El CEO de una tecnológica está gastando 2.400 dólares al mes para que sus empleados usen ChatGPT Plus. Le va muy bien

Samsung anunció hace unos días que prohibía el uso de ChatGPT entre sus empleados. La razón era simple: no se fiaban de que sus trabajadores no acabasen filtrando datos que no debían al usar este modelo de IA. Lo curioso es que hay empresas que están haciendo justo lo contrario y quieren que sus empleados usen ChatGPT en su día a día.

Qué ha pasado. Akash Nigam es el CEO de Genies, una startup dedicada al diseño y venta de avatares para la web3. Su última decisión para mejorar la productividad de sus empleados es, como indican en Business Insider, interesante: les ha suscrito a todos ellos a ChatGPT Plus, el servicio de pago de OpenAI que permite aprovechar todas las prestaciones de GPT-4.

2.400 dólares al mes. La empresa cuenta con 120 empleados y cada suscripción tiene un coste mensual de 20 dólares, lo que hace que Nigam esté invirtiendo 2.400 dólares al mes para acceder a este servicio según facturas obtenidas por BI. La idea comenzó a ponerse en marcha en marzo y afectó a todos los departamentos de la empresa.

Más productividad. Nigam cree que ese acceso a ChatGPT permitirá que sus empleados automaticen tareas monótonas y que se consigan mejorar ingresos y beneficios de la empresa. De momento sus impresiones son muy positivas, y el CEO de Genies afirma que ya ha visto cómo la productividad ha mejorado y el trabajo se hace de forma más rápida con la ayuda de ChatGPT.

Reuniones más cortas. La empresa ha comenzado a usar ChatGPT para depurar código, pero el área donde de momento ha causado mayor impacto es en las reuniones de "tormenta de ideas" que se podían prolongar durante "horas y horas" y que ahora son mucho más cortas. Hay empleados que la usan menos, pero otros han integrado el uso de ChatGPT de forma completa en su flujo de trabajo. Como explicaba Nigam, tras darle al modelo la información para el plan de trabajo, ChatGPT es capaz de organizar las tareas entre los equipos.

"Es casi como tener a tu disposición al trabajador operativo más sofisticado, capaz generar ideas y soluciones rápidas a lo que le estás pidiendo, asegurándote que siempre vas por el buen camino".

Lo notan más quienes producen menos. El impacto de ChatGPT en esa empresa parece confirmar las conclusiones del reciente estudio de la Universidad de Stanford y el MIT. En el estudio se realizó una encuesta a más de 5.000 empleados de atención al cliente de una gran empresa.

Parte de ellos tuvieron acceso a una "versión reciente" de ChatGPT —¿GPT-4? No lo dejan claro— y eso permitió sacar conclusiones. Los trabajadores con dos meses de experiencia y menos aptitudes lograron completar el trabajo un 35% más rápido con ayuda de la herramienta, logrando hacerlo tan bien como empleados que llevaban seis meses y no estaban usando ChatGPT. Los que tenían más experienica no ganaron tanto tiempo (un 14%) porque en muchos casos ya conocían los atajos y mejoras de rendimiento que el modelo de IA proponía.

Aumentos para quienes lo usen mucho y bien. El directivo de Genies espera incluir ese nuevo apartado en las evaluaciones de rendimiento de sus empleados el año que viene. Así, los trabajadores que "utilicen la IA de forma eficaz" optarán a un ascenso y a un aumento de sueldo, y mientras los que no lo hagan podrían quedarse rezagados.

