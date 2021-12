Pole.

Hace cerca de un año, un grupo de usuarios de Reddit se organizaron para ganar al mercado invirtiendo en masa en acciones de capa caída para vencer a los grandes grupos de inversión tradicionales, que habían realizado inversiones en corto contra ellos (apostando a que su valor caería). Lograron disparar el valor de acciones como GameStop, AMC o BlackBerry, provocando que esos grandes fondos perdieran mucho dinero por el camino. En Forocoches, quizás lo más parecido a un Reddit español, algunos usuarios sugirieron organizarse para lograr algo similar desde España, si bien el funcionamiento de nuestro mercado y la fuerte regulación que tiene detrás hacían improbable el éxito.

Con menos prisa pero la misma fe, decidimos rastrear periódicamente las ideas de inversión que se anunciasen en Forocoches para comprobar si a finales de 2021, casi un año después de aquello, han tenido éxito. Por supuesto, ni hemos operado siguiendo estas ideas, ni son recomendaciones para nadie, ni deben tomarse como nada más de lo que son. Y desde luego, menos de un año es un período de tiempo bastante escaso para considerar nada concluyente. Así y todo, quisimos probar.

Españolas, estadounidenses y chinas

Decir 'Forocoches' evoca inmediatamente a su subforo general, el más famoso en el imaginario popular por su ambiente cotidiano y por todo lo que de vez en cuando sale en el telediario. Hay muchos más subforos con un tono mucho más serio, incluyendo uno donde se habla específicamente de inversiones, pero para mantener el espíritu tradicional de la idea, acotamos la búsqueda de estas ideas al subforo general. El de los shurs, los Clio en llamas y los montajes con Pepe Viyuela. La idea es "invertir" unos 2.000 euros en cada acción recomendada, escogiendo las mínimamente argumentadas o más convincentes hasta un tope de unos 50.000 euros, un presupuesto mucho más que razonable para empezar a invertir.

Los hilos en los que se habla de ideas de inversión o en los que un usuario expone su cartera e intercambia impresiones con otros no son el tipo de contenido más habitual en este subforo, pero de vez en cuando aparecen algunos. Así, a finales de diciembre de 2020 decidimos hacer nuestra primera inversión en NIO, un fabricante chino de coches eléctricos al que un shur alicantino aconsejaba invertir. A día de hoy no ha evolucionado muy bien, ha perdido un 14% de su valor.

A principios de enero, otro usuario sugería invertir en varias acciones españolas o muy relacionadas con España (como IAG, propietaria de Iberia, con sede corporativa en Londres y fiscal en Madrid) argumentando que habían perdido demasiado valor a causa de la pandemia, algo que debería ser corregido pronto. Esas empresas fueron la mencionada IAG, Telefónica, Mapfre, Repsol, Santander, Meliá y Merlín, del sector inmobiliario. Algunas han tenido unas rentabilidad que sin ser notables no están nada mal en un contexto de intereses negativos, otras supusieron ciertas pérdidas (tampoco trágicas) y la mencionada Merlín logró la mejor rentabilidad de este paquete, con casi un 29% de rentabilidad en diez meses.

En este punto merece la pena subrayar cómo por lo general en Forocoches coinciden en que el IBEX (el índice bursátil que agrupa a las mayores 35 empresas españolas cotizadas) no es una buena idea para invertir, apostando en su lugar por el NASDAQ (bolsa neoyorkina) o por la inversión indexada, que no compra acciones concretas, por lo que no sirve para este artículo.

El resto de empresas que van apareciendo como ideas de inversión con cierta argumentación detrás nacen sobre todo en un hilo específico donde las formas fueron guardadas de una forma no demasiado habitual en el foro. Ahí todas son estadounidenses, salvo la china Alibaba. Vamos simulando nuestra inversión de 2.000 euros aproximadamente en todas ellas:

Microsoft

Alibaba

Facebook

Netflix

Nvidia

PayPal

Tesla

Airbus

Just Eat

Eloxx Pharmaceuticals, farmacéutica

Futu, plataforma digital de gestión patrimonial

Texas Instruments, semiconductores

Johnson & Johnson, farmacéutica

Atlassian, software corporativo

Palantir, análisis de datos

Un 11,95% de rentabilidad en menos de un año

¿Qué ha ocurrido con nuestra inversión a finales de noviembre de 2021? Los 47.524,54 euros invertidos se han convertido en 53.204,82 euros, un 11,95% de rentabilidad, a lo que habría que descontar las comisiones de compraventa del broker elegido, en torno a los 1.000 euros en total por las cincuenta operaciones, aproximadamente, en el caso de los brokers más caros. También hay que restar los impuestos, Hacienda se lleva en torno a un 20% del beneficio anual de operaciones cerradas. Dejamos la tabla completa con las empresas, fechas, precios de entrada, precio actual, capital de entrada y valor actual, así como las conversiones a euros en el caso de acciones extranjeras, junto al cálculo de rentabilidad de cada una.

La empresa con mayor rentabilidad fue Nvidia (144,97%), seguida de Tesla (92,17%) y Atlassian (72,68%) contando a partir del día en que fue publicada la idea de invertir en ellas. Las menos rentables, Eloxx Pharmaceuticals (-55,19%); Alibaba (-44,9%) y Futu Holdings (-44,72%).

Un 12% de rentabilidad en menos de un año es una cifra bastante deseable para muchos inversores, especialmente para aquellos más conservadores que buscan rentabilizar sus ahorros y protegerse de la inflación, sin aspirar a grandes gestas que cambien su vida y por tanto sin asumir demasiado riesgo. Si lo comparamos con índices de referencia, se queda bastante por debajo de la evolución del NASDAQ desde que comenzamos a invertir en varias empresas (en torno a un 47% en este tiempo). Aunque desde luego no hubiésemos perdido el 22% que se ha dejado el IBEX desde entonces. Cuestión de perspectiva.

Más allá de las comparaciones con índices, un 12% tampoco es un hito memorable en un contexto de mercado americano alcista, que dejó atrás lo peor de la pandemia como efímera crisis, y que lleva más de una década en subida casi permanente, un contexto mucho más favorable para arañar unos euros al año que si viviésemos una etapa bajista con mercados con crecimiento nulo o negativo durante años. Aunque cada vez más voces alertan de una corrección que llegará más pronto que tarde. Y desde luego muy lejos de lograr multiplicar la inversión varias magnitudes como pretendían quienes querían buscar el próximo GameStop a principios de año. De momento, 12% arriba en Forocoches. Aunque sea por los loles.