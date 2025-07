En 2011 una misteriosa serie de números y letras apareció en Reddit. Miles de personas pasarían años intentando descifrarla

Hace catorce años apareció un usuario en Reddit llamado 'A858DE45F56D9BC9' y comenzó a publicar cadenas de caracteres, aparentemente sin sentido, en un subreddit del mismo nombre. Durante más de un año las publicaciones pasaron desapercibidas hasta que un día empezó la locura. Lo que le siguió fue la creación de una comunidad con miles de personas obsesionadas con resolver el puzzle y, sobre todo, saber quién estaba detrás del que es considerado uno de los mayores misterios de internet.

El Stonehenge de Reddit

Aunque el nombre del usuario era mucho más largo, en Reddit se le conoce como el misterio de A858. Aunque las primeras publicaciones surgieron en julio de 2011, no fue hasta 2012 cuando la comunidad de Reddit empezó a prestarles atención. Algunos usuarios intentaron desencriptar los mensajes y hubo uno que hizo que el interés explotara.

El comentario y la respuesta que confirmaban que A858 no era "algo", sino "alguien".

Un usuario mencionó que A858 era el Stonehenge de Reddit en referencia a que su función era un misterio . A858 respondió poco después con uno de sus clásicos mensajes encriptados. La sorpresa vino cuando descubrieron que era una imagen en formato ASCII que representaba precisamente eso: el Stonehenge. Hasta ese punto no se le había dado demasiada importancia, pero con esto quedaba demostrado que detrás de A858 había alguien humano. Y entonces se desató la locura.

Años intentando resolverlo

Los usuarios querían saber el objetivo detrás de esos mensajes y se dispusieron a desencriptarlos, pero pronto se dieron cuenta de que no iba a ser sencillo. En septiembre de 2012 se creó la comunidad SolvingA858 que actualmente cuenta con 15.000 miembros. Aquí se generó un esfuerzo colectivo por comprender el objetivo detrás de A858 que duró años.

Descifrar A858 parecía imposible. Además se comportaba de forma extraña: desaparecía, borraba posts... La comunidad estaba frustrada

Sólo unos pocos mensajes fueron descifrados por la comunidad, entre ellos algunas citas de autores famosos como esta de Max Lerner , felicitaciones de Navidad o referencias a April’s Fool (el equivalente al Día de los Inocentes). El reto era muy complejo desde el punto de vista técnico , usaba técnicas de ofuscación inusuales, y tampoco había un patrón claro en su comportamiento; a veces desaparecía, borraba posts, hacía privado el subreddit, algunos mensajes eran muy fáciles de resolver y otros parecían imposibles… Esto hacía que la comunidad se frustrara y empezara a perder interés, pero entonces A858 aparecía y todo se reactivaba.

Ask A858 Anything

Uno de los puntos álgidos en el subreddit SolvingA858 fue en 2015 cuando A858 hizo un AMA (Ask Me Anything) donde atendió a las numerosas dudas de los usuarios, aunque también tuvieron que desencriptarlas. No iba a ser tan sencillo.

Los usuarios le preguntaron si estaban perdiendo el tiempo intentando descifrarlo, a lo que A858 respondió que no, pero no podía decirles el objetivo detrás del proyecto. También reveló que sólo una mujer de Reino Unido había logrado descifrarlo y que esperaban más respuestas correctas. Aquí se puede leer al completo , pero a continuación destacamos algunas de las preguntas y respuestas de la sesión:

Qué es r/A858DE45F56D9BC9?

El objetivo no puede ser revelado.

A858 publicó dibujos de arte ASCII, tablas de números primos, fragmentos de código fuente de Apple II, etc. ¿Estabas jugando con nosotros? ¿Por qué?

Los posts codificados están pensados para ser resueltos fácilmente.

¿Y los otros encriptados usando una encriptación más fuerte?

Los otros posts no están pensados para ser resueltos fácilmente.

A menudo hay largas pausas en las que no hay posts de A858. ¿Es A858 tu único trabajo?

A veces estamos retocando. Otras veces estamos trabajando en otros proyectos.

¿Estás haciendo este AMA solo o estamos hablando con el equipo del que formas parte?

A858 es un proyecto con un equipo. Yo soy miembro del equipo.

¿Estás afiliado a alguna organización gubernamental?

No conozco ningún lugar que no tenga gobierno.

Un misterio sin resolver

La sesión de preguntas alimentó aún más si cabe el misterio, pero con el paso del tiempo A858 fue publicando con menos frecuencia hasta que las publicaciones cesaron por completo. En marzo de 2016, después de meses en los que el subreddit había estado privado, apareció un mensaje que decía “El proyecto A858 ha concluido. Puede darse de baja”. Muchos usuarios no lo creyeron, pero A858 nunca más volvió a publicar.

A858 nunca fue resuelto. Sólo sabemos que había una empresa detrás que un día cortó la financiación.

La siguiente noticia que se tuvo fue en septiembre de 2016 a través de uno de los moderadores de SolvingA858 , que reveló que había tenido contacto con la persona detrás de A858. En su mensaje aseguraba que esta misteriosa persona fue pagada por una empresa para “postear puzzles de códigos mediante cifrado y distintos métodos de manipulación de texto”. Pasado un tiempo, la empresa detrás del proyecto decidió cortar la financiación y ahí acabó todo. Sobra decir que no fue la respuesta que la comunidad esperaba y dejó demasiadas incógnitas por resolver.

Teorías detrás de A858

Como buen misterio, existen muchas teorías sobre qué había en realidad detrás de A858. Una de las más repetidas es que se trataba de una empresa buscando expertos en encriptación para contratarlos. A858 coincidió en el tiempo con Cicada 3301 otro misterio muy similar, aunque bastante más fácil de resolver. Supuestamente quienes lograron descifrar Cicada, recibieron un mensaje para entrar en una misteriosa organización.

Otra de las teorías defiende que A858 una ‘numbers station’ usada por el Mossad para tareas de espionaje . No parece que lo vayamos a saber con total certeza, pero una de las teorías que tiene más sentido es que A858 era una empresa poniendo a prueba su propia seguridad . En este escenario, el objetivo del proyecto sería precisamente que nadie lograra resolver los puzzles, lo cual demostraría que la seguridad era buena. Si así fue, lo consiguieron.

