aliado compuesto por unidades británicas y francesas.

Cómo funciona ADFGVX. Es un sistema de sustitución y transposición que asigna pares de letras a cada carácter mediante una tabla construida a partir de una palabra clave. Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo usando XATAKA como palabra clave.

En la cuadrícula se coloca primero la palabra clave, eliminando las letras repetidas (XATAKA se convierte en XATK), y después se añaden, en orden, las letras y los dígitos que aún no han aparecido.

En la primera fila añadimos XATK (se eliminan las letras repetidas) y completamos con el resto de letras del abecedario y los dígitos. Quedaría así:



A D F G V X A X A T K B C D D E F G H I F J L M N O P G Q R S U V W V Y Z 0 1 2 3 X 4 5 6 7 8 9

Si quisiéramos codificar el mensaje "Hola Xatakeros", tenemos que ir selecionando los pares de letras correspondientes, por ejemplo para la X sería 'AA', para la A 'AD' y así sucesivamente.

H O L A X A T A K E R O S DV FV FD AD AA AD AF AD AG DD GD FV GF

La sustitución no es el último paso. La cadena de pares ADFGVX se escribe en filas bajo una segunda palabra clave, que puede ser la misma o una distinta. Nosotros vamos a usar de nuevo XATAKA.

X A¹ T A² k A³ D V F V F D A D A A A D A F A D A G D D G D F V G F

Después, las columnas se ordenan alfabéticamente. En este caso, como la palabra tiene tres letras A, se numeran de izquierda a derecha para determinar su orden alfabético. Así, XATAKA pasaría a ser A¹A²A³KTX Este segundo paso mezcla los pares y hace que el resultado final ya no revele fácilmente dónde empieza y termina cada carácter del mensaje original.

A¹ VDFDF A² VADD A³ DDGV k FAAF t FAAG x DAADG

Por tanto, usando la palabra XATAKA para construir la cuadrícula y también para la transposición, el mensaje "Hola Xatakeros" codificado sería "VDFDFVADDDDGVFAAFFAAGDAADG".

Imagen | Prinzai, editada con Magnific

En Xataka | En 2011 alguien publicó en Reddit "A858". Catorce años y miles de mensajes después, el misterio sigue irresuelto