Apple toma represalias contra Facebook y bloquea la ejecución de versiones internas de sus aplicaciones para iOS

Hace menos de 24 horas TechCrunch revelaba que Facebook había pagado a gente para que instalara un cliente VPN muy especial que permitía monitorizar la actividad de esos usuarios en sus teléfonos. Esa práctica viola las políticas de Apple, ya que esos datos permiten a la red social descifrar y analizar la actividad en sus iPhone.

La respuesta de Apple no se ha hecho esperar, y han bloqueado la capacidad de Facebook de distribuir aplicaciones iOS de carácter interno: versiones preliminares de Facebook, Instagram o Messenger han dejado de funcionar, y también lo han hecho otras herramientas privadas que Facebook tiene para sus empleados y que hasta ahora funcionaban en iOS.

Facebook admitió a TechCrunch que este programa de investigación estaba orientado a recolectar datos sobre los hábitos de uso de los usuarios. Desde 2016 la empresa de Mark Zuckerberg había pagado a personas de entre 13 y 35 años 20 dólares al mes (afiliados aparte) por instalar la aplicación "Facebook Research".

Esta herramienta incluía una VPN que enrutaba el tráfico a Facebook y que solicitaba acceso total para el teléfono. Eso le permitía a Facebook recolectar el historial de navegación del usuario, qué aplicaciones tenía instaladas, cómo las usaba y hasta era posible descifrar el tráfico cifrado. El objetivo: vigilar a sus competidores, detectar tendencias y planificar la hoja de ruta para sus lanzamientos.

No es la primera vez que Facebook intentaba algo así, y de hecho el verano pasado tuvo que retirar su VPN Onavo de la App Store. En ambos casos Facebook violó la política de privacidad y los términos del Developer Enterprise Program.

Ese programa es el que permitía a Facebook distribuir de forma interna versiones preliminares de ciertas aplicaciones o incluso aplicaciones normales que solo estaban disponibles para sus empleados. Ni siquiera Apple revisa esas aplicaciones ya que están reservadas para uso interno de una empresa y no para el público general.

I’d go a bit further. This was willful, blatant, bad-faith violation of the enterprise-distribution terms to maliciously and fraudulently evade a clear ruling from Apple against Onavo.



One enterprise cert is disposable to Facebook.



They shouldn’t be allowed to have ANY anymore. https://t.co/zhja2p3CKM