El metaverso ha inundado el MWC 2022 pero (de momento) no es más que una mala copia de Second Life

Ha sido el Mobile del metaverso. El gran evento de Barcelona se conoce como el congreso de móviles, pero en realidad hemos visto más portátiles y gafas conectadas que smartphones. Si hace años fue el 5G o la inteligencia artificial, en 2022 la palabra en boca de todos es metaverso. Y todo lo que hemos visto en el Mobile World Congress 2022 sobre metaverso nos ha dejado muy fríos.

El metaverso existe desde hace muchos años. Entornos virtuales como Fortnite, Minecraft o el mítico Second Life son algunos ejemplos. Pero ahora, impulsado por el auge de la realidad virtual, realidad aumentada y el 3D, este concepto lo hemos visto en todos los rincones. Hemos recorrido el MWC 2022 en busca de las últimas novedades sobre el metaverso y esto es lo que hemos encontrado.

De Telefónica a SK Telecom: las operadoras se apuntan al tren del metaverso

Sabíamos que Telefónica planeaba apostar por el metaverso, pero en este MWC 2022 han confirmado que no quieren perder este tren. La empresa de Álvarez-Pallete ha anunciado una alianza con Meta para la creación del Metaverse Innovation Hub en Madrid. No contento con este movimiento, el operador español ha creado una copia a escala del stand físico de la propia feria, pero en el metaverso.

El stand virtual de Telefónica cuenta con las distintas zonas de demos y permite concertar una visita guiada. Si tenéis curiosidad, podéis acceder a él desde este enlace. El metaverso creado para la ocasión de Telefónica permite elegir un avatar y moverse libremente por ese stand. Muy al estilo de lo que en su momento permitía Second Life. Con la particularidad de que más allá de las mejoras propias del paso de los años, el metaverso de Telefónica no ofrece ninguna novedad en particular. No deja de ser una demostración, pero el resultado parece haber sido creado con prisas, solo con el objetivo de poder llegar a tiempo para mostrarlo en el MWC 2022.

Otra operadora que ha centrado en el metaverso su estrategia durante el MWC 2022 es SK Telecom. La compañía coreana tenía un stand con distintas atracciones relacionadas con este metaverso. Y decimos atracciones porque aquello parecía casi un parque temático, con su 'sube y baja' junto a realidad virtual, una zona de conciertos en realidad virtual y grandes LEDs con avatares moviéndose.

El objetivo es dar a conocer la nueva plataforma Ifland, donde los usuarios pueden acceder a distintos mundos virtuales con distintos avatares y posteriormente utilizar servicios como Social VR para acceder a ese mismo mundo desde gafas de realidad virtual.

El stand de SK Telecom es probablemente el mejor para hacerse una idea del 'hype' actual sobre el metaverso. Muchos fuegos artificiales, avatares coloridos que se pueden personalizar con hasta 800 elementos y entornos virtuales con capacidad para hasta 130 personas. Un mundo virtual con muchos elementos sociales, con el añadido de que además de por una aplicación para el móvil o una web, también es posible acceder a ese mundo desde gafas de realidad virtual para mejorar la inmersión.

"El metaverso no es solamente realidad virtual y 3D. Esto es para la experiencia completa, pero empieza en dos dimensiones y con pantallas normales", explica Michaël Trabbia, CTO de Orange. Los operadores han sido protagonistas en este MWC con su apuesta por el metaverso, entendiéndolo como una tecnología donde el ancho de banda necesario para funcionar se multiplicará.

La consultora Accenture también centró en el metaverso su stand, anticipando que en 2028, el mercado del metaverso representará más de 810.000 millones de dólares. Su propuesta desde 2020 es un metaverso empresarial 'Nth Floor' donde las empresas pueden reunirse en remoto y participar de forma inmersiva.

Lo que hemos visto en este MWC 2022 es que todavía falta un gran caso de uso de metaverso. Si nos fijamos en el de Telefónica, estaba prácticamente desierto y eso que era justo el momento de la presentación. Por el momento el metaverso está muy centrado en entornos para empresas, pero no son lo suficiente atractivos como para que veamos una adopción masiva por parte de los consumidores.

Qué nuevas tecnologías facilitarán la expansión del metaverso

Hasta el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aprovechó el MWC 2022 para anunciar sus planes sobre el metaverso, entre otros. Decenas de empresas en el congreso tenían la palabra metaverso en su stand, pero más difícil ha sido encontrar innovaciones y tecnologías que ayuden a expandir el metaverso.

Uno de los fabricantes que nos ha hablado del metaverso desde un lado técnico y no desde la creación de entornos virtuales es Qualcomm. Además de su plataforma Snapdragon Spaces, en el MWC 2022 nos han enseñado varias demostraciones para optimizar la latencia de los dispositivos de realidad aumentada y virtual a través del 5G. Y es que en el buen funcionamiento de esta conectividad se encuentra una de las claves para lograr que la experiencia del metaverso sea adecuada.

Qualcomm explica que han abierto un nuevo centro de investigación en Francia, además del de San Diego, donde experimentarán con esta tecnología. La conectividad es también el aspecto en el que están trabajando desde la startup KREEMO, con una antena con cobertura 360º optimizada para el metaverso. Son las cosas del marketing, lo que podría llamarse simplemente como una "antena con mejor capacidad de transmisión", ahora se incorpora la coletilla del metaverso como 'gimmick' para atraer la atención. Más allá de eso, bienvenidas sean las mejoras técnicas en telecomunicaciones.

Otro enfoque para mejorar el metaverso es el de la forma que tenemos de acceder a esos entornos virtuales. Aquí hay muchas posibilidades. Las más obvias son desde un ordenador o un móvil, como si fuera una aplicación. También están las gafas de realidad virtual como las Oculus Quest. El siguiente paso serían las gafas de realidad aumentada como las OPPO Air Glass, para proyectar algunos efectos virtuales sobre un fondo real. Pero por el momento se quedan cortas.

Relacionado con esta realidad aumentada tenemos el trabajo de la empresa española Aumenta Solutions, que además de crear contenido, ofrece unas pantallas donde se ha aplicado tecnología volumétrica y estereoscópica para ver imágenes en 3D sin necesidad de gafas, que reaccionan además a los movimientos de la mano del usuario a través de sensores de movimiento.

Cuando hablamos del metaverso casi siempre viene a la mente la realidad virtual, pero otras tecnologías que parecían olvidadas como el 3D también podrían verse beneficiadas de nuevo si esta tendencia de los mundos virtuales sigue expandiéndose.

Y hablando de recuperar glorias perdidas; es muy llamativo el caso de HTC. Tras intentarlo con el blockchain, el fabricante taiwanés ahora lo prueba con el metaverso. Según apunta Digitimes, HTC lanzará un móvil de gama alta con la vista puesta en el metaverso. En el MWC 2022 hemos podido pasar por el stand de HTC donde además de enseñarnos sus gafas VIVE Flow, también tenía una gran presencia su nueva estrategia 'Viverse', con la que se enfocarán en crear experiencias para el metaverso.

Casos de uso: monólogos, cenas de empresa o recorrer el Louvre

"El metaverso son esencialmente juegos". Es la respuesta que daba Satya Nadella, CEO de Microsoft. La misma Microsoft que durante el MWC 2022 nos enseñó las posibilidades de utilizar sus gafas de realidad mixta. Pasar de un 'Second Life' especializado a un mundo virtual que atraiga usuarios de todo tipo no es fácil. Durante este MWC 2022 hemos hablado con múltiples empresas que nos han explicado para qué utilizan ellos el metaverso.

Una de ellas es VRHispaverso, una comunidad especializada en realidad virtual que ha decidido crear cuatro entornos virtuales para ofrecerlos a empresas y realizar distintos eventos en ellos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo una cena de empresa, donde las personas ubicadas en remoto también pueden sentirse partícipes. Otra idea que han aplicado es una visita virtual por un edificio de nueva construcción; en vez de enseñar un mapa pueden directamente hacer que los interesados recorran ellos mismos el futurible edificio. Finalmente nos explican la realización de un monólogo en el metaverso.

Según explican desde Hispaverso, el recibimiento por parte del público y las empresas es bueno, valorando por ejemplo que la interacción entre los asistentes es mayor de la que se tendría en un evento físico, ya que notan que acercarse a alguien en el metaverso supone menos esfuerzo que interactuar con alguien en presencial.

La empresa coreana Coarsoft también nos mostró algunos de los ejemplos de metaverso más avanzados. Una demostración interesante fue la del Louvre, donde el usuario podía adentrarse y moverse libremente, al tiempo que se permitía chatear con otros usuarios conectados, acceder a información de las obras, mostrar información y mapas o ver vídeos de cada elemento. Si con Google Maps un viajero puede hacerse una idea aproximada de lo que se encontrará antes de ir allí, con los mundos virtuales del metaverso las empresas quieren que la inmersión tenga un salto de calidad.

El Mobile World Congress 2022 nos ha dejado claro que muchas empresas quieren apuntarse al tren del metaverso, pero por el momento la mayoría son proyectos a futuro, donde los entornos virtuales cada vez son más completos, pero no hay ninguno que logre convencernos más allá de lo que ya teníamos hace años.

En Magnet | Hemos empezado a usar la palabra "metaverso" para todo. Y en la mayoría de los casos no significa nada