A finales de septiembre, quien pedía a Muse que comprase algo en Amazon se encontraba con un muro que el agente no podía traspasar. Según el gigante del ecommerce, un agente de IA no autorizado incumplía las condiciones de uso de su tienda, que estaba reservada solo para los usuarios humanos. El agente de IA de Meta llevaba solo dos semanas en el mercado y ya tenía una puerta cerrada. No una puerta cualquiera. Ni más ni menos que la del principal vendedor minorista a nivel global.

Según adelanta una exclusiva de Fortune, dos meses después, las dos compañías hablan de volver a abrirla. Para Meta, Amazon es un importante escaparate que su agente no puede visitar. Para Amazon, el agente de IA de Meta tira por tierra toda su estrategia publicitaria porque los agentes no atienden a anuncios, se limitan a cumplir sus tareas e irse. Toda la industria está tomando notas de cómo Amazon y Meta encuentran el equilibrio entre el uso de agentes de IA y rentabilidad publicitaria.

Un portazo con letra pequeña. Amazon justificó el bloqueo con un argumento recogido en su contrato con el usuario: el acceso de Muse rompe las condiciones que aceptan sus clientes. Según las alegaciones de Amazon, Muse no se identificaba correctamente como IA y que no gestionaba con diligencia los datos de los usuarios.

Son fallos técnicos que cualquier pacto técnico debería poder que resolverse en un par de reuniones. Pero el trasfondo es mucho más profundo. Lo que estaba en juego era todo el modelo de negocio comercial de Amazon tirado por tierra por el agente de IA de un tercero.

Lo que hay sobre la mesa. Según cuenta el reportaje de Fortune, las partes ya han mantenido varios encuentros para acercar posturas hablado varias veces pero hay dos puntos que estarían obstaculizando un acuerdo: los resultados de búsqueda y la publicidad. Andy Jassy, CEO de Amazon, aseguraba que no descarta abrir la tienda a agentes externos si hay un "buen intercambio de valor".

Amazon teme perder ingresos si un agente de Meta entra en su tienda, compra exactamente lo que le ha encargado su usuario y se va sin mostrar otras opciones alternativas al usuario. La compañía fundada por Jeff Bezos también teme que estos agentes debilitan su relación con el comprador alejándoles de la familiaridad con la marca. Los usuarios ya no sentirían que compran en Amazon, sino que es Muse quien les provee de lo que piden. Dónde se haya comprado pasa a ser secundario.

Anuncios que nadie ve. Según explicó Jassy en su última llamada de resultados con los accionistas para el tercer trimestre, "aún son pocos los clientes que compran de esta manera. Todavía no es ni óptima ni más cómoda", haciendo referencia al uso de agentes de IA como Muse en las compras del futuro. Añadió que esos agentes no explican el flojo resultado publicitario del tercer trimestre.

No es raro que Jassy quiera restar importancia a la visita de agentes de IA a su plataforma de ventas, cuando la compañía estaría preparando su propia "Alexa de compras": un agente de IA interno que se encarga de facilitar las compras a los usuarios de Amazon, pero mostrando otras sugerencias interesantes para el usuario. La función del agente parece ser la misma, pero está condicionada por los intereses de su dueño, que en unos es el usuario, mientras que en el otro es Amazon.

Meta quiere su comisión. Muse es el mayor éxito de consumo de Meta en el ámbito de la IA. Durante su presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, Zuckerberg contó que más de diez millones de personas en EEUU y Canadá lo habían configurado desde su lanzamiento el 8 de septiembre. Realizar compras es su uso más extendido y la compra media que hace este agente supera los 200 dólares.

Meta planea cobrar una comisión al comercio minorista por cada venta que Muse ayude a cerrar. Con ese plan, cada tienda que se suma le da más ingresos posibles. Con Shopify y Walmart prepara un estándar propio que establece cómo hablan los agentes de los usuarios con los de las tiendas. Para no dejar escapar ese pedazo de su pastel en ventas, Amazon tendría que aceptar un nuevo intermediario entre ella y sus clientes.

En Xataka | A OpenAI y Anthropic les han adelantado por la derecha en los agentes de IA. Por WhatsApp, concretamente

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