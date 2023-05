ChatGPT creó un fondo de inversión virtual. Ganó más dinero que los diez más populares de Reino Unido

¿Te fiarías de una máquina para invertir tu dinero? Esa es la pregunta que se hicieron un grupo de analistas financieros, que quisieron ver si las recomendaciones de ChatGPT podrían ser válidas para este tipo de escenario.

Qué ha pasado. Expertos de la consultora financiera Finder.com plantearon un experimento singular: probar a crear un fondo de inversión virtual con la ayuda de ChatGPT para luego analizar su comportamiento. Este modelo de IA siguió los principios de algunos de los principales fondos del mercado, y tras el análisis recomendó un fondo configurado con 38 acciones de distintas empresas.

Sopresa. Como indican en Financial Times, tras ocho semanas desde su creación, ese fondo virtual había crecido un 4,9%, una cifra espectacular teniendo en cuenta que los 10 fondos más populares del Reino Unido según Interactive Investor habían perdido de media un 0,8%. En esa lista no solo se incluían fondos de entidades británicas, sino también fondos globales de Vanguard, Fidelity o HSBC.

¿ChatGPT para ganar dinero? Jon Ostler, directivo de Finder.com, explicaba que "el público no ha tardado en encontrar formas creativas de hacer que ChatGPT le ayude en ámbitos en los que técnicamente no debería hacerlo. No pasará mucho tiempo hasta que un gran número de consumidores intenten utilizarlo para obtener beneficios económicos".

Hay gente que ya lo está haciendo. Esta consultora planteó además una encuesta entre sus usuarios en el Reino Unido. El 19% de ellos indicaron que considerarían seguir los consejos financieros de ChatGPT, mientras que un 8% confesó que ya habían seguido las recomendaciones de este chatbot. La pregunta, como destacaba Ostler, es "cómo de mala es la idea de usar ChatGPT" para inversiones financieras.

ChatGPT o redes sociales. Ostler explicaba que los grandes fondos llevan años usando gradualmente herramientas de IA, pero que la gente use plataformas como ChatGPT para esto —cuando se sabe que cometen errores, inventan y hasta alucinan— "no parece buena idea". Y sin embargo, añadía, "¿Preferirías que te aconsejara una estrella de TikTok no cualificada o una IA capaz de procesar millones de datos de toda la web y dar consejos personalizados?". Para él la respuesta ideal es ninguna de las dos cosas. Lo recomendable es dedicar tiempo a investigar con fuentes de confianza o contratar a un asesor cualificado.

Una herramienta potencialmente muy útil. Puede que preguntarle a ChatGPT directamente en qué empresas invertir no sea buena idea, pero este modelo de IA conversacional puede desde luego ayudarnos a tomar decisiones. Su capacidad para ayudarnos a analizar datos financieros, resumir informes, sacar conclusiones y plantear recomendaciones puede ayudar a esa toma de decisiones. Como en otros casos —y más en este en el que hay dinero en juego— revisar esas respuestas y decisiones es especialmente importante. Los servicios financieros podrían vivir su particular revolución debido a estos avances.

