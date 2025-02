Mistral lanzó hace poco la app móvil y la nueva versión web de Le Chat, su asistente de IA que busca un enfoque europeo (y con acento francés) para los chatbots que ya son algo cotidiano en nuestra vida. De paso, ese lanzamiento ha sido acompañado de una actualización importante de su plataforma web.

Como usuario habitual de ChatGPT y Claude, he querido ponerlo a prueba en varios escenarios, también comparándolo con sus rivales. La primera impresión impacta: es endiabladamente rápido, mucho más que cualquier modelo que hayamos visto hasta ahora.

Claro que tiene aún más miga.

La velocidad cambia las reglas

Lo más llamativo no deja de ser su celeridad al responder. Alcanza las 1.000 palabras por segundo gracias a su integración con los procesadores Cerebras. Esto, en la práctica, significa largas respuestas prácticamente instantáneas.

No es que los GPT-4o o 3.5 Sonnet de turno sean demasiado lentos, es un problema del primer mundo, pero creo que todos preferimos esperar un segundo a esperar quince.

En mis pruebas comparando Le Chat con ChatGPT y Claude he notado y mucho esa diferencia. Por ejemplo, al pedirles que escribieran un análisis largo y completo sobre la política arancelaria de Estados Unidos, Le Chat lo hizo en un par de segundos, con un texto bien estructurado y hasta con citas.

Sus rivales ofrecieron respuestas de calidad bastante similar, pero tardaron más. Y si queremos hilar fino, Claude fue quien quedó por encima de ChatGPT: sus respuestas suelen ser mejores en escritura pura (al margen de código, por ejemplo), tiene un estilo algo más refinado, natural y profesional, todo a la vez.

De hecho ahí es donde Le Chat pierde contra Claude: el estilo más convincente, más similar al de un humano competente, lo gana el chatbot de Anthropic. ChatGPT mantiene un buen equilibrio general, pero aquí no destaca en velocidad ni en estilo.

También merece la pena comentar algo: sus respuestas están respaldadas por consultas a medios reputados y agencias como AFP, paisana suya, con quien mantiene un acuerdo de colaboración.

En mis pruebas de traducción y análisis de contenido, el modelo ha demostrado estar a la altura de ChatGPT y Claude en calidad, aunque con un estilo más conciso.

Un ejemplo algo trivial me dejó entrever que Le Chat parece algo más asertivo que ChatGPT o Claude. Sobre todo la primera (y a veces también la segunda) pecan de ser demasiado influenciables por el humano que conversa con ellas. El ejemplo que decía: le pregunté que si Xataka fuese un club de fútbol español, cuál sería.

Su respuesta fue el Barcelona. La argumentó razonablemente bien, pero le repregunté de forma incisiva: "¿Por qué no el Real Madrid? Xataka es el medio de tecnología más leído de España a mucha distancia del segundo, y el Real Madrid es el club español con más títulos". Esta fue su respuesta. Colores al margen, me gustó que se reafirmase y que no fuese complaciente con mi repregunta:

La elección del FC Barcelona para comparar con Xataka se basa en varios factores que van más allá del número de títulos. Aquí hay algunas razones por las que me decanté por el Barcelona en lugar del Real Madrid:

Estilo y Filosofía: El FC Barcelona es conocido por su estilo de juego distintivo, a menudo asociado con el "tiki-taka", que es innovador y diferente. Xataka, al ser un blog de tecnología, también se destaca por su enfoque innovador y su capacidad para adaptarse a las nuevas tendencias tecnológicas.

Identidad y Comunidad: El FC Barcelona tiene una fuerte identidad catalana y una comunidad de seguidores muy unida. Xataka también tiene una comunidad de lectores muy comprometida y apasionada por la tecnología, lo que refuerza esa sensación de comunidad.

Adaptabilidad y Vanguardia: Aunque el Real Madrid es un club enorme con muchos títulos, el FC Barcelona ha sido históricamente más conocido por su capacidad para adaptarse y estar a la vanguardia en términos de estilo de juego y desarrollo de talento. Esto se alinea con cómo Xataka se mantiene a la vanguardia de la tecnología.

Reconocimiento Global: Ambos, Xataka y el FC Barcelona, tienen un reconocimiento global significativo en sus respectivos campos. Aunque el Real Madrid también es globalmente reconocido, la forma en que el FC Barcelona ha construido su marca y estilo único resuena más con la identidad de Xataka.

Estas razones no implican que el Real Madrid sea menos relevante, sino que simplemente destacan cómo ciertos aspectos del FC Barcelona resuenan más con la identidad y el enfoque de Xataka como blog de tecnología.

Por cierto, cuando le pregunté que quién sería el Real Madrid, dio una respuesta argumentada en su prestigio, alcance global, premios, etc: El País. Me sonó como mínimo razonable, pero cuando, ya inquieto, le pregunté quién sería el Valencia, me dijo El Mundo. Torciendo el gesto, le pregunté que quién era entonces el Atlético de Madrid. Respuesta: "Público". Fin de la prueba.

Agentes personalizados y automatización

Una de las características más interesantes de Le Chat es su sistema de agentes, que permite crear asistentes especializados invocándolos con "@". Esta funcionalidad, similar a los GPTs de OpenAI o los proyectos de Claude, pero con un enfoque diferente, permite automatizar tareas específicas y crear flujos de trabajo personalizados. Eso sí: como con los GPTs y los proyectos, esta es una característica que requiere una suscripción Pro, nada de planes gratuitos.

Imagen: Xataka.

Los agentes pueden configurarse de dos formas: a través de la interfaz visual de La Plateforme o mediante la API para desarrolladores. Lo interesante es que puedes personalizar aspectos como:

El modelo base (Mistral Large 2, Mistral Nemo o Codestral).

La "temperatura" o el tono de las respuestas (para hacerlas más creativas o más precisas).

Instrucciones específicas de comportamiento.

Ejemplos de uso para mejorar su rendimiento.

A diferencia de los GPTs de ChatGPT, que son más orientados al usuario final, los agentes de Le Chat parecen estar diseñados pensando también en integraciones empresariales y flujos de trabajo automatizados.

Mientras que Claude aún no ofrece una funcionalidad similar (aunque tiene Claude Pro con contexto extendido), la aproximación de Mistral parece estar a medio camino entre la facilidad de uso de ChatGPT y la flexibilidad que buscan los desarrolladores.

En mi experiencia, la creación de agentes resulta más técnica que con GPTs, pero también más potente en términos de personalización y posibilidades de integración.

En mi caso, aunque no tengo conocimientos de programación, he podido crear un agente especializado en análisis de hojas de cálculo de ventas.

Por ejemplo, he configurado un agente que:

Analiza automáticamente los archivos Excel que le subo.

Extrae los datos más relevantes (ventas totales, productos más vendidos, tendencias).

Genera un resumen ejecutivo en formato bullet points (como esta misma lista).

Sugiere ideas para mejorar las ventas basándose en patrones históricos.

La configuración fue muy sencilla: básicamente definí el tipo de archivos que procesaría, el formato de resumen que quería y algunos ejemplos de análisis previos. Ahora, cada vez que necesitara analizar las ventas del mes en mi empleo ficticio, simplemente tendría que invocar al agente con "@Ventas" y subir el archivo.

Por otro lado, también creé un agente mucho más mundano y menos técnico: un entrenador de carrera adaptado a mi contexto y la perspectiva que busco. No es que pretenda que reemplace a nadie, pero sí me gusta tener ese tipo de enfoque claro para pedir algún consejo concreto.

Imagen: Xataka.

Algo interesante es que te deja añadir demostraciones: ejemplos de unos "pocos tiros" en lugar de grandes cantidades de datos para que entienda cómo debe resolver tareas. Son opcionales: úsalos si tienes ejemplos previos de respuestas perfectas, no lo hagas si no es el caso.

Imagen: Xataka con Mockuuups Studio.

Este tipo de automatización, que antes requería conocimientos técnicos o múltiples herramientas, ahora está al alcance de cualquier usuario. ¿Como los GPTs? Sí, como los GPTs, salvo por la diferencia dicha antes: parece un punto más versátil y técnico que sus proyectos.

Además de una diferencia que me lleva al siguiente punto.





La plata

La versión gratuita de Le Chat es bastante completa, pero el plan Pro (14,99 euros al mes) desbloquea uso ilimitado de estas funciones, un 25% aproximadamente más económico que la competencia. Es interesante que ofrecen un precio especial para estudiantes de 4,99 euros al mes.

¿Merece la pena respecto a su competencia? Bueno, hay mucho matiz ahí.

Es un gran avance, sobre todo en velocidad. No habíamos visto nada tan rápido.

La calidad de las respuestas está a la altura de los líderes, al menos comparando con modelos que no se especializan en razonar.

El análisis de documentos es uno de sus fuertes.

La interfaz móvil parece algo por detrás, sobre todo en personalización. Y su generación de imágenes es algo regular.

Echar un tiento a la versión gratuita me parece una gran idea, sobre todo para quienes vean importante la velocidad de respuesta.

Las funciones premium pueden justificar la suscripción para quien necesite muchas respuestas instantáneas o quiera hacer un uso intensivo del procesado de documentos. Y para estudiantes que miren más el duro.

En resumen:

Le Chat tiene una implementación de agentes más que interesante, con esas menciones con una '@', además de costar 5-7 euros menos que ChatGPT y Claude en su versión de pago. Y por supuesto, es muy rápido.

tiene una implementación de agentes más que interesante, con esas menciones con una '@', además de costar 5-7 euros menos que ChatGPT y Claude en su versión de pago. Y por supuesto, es muy rápido. ChatGPT tiene un ecosistema en sí mismo, GPTs consolidados y de terceros, modelos que razonan y la mejor propuesta general.

tiene un ecosistema en sí mismo, GPTs consolidados y de terceros, modelos que razonan y la mejor propuesta general. Claude tiene un estilo más convincente y profesional, y también más humano a la hora de hacernos preguntas para llegar a la respuesta final.

Le Chat no será el mejor, pero su propuesta no es ni mucho menos floja. Resiste bien la comparación con los demás.

Imagen destacada | Xataka con Mockuuups Studio

