Elon Musk: "los problemas de producción en Tesla se deben a la excesiva automatización. Los humanos están infravalorados"

El mismo Elon Musk ha dicho que la producción del Tesla Model 3 ha sido un "infierno" y hoy sabemos quién tuvo la culpa: los robots y la cadena de producción automatizada. Sí, en un giro inesperado de acontecimientos, Musk está retirando las costosas máquinas de la fabrica de Tesla para regresar a usar a los viejos y confiables humanos, quienes ahora son los responsables de sacar adelante la producción del Model 3 para así tratar de evitar más retrasos.

Durante una entrevista y algunos comentarios en Twitter, Elon Musk admitió que la automatización ha estado frenando la producción del Model 3 y que los humanos, que ahora llegan a reemplazar a las máquinas, están siendo la respuesta para enfrentar este "infierno".

Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated.