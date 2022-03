OPPO Air Glass, primeras impresiones: la "realidad asistida" da sus primeros pasos pero necesitará más

El Mobile World Congress 2022 ha servido para poder ver algunos de los avances que las marcas han hecho respecto a las gafas de realidad aumentada. Ha habido ausencias (Meta finalmente no ha aparecido de forma pública con sus Ray-Ban), pero sí que OPPO ha mostrado a los conferenciantes su montura Air Glass presentada a finales del año pasado. Hemos podido probarla brevemente.

Ligeras e interesantes, pero no discretas

No estamos ante un visor de realidad aumentada como tal. La idea que OPPO ha tenido con sus Air Glass es ofrecer un añadido de una montura de gafas que se sujeta a uno de sus laterales y ofrece la visión de datos en uno de nuestros ojos. La información se muestra en texto o gráficos simples de un solo color verde, pero en una pantalla que puede alcanzar los 1.000 nits de brillo según me han comentado representantes de OPPO en el expositor del congreso.

Desde ciertos ángulos podemos ver la pantalla de las OPPO Air Glass con más detalle.

Puedes mostrar varios tipos de datos que se sincronizan con un smartphone de OPPO: teleprompter, un traductor (de momento de chino a inglés), pasos de rutas de navegación en mapas o información de reproducción de audio (que puede reproducirse mediante transmisión ósea). Para navegar entre toda la información que quieres ver basta con deslizar el dedo hacia delante o hacia atrás con el dedo en el lateral de la montura. El gesto es sencillo y se aprende muy fácilmente, y la velocidad del software es la suficiente como para que la experiencia sea fluida.

Lo que más se agradece de estas OPPO Air Glass es su ligereza. El equipo pesa sólo 30 gramos, y aunque tengas una lente más encima de tus gafas no tienes la sensación de tener puesto algo abultado y pesado como ocurre con otras propuestas de realidad aumentada. El enganche del complemento a la montura es magnético y parece que tiene buena sujeción, aguantando los giros de mi cabeza y algunos movimientos básicos. Eso sí, a pesar de su ligereza sigue saltando a la vista que tienes equipamiento electrónico en tus gafas. En otras palabras, en la calle serías objeto de miradas.

Al ser miope y no poder usarlo con mis propias gafas no he podido apreciar el detalle del texto en la pantalla al máximo, pero éste es lo suficientemente grande como para que aún con dioptrías haya logrado apreciarlo. Nadie debería tener problemas con esta versión de las OPPO Air Glass si lo usa con sus propias gafas. No se trata de texto pequeño que vemos con el rabillo del ojo, si no de información a buen tamaño que ocupa parte del lateral de nuestro campo de visión.

Las OPPO Air Glass es de lo más discreto en realidad aumentada o asistida que hemos visto, pero aún así llaman la atención a simple vista.

Podemos apreciar la utilidad de estas gafas, que apoyan el precedente de otras como las Google Glass: poder ver información sin tener que sacarnos el teléfono del bolsillo o levantar la muñeca para consultar nuestro smartwatch. Detalles como poder ver las rutas y un mapa son interesantes, aunque de momento sólo podemos usar Baidu Maps y hace falta que OPPO integre otras plataformas más universales.

En conjunto estamos ante una apuesta interesante que queda pendiente del camino que cojan las gafas de realidad aumentada. Cada fabricante tiene su visión y propuesta pero seguimos sin triunfadores claros, y aquí OPPO ha apostado por algo simple pero que puede ser efectivo para las personas que busquen información básica directamente en su campo visual. Veremos si con el tiempo este concepto mejora o cambia acorde con las tendencias del mercado.