Sentir frío, calor y dolor al jugar con realidad virtual: así es como ThermoReal pretende mejorar la experiencia

Con el progreso y la integración de los sensores y otros elementos parece que la idea de entremezclar sensaciones y electrónica nos seduzca bastante. Ya vimos los intentos de enviar sabores electrónicamente, y ahora lo que están intentando es que la realidad virtual nos estimule el tacto además de la vista, haciéndonos sentir calor, frío e incluso dolor.

Esto sería ir un paso más allá de esa estimulación visual (y auditiva) que pretende abstraernos para meternos en un mundo irreal que secuestre estos dos sentidos, sumando un tercer componente que ayude a esa inmersión. La idea es distinta de la que ya vimos con Microsoft para estimular el tacto (con texturas y vibraciones) y viene de la compañía coreana TEGway y el invento se llama ThermoReal, el cual mostraron en San Francisco en el Vive X Batch 2 hace unos días.

Sentir chapuzones sin mojarte

El modo de añadir esta transmisión de calor y demás es añadiendo un tercer componente a las gafas de realidad virtual o headset y los auriculares (si no están integrados): un dispositivo termoelectrónico que genera la sensación que sea y que lo transmite a los controladores que se agarran con las manos. Así lo explican en VentureBeat, quienes han probado ThermoReal y aseguran haber sentido el frío y el calor.

¿Y el dolor? Según explican esta sensación se trata de una suma de la estimulación de frío y de calor, es decir, no hay ninguna punción o pulso eléctrico, y puede que sea más bien una sensación de incomodidad fuerte.

La generación de calor y frío se producen con una tecnología que no es nueva y que se usa en dispositivos como refrigeradores de vino, dado que es una generación de frío que no genera vibración (las neveras estándar sí vibran, por ejemplo). El mando tenía dos partes y en cada una de éstas aplica ese frío o ese calor, y algo a tener en cuenta (y a comprobar) es que según aseguran no hay retraso entre el estímulo y el juego/vídeo.

Algo que también comentan en Road To VR, quienes también lo han probado, explicando que sintieron el frío inmediatamente en el momento que un hombre saltaba a un río en el vídeo que estaban viendo, valorando positivamente también la intensidad de las sensaciones. Explican además que se trata de un material flexible, por lo que podría integrarse en guantes u otras superficies además de en los controladores o mandos habituales.

Llevar el "si juegas con fuego, te quemas" a la realidad virtual

Lo de complementar la VR para tener una experiencia más completa e inmersiva puede sonar atractivo, aunque hablando de sentir frío, calor o dolor también nos provoca cierta sensación de duda o inseguridad (¿me quemaré?). En cuanto a esto, los creadores aseguran que el dispositvo sólo alcanza temperaturas 4 grados centígrados por encima de la corporal (la temperatura basal media del ser humano está en torno a 35-36 grados, por lo que el tope estaría por los 40).

De momento no hay planes (o no son públicos) de que algún sistema vaya a integrar ThermoReal en sus controladores, pero la intención de TEGway es que forme parte tanto de la VR como de la realidad aumentada y otras interacciones humano-máquina. Habrá que ver el interés por parte de los fabricantes como HTC (con éstos probaron precisamente ThermoReal en la demo) y si esto tiene buena acogida en el público.

