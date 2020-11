LG planea dividir en 2021 varias de sus filiales en un holding separado de su negocio central

LG Corp. ha anunciado sus planes para agrupar varias de sus filiales en un nuevo holding el próximo año. De acuerdo con la información hecha pública por Reuters, este cambio de estrategia se espera llevar a cabo en el mes de mayo de 2021.

Las filiales que serán escindidas, según los planes, incluyen: la compañía comercial LG International Corp, la cual está especializada en la compra y venta de materiales, energía y materias primas; LG Hausys Ltd, que se encarga de fabricar productos para el interior de viviendas y de automóviles; sus acciones del fabricante de chips para pantallas Silicon Works Co Ltd; y su unidad de fabricación de productos químicos LG MMA Corp.

Por su parte, LG Corp, que es la compañía matriz, seguirá siendo la empresa fuerte. Es decir, la que mantengan más activos en su poder. De acuerdo con las informaciones hechas públicas por Reuters, LG Corp mantendrá activos por valor de 8.850 millones de dólares tras la división de las mencionadas filiales.

La firma fabricante ha dicho que espera que esta operación le permita centrar los esfuerzos de la empresa en sus actividades de mayor crecimiento. No ha especificado en qué negocios concretamente quiere centrar su nueva estrategia tras la división de varias filiales en un nuevo holding. Mirando sus resultados financieros, la unidad de LG Electronics, destinada a la fabricación y venta de electrodomésticos, televisores, componentes para automóviles y dispositivos y equipos para empresas, entre otros, supone gran parte de sus ingresos.

Un año de pérdidas marcadas por la pandemia

Mirando los resultados financieros de la empresa en los primeros nueve meses del año, una de las principales fortalezas de su actividad reside en la división LG Home Appliance & Air Solution Company (es decir, lavadoras, secadoras, lavavajillas, entre otros). En el primer trimestre fue la división que reflejó un mejor crecimiento frente al año anterior, como la misma empresa presentó en un comunicado de prensa.

La misma compañía admitió en julio que los resultados financieros de LG del segundo trimestre de 2020 "se vieron afectados significativamente por el impacto mundial de la pandemia". Entre abril y junio, todas las principales unidades dentro de su negocio de electrónica sufrieron pérdidas.

Esto es, además de la mencionada para productos del hogar, su unidad de entretenimiento, la división de telefonía móvil, su división de componentes para automóviles y LG Business Solutions Company. Esta última ofrece ordenadores para empresas y profesionales y módulos solares, entre otros equipamientos empresariales.

El tercer trimestre fue más positivo para la compañía de Corea del Sur. Todas sus unidades vivieron crecimiento frente al pasado 2019, menos la de telefonía móvil que se mantuvo similar al 2019. El pasado mes de octubre la empresa coreana lanzó al mercado su telefóno de gama media LG K92 5G, que tiene cuatro cámaras, conectividad 5G y 6 GB de RAM. Otra novedad de este otoño fue el LG Wing que destaca por tener pantalla giratoria y cámara pop-up.

Novedades en la estructura de LG Electronics: una unidad para acelerar la tecnología Micro LED

Además, con el anuncio de la futura escisión de su negocio global, la firma surcoreana ha anunciado novedades en la estructura de su negocio LG Electronics. De este modo, según la información oficial se establecerán divisiones separadas para refrigeradores y secadoras bajo el negocio de electrodomésticos H&A Living, mientras que el negocio de soluciones de aire tendrá una división específica.

También se ha desvelado que bajo el Centro de Investigación Avanzado de Materiales y Dispositivos se creará un nuevo laboratorio, llamado New Display Lab, que se enfocará en acelerar la tecnología Micro LED "para un desarrollo comercial más rápido", según palabras de la empresa.

Además, LG abrirá un laboratorio de experiencia del cliente (CX) que estará directamente conectado con director ejecutivo. El CX Lab se centrará en estudiar la forma en que el diseño afecta la manera en la que los consumidores interactúan con los productos.