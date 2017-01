Elon Musk dice que empezará a construir un túnel para el tráfico por debajo de Los Ángeles: ¿truco o trato?

¿Sabéis cuál es la principal diferencia entre Elon Musk y una gran mayoría de nosotros? Que cuando le exaspera el tráfico y desea con fuerza construir un túnel, en su caso sería posible ponerlo en marcha. Difícil, pero posible, y eso es o que ha dicho recientemente desde su cuenta de Twitter, un mes después de estar criticando por la misma el tráfico de Los Ángeles.

Está claro que se puede tener poder y dinero, pero con un tweet no basta para iniciar semejante proyecto. Ya no sólo por lo que implica a nivel de maquinaria e infraestructura, más aún hablando de hacerlo en una ciudad como ésta, sino el hecho de necesitar una serie de permisos así como la aprobación del proyecto, etc. ¿Vas en serio, Elon? No sólo nos lo hemos preguntado nosotros.

¿En serio, en serio? Sí, pero desde mi escritorio

Como decíamos, el supuesto bombazo de momento proviene de algunos tweets del famoso empresario, siguiendo una progresión (¿estratégica?) en este orden: el cabreo, la ilusión y "los detalles".

Traffic is driving me nuts. Am going to build a tunnel boring machine and just start digging... — Elon Musk (@elonmusk) 17 de diciembre de 2016

It shall be called "The Boring Company" — Elon Musk (@elonmusk) 17 de diciembre de 2016

Esto parecían los típicos comentarios tras la irritación de haber estado aguantando atascos. Pero entonces, aproximadamente un mes después leemos esto. ¿Casualidad?

Exciting progress on the tunnel front. Plan to start digging in a month or so. — Elon Musk (@elonmusk) 25 de enero de 2017

Aunque no personalmente, a Musk le vamos conociendo precisamente por poner algo más que empeño a la hora de hacer sus ideas realidad (Hyperloop, Space X, Tesla, etc.), pero ¿también va esta en serio? En The Verge recuerdan a raíz de esto que Musk puso "túneles" entre sus ocupaciones en la bio de Twitter y enlazan unos tweets en los que se le pregunta justamente esto, si está hablando por fin en serio. Y bueno, responde que sí, aunque sigue haciendo bromas como que el túnel saldrá desde su escritorio.

@_wsimson Starting across from my desk at SpaceX. Crenshaw and the 105 Freeway, which is 5 mins from LAX — Elon Musk (@elonmusk) 25 de enero de 2017

Éste es aproximadamente el trayecto que comenta Musk.

¿Entonces habrá túnel?

La idea de los túneles ronda a Musk desde hace tiempo, al menos como una mejor solución al tráfico que los coches voladores. Esto lo dijo tal cual en el programa de radio de Niel DeGrasse Tyson 'StarTalk' (en marzo de 2015), como citan en Business Insider.

Si tuvieses que extrapolarlo a los coches, y tener más túneles para coches, entonces aliviarías del todo las congestiones de tráfico. No necesitarías coches voladores en ese caso y nunca dejaría de funcionar, incluso aunque el tiempo fuese malo. No se congelaría ni te caería a la cabeza."

Siendo realistas, efectivamente un túnel es una mejor solución para el tráfico que los coches voladores, ya que además de que éstos no existen supondría aliviar una congestión para crear otra más arriba. Pero por otro lado, siendo aún más realistas está el hecho de que la logística e inversión necesarias para un proyecto así requerirían mucho tiempo y esfuerzos por muy Musk que se sea.

De momento parece más una broma que a Elon le está durando bastante, aunque nadie se atreve a descartarlo del todo. Musk dice que las excavaciones dentro de un mes, veremos si en su timeline aparece la foto de una de esas aburridas máquinas o no, aunque incluso así podría ser otro capítulo más de la broma.