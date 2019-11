Plantarse en pleno Capitolio a reconocer rostros: la curiosa protesta contra el reconocimiento facial de Fight For The Future

Junto a otras tecnologías, el reconocimiento facial se ha perfeccionado a pasos agigantados en todo su ámbito los últimos años. No sólo hablamos del que usan los móviles como modo de desbloqueo, sino de los más complejos y a gran escala, llegando a ser usados por los gobiernos, y todo esto es lo que ha llevado a Fight for the Future a ponerse a escanear y reconocer todos los rostros que pasasen por el capitolio.

Se trata de un grupo de activistas que no es nuevo ni mucho menos, están en marcha desde hace más de siete años con la intención de ser algo así como "La Liga de la Defensa de Internet". Pero casos como el de China, que al parecer está dedicando recursos a identificar personas por sus particularidades étnicas y no por sus rasgos individuales, han hecho que decidiesen protestar de esta manera tan particular.

Quiénes son Fight for the Future

Se trata de una organización sin ánimo de lucro compuesta en 2011 con el objetivo de garantizar la libertad de expresión y de los creadores en internet, colocándose en contra de los bloqueos y censuras y favoreciendo la privacidad plena. Como explican en su web, funcionan con campañas tirando de recursos tecnológicos, sobre todo buscando el impacto en el mayor número de personas posible, y el gatillo definitivo que disparó su nacimiento y actividad fue la propuesta de la ley SOPA (Stop Online Piracy Act), con la cual se pretendía cortar con la piratería online y por extensión con la vulneración de los derechos de autor y propiedad intelectual.

Aquí hablamos de ellos cuando en Estados Unidos se planteaba la normalidad ante la venta del historial de navegación y ubicación a las empresas por parte del ISP propio, citando a Evan Greer, director de esa campaña. En aquel momento Greer revelaba que "hoy el Congreso ha demostrado una vez más que le preocupan más los deseos de las empresas que invierten en sus campañas que la seguridad y protección de sus ciudadanos", en defensa de los derechos de los usuarios en la red.

Hace un par de semanas llevaron a cabo un acto de protesta junto con otras organizaciones por la penalización al jugador de Heathstone al posicionarse públicamente con motivo de la situación de Hong Kong. En ese caso fue una campaña tanto presencial como online, en la que invitaban a quien pudiese a ir a manifestarse y sostener pancartas, pero la que contamos esta vez es algo distinta como habréis deducido en la introducción.

Clamando por la prohibición con el propio problema

FFTF describe el reconocimiento facial como una tecnología "tan peligrosa que debería ser prohibida". Con esta firme idea lo que decidieron es plantarse en el edificio del Congreso en Washington D.C. registrando los rostros de los trabajadores y pidiendo que precisamente eso sea declarado ilegal.

Usaron el software Rekognition de Amazon y ellos mismos hicieron de escáner de caras colocándose los teléfonos en su cabeza. Según explican, registraron 13.732 caras y, recurriendo a una base de datos propia previamente creada, reconocieron a un congresista a tiempo real (Mark DeSaulnier), habiendo identificaciones erróneas para siete periodistas y 25 lobistas de Amazon (el software incluso llegó a detectar erróneamente a Roy Orbison, cantante que murió en 1988).

Captura del congresista que lograron identificar, Mark DeSaulnier. Imagen: Fight for the Future

Incluso han puesto a disposición una web, ScanCongress.com, desde la cual puede subirse una fotografía de alguien que haya estado por DC esos días con el fin de que el software pueda reconocer a la persona. Eso sí, borrarán todos los datos e información una vez acabe la campaña según afirman en el comunicado.

"Escogimos el lugar convenientemente: dentro del capitolio donde todo el mundo es videovigilado. Pese a esto, cualquier persona podría haber hecho fácilmente lo que nosotros, y ahora mismo es perfectamente legal". Fight for the Future

Su mensaje con todo esto: el reconocimiento facial es invasivo y peligroso tanto cuando funciona como cuando no lo hace

FFTF argumenta que las agencias y gobiernos se están basando en esta tecnología para poder llevar a cabo procesamientos legales y que el hecho de que sean sistemas que fallan puede conllevar a que se condene a personas inocentes. Su mensaje con todo esto: el reconocimiento facial es invasivo y peligroso tanto cuando funciona como cuando no lo hace.

Una cruzada por los derechos de los usuarios

El acto siguió pese a que la Policía tuviese intención de arrestarles si no se marchaban, pero no por el reconocimiento facial y el registro de rostros (ya que esto no es ilegal), sino por estar bloqueando las vías de paso de la gente. El grupo matiza que no estaban bloqueando el paso, sospechando que fue una excusa legal para impedir su actividad.

La protesta es sin duda llamativa y diferente, pero tiene fundamento en algunos hechos que hemos estado viendo como la ineficacia del sistema de reconocimiento facial de la Policía de Londres o la intención del gobierno francés de instaurar uno de estos sistemas que según el regulador nacional de la privacidad de datos (el CNIL) viola las normas europeas que regulan el consentimiento en la cesión de datos.

También es una manera de que nosotros como usuarios de dispositivos con cámara y redes sociales nos lo pensemos un poco más a la hora de compartir nuestras fotografías, teniendo en cuenta que cada foto puede nutrir bases de datos de manera perpetua sin ni siquiera haber dado permiso, como en el #10YearChallenge.

Imagen | Fight for the Future