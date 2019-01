El experimento viral del #10yearchallenge puede tener truco: es un caramelo para entrenar sistemas de reconocimiento facial

Probablemente muchos de vosotros viérais esa publicación viral que estos últimos días ha triunfado en Facebook, Twitter e Instagram. El meme animaba a todos los usuarios a compartir imágenes comparando su foto en 2009 con otra de 2019.

El éxito de los hashtag #2009 o #10yearchallenge está siendo enorme en todas esas redes, pero hay quien ha alertado ya de cómo este tipo de experimento puede haber sido una mina de oro para entrenar sistemas de reconocimiento facial.

Lo comentaba Kate O'Neill, editora de Wired, en Twitter y en un artículo en su publicación en el que avisaba de cómo este tipo de publicaciones en redes sociales pueden tener una finalidad muy distinta a la de hacer que disfrutemos con esas comparaciones entre lo que fue y lo que es.

Me 10 years ago: probably would have played along with the profile picture aging meme going around on Facebook and Instagram

Me now: ponders how all this data could be mined to train facial recognition algorithms on age progression and age recognition