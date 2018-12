El Parlamento Británico revela 250 páginas de documentos internos de Facebook: estas son sus declaraciones más comprometedoras

El Parlamento Británico ha publicado 250 páginas de documentos internos de Facebook. Se trata de una recopilación de archivos guardados y obtenidos a través de la ahora desaparecida empresa de software Six4Three, quien mantuvo un juicio contra la empresa de Mark Zuckerberg. El diputado conservador Damian Collins, presidente del comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, ha sido quien ha dado acceso a estos papeles por considerarlos de interés público.

En estos documentos se muestran correos entre importantes ejecutivos de la compañía, incluidos su CEO Mark Zuckerberg y su COO Sheryl Sandberg. También se incluyen detalles de cómo Facebook trabaja con otros desarrolladores y cómo la red social trató de esconder el hecho que su aplicación de Android recolectara una gran cantidad de datos. Estas son algunas de las declaraciones y los temas mostrados en estos archivos. Correos que mostrarían, según el Parlamento Británico, cómo Zuckerberg planeó vender el acceso a los datos de sus usuarios y cómo aprovecharon para ejercer una posición dominante.

Facebook por su parte ya ha emitido un comunicado oficial respondiendo a la aparición de estos comprometedores documentos. Posición que reflejamos junto al resto de detalles mostrados en estas 250 páginas.

Según podemos leer en el documento filtrado, Zuckerberg escribió al equipo de Facebook que bloquearan la función de Vine de encontrar nuevos amigos, el mismo día que el servicio se puso en marcha. En aquel momento, algunos usuarios de Vine ya se dieron cuenta que había problemas con esa función como podemos recordar desde TheVerge.

Justin Osofsky, uno de los ejecutivos de Facebook, hace mención a "preparar una comunicación reactiva". No se relaciona directamente con Vine, pero sí se puede leer una entrada oficial donde hablan de "para un número pequeño de aplicaciones que utilizan Facebook para replicar nuestra funcionalidad o incrementar su crecimiento de forma que no ofrece valor a la gente de Facebook".

Una de las primeras conclusiones de Damian Collins en el documento filtrado es que "no está claro que ningún usuario haya consentido el acceso a los datos de los amigos, tampoco cómo Facebook decide qué compañías deberían o no estar en la lista blanca".

En varias partes del documento se hace referencia a cómo Facebook introduce a ciertas compañías en una lista blanca, entre las que encontramos algunas como Netflix o Airbnb. Según Collins, estos acuerdos serían para permitir a esas compañías acceder sin restricciones a los datos de los usuarios de Facebook. De manera relacionada, en una cadena de correo de 2013 mostrada en el documento, Zuckeberg aprueba el bloqueo de envío de datos a la aplicación Vine.

Según un correo de 2012 mostrado en el documento filtrado, Zuckerberg escribió su visión sobre la estructura de precios de los desarrolladores. En ese correo el CEO de Facebook escribe que no ve tanto riesgo en la exposición de su estrategia de datos. Reconoce que "veo riesgos del lado de los anunciantes pero no cómo eso conecta con el resto de la plataforma".

Los ingresos de Facebook se encuentran en unos 12.000 millones de dólares anuales y la gran mayoría obtenidos mediante su red publicitaria. Relacionado con esa red de anuncios, el documento revela múltiples mensajes de Zuckerberg tratando el tema y debatiendo cómo conseguir que los desarrolladores paguen: "Sin límites de distribución o acceso a los amigos que usan la app, no creo que tengamos ninguna manera de conseguir que los desarrolladores nos paguen más allá de ofrecerles pagos y redes de anuncios"

6) OK well at least Facebook developers were self aware of their public image (re: bluetooth beacons and call-logs): "Facebook uses new Android update to pry into your private life in ever more terrifying ways - reading your call logs, tracking you in businesses with beacons,etc" pic.twitter.com/8iTcV7HENP