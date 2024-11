Hay millonarios que no son muy populares y este gráfico lo demuestra: el 35% de los estadounidenses no conoce a Tim Cook

En Xataka hablamos muy a menudo de millonarios y empresarios populares. Nombres como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg o Tim Cook son conocidos por buena parte de la población. ¡Que levante la mano quien no los conozca! Pues, aunque parezca increíble, hay personas en EEUU que no tienen ni idea de quienes son y, a muchas de las personas que sí los ubican, no les caen demasiado bien.

La empresa de encuestas YouGov ha salido a tomarle el pulso a la calle en EEUU para averiguar qué millonario es más famoso y popular. Algunos de los resultados nos han sorprendido, pero una de las primeras conclusiones que hemos podido sacar de esta encuesta es que, en general, los millonarios no gozan de la simpatía del pueblo llano.

El portal Visualcapitalist ha recogido estos datos en un gráfico de forma que se visualicen de una forma más sencilla y visual, poniendo sobre la mesa los índices de popularidad y fama de cada millonario.

Baja popularidad, pero mucha fama

La encuesta de YouGov hace referencia a dos parámetros. Por un lado, la popularidad hace referencia al porcentaje de personas que tiene una opinión positiva de la persona.

Dicho de otro modo, que goza de la simpatía de la ciudadanía. Por otro lado, el estudio recoge el parámetro de la fama. Este dato se refiere al porcentaje de personas que han oído hablar de un determinado millonario, independientemente de la opinión que tenga de él.

Esto nos deja un primer dato: Bill Gates, el millonario más popular de la lista lo es con las simpatías de solo el 45% de los encuestados, lo cual es un porcentaje bastante bajo. Bill Gates también se sitúa en cabeza en cuanto a fama, con un 97% de personas encuestadas que, aunque no sea santo de su devoción, ha oído hablar del fundador de Microsoft.

Millonarios y empresarios más famosos y populares Fuente:Visualcapitalist.com

El segundo millonario más popular entre los estadounidenses es Warren Buffett, que con un 44% de los apoyos se sitúa justo por detrás de su buen amigo Bill Gates, aunque no goza de su fama. Solo el 87% de los entrevistados sabía quién era el 'Oráculo de Omaha'.

Un resultado similar consigue el millonario inversor Mark Cuban que cuenta con el beneplácito del 43% de los estadounidenses, y consigue un 84% de fama. Inmediatamente después y ocupando el numero cuatro de este ranking, encontramos a Elon Musk.

La nueva faceta política de la persona más rica del mundo no solo ha disparado su fortuna, sino que también ha registrado sus índices de fama siendo una figura reconocida por el 94% de los encuestados. En cambio, participar activamente en la candidatura de Donald Trump en las elecciones presidenciales parece haberle pasado factura reduciendo ligeramente el porcentaje de popularidad con un 42%, mientras que a principios de año rozaba el 49%.

El cambio de estilo de Mark Zuckerberg parece no haber levantado las simpatías hacia él. Los datos le dan un 37% de fama, lo cual es una cifra considerablemente baja teniendo en cuenta que es una celebrity reconocida por el 97% de las personas. En una situación similar se encuentra Jeff Bezos, que goza de solo un 30% de popularidad cuando más del 91% de los encuestados afirmaba saber quién era.

Más paradigmático es el caso de Tim Cook, que cuenta con el apoyo del 30% de las personas entrevistadas, aunque solo el 65% sabía quién era. Dicho de otro modo, al 35% de los encuestados, no le sonaba de nada el nombre de Tim Cook.

En Xataka | Quiénes son los mayores millonarios de España: el listado de las diez personas más ricas del país

Imagen | VisualCapitalist.com